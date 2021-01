Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b96276d7-674c-4275-9f96-3fd7a3c8aa09","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szögletesebbek lehetnek az idei évben érkező MacBook Prók, de nem ez lesz az egyetlen szembeötlő változás az eszközökön.","shortLead":"Szögletesebbek lehetnek az idei évben érkező MacBook Prók, de nem ez lesz az egyetlen szembeötlő változás az eszközökön.","id":"20210118_apple_macbook_pro_touch_bar_uj_dizajn_magsafe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b96276d7-674c-4275-9f96-3fd7a3c8aa09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47ac8ed4-507b-4eb2-ade6-1e3b3ea61385","keywords":null,"link":"/tudomany/20210118_apple_macbook_pro_touch_bar_uj_dizajn_magsafe","timestamp":"2021. január. 18. 11:03","title":"Alaposan átszabhatja a MacBookokat az Apple, látványos változásokról pletykálnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31a1f69a-1b04-4178-9f49-9fcfaf88b687","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A járvány is rontott a helyzeten, de anélkül is évről évre kevesebben tesznek nyelvvizsgát.","shortLead":"A járvány is rontott a helyzeten, de anélkül is évről évre kevesebben tesznek nyelvvizsgát.","id":"20210118_nyelvvizsga_csokkenes_2020","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=31a1f69a-1b04-4178-9f49-9fcfaf88b687&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3a30c28-b2e7-45ab-b548-be67d8be737f","keywords":null,"link":"/itthon/20210118_nyelvvizsga_csokkenes_2020","timestamp":"2021. január. 18. 14:30","title":"Csaknem 30 százalékkal csökkent tavaly a nyelvvizsgázók száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7b87c70-763b-4952-9811-14ba115383ba","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szerencsétlen mondattal próbálta elhumorizálni az orosz ellenzéki letartóztatását Dmitrij Peskov.","shortLead":"Szerencsétlen mondattal próbálta elhumorizálni az orosz ellenzéki letartóztatását Dmitrij Peskov.","id":"20210117_Bagatell_ugynek_allitotta_be_Navalnijet_a_Kremlszovivo_de_kilog_a_lolab","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e7b87c70-763b-4952-9811-14ba115383ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71f02d18-905d-4632-885c-48bc7b9def6f","keywords":null,"link":"/vilag/20210117_Bagatell_ugynek_allitotta_be_Navalnijet_a_Kremlszovivo_de_kilog_a_lolab","timestamp":"2021. január. 17. 22:04","title":"Bagatell ügynek állította be Navalnijét a Kreml-szóvivő, de kilóg a lóláb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d92aa43b-da31-4d0f-89d7-376be4347f0c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi védője a Telexnek azt mondta: fellebbeztek a döntés ellen.","shortLead":"A férfi védője a Telexnek azt mondta: fellebbeztek a döntés ellen.","id":"20210118_m_richard_letartoztatas_dozsa_gyorgy_uti_baleset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d92aa43b-da31-4d0f-89d7-376be4347f0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"709e25b7-54d3-4e0a-a95e-e772bfeda373","keywords":null,"link":"/itthon/20210118_m_richard_letartoztatas_dozsa_gyorgy_uti_baleset","timestamp":"2021. január. 18. 15:10","title":"Elrendelték M. Richárd letartóztatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1867cac-3f09-4bc0-a021-7647aed8a0ae","c_author":"HVG","category":"360","description":"Ónodi-Szűcs Zoltánnak nem ez az első egészségügyi fejlesztéssel kapcsolatos vállalkozása.","shortLead":"Ónodi-Szűcs Zoltánnak nem ez az első egészségügyi fejlesztéssel kapcsolatos vállalkozása.","id":"202102_spinotron_volt_kormanytag_alfatolgammaig","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b1867cac-3f09-4bc0-a021-7647aed8a0ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d13cab1f-cb9f-4467-94bd-bb946402faba","keywords":null,"link":"/360/202102_spinotron_volt_kormanytag_alfatolgammaig","timestamp":"2021. január. 17. 14:00","title":"Sugárterápiába fektet a volt egészségügyi államtitkár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35d3c088-d53a-43ea-825b-63d66e8ae076","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Zöld-foki Köztársaság válogatottja koronavírus-fertőzések miatt nem tud egy csapatot kiállítani az Egyiptomban zajló világbajnokságon.","shortLead":"A Zöld-foki Köztársaság válogatottja koronavírus-fertőzések miatt nem tud egy csapatot kiállítani az Egyiptomban zajló...","id":"20210118_visszalepett_zold_foki_valogatott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=35d3c088-d53a-43ea-825b-63d66e8ae076&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0377bda5-5dc0-4c72-b4fe-ea5db4bd556b","keywords":null,"link":"/sport/20210118_visszalepett_zold_foki_valogatott","timestamp":"2021. január. 18. 15:50","title":"Kézilabda-vb: kiszállt a versenyből a magyarok csoportriválisa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b5b28cb-ba95-4cd9-ba91-425291833671","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész szerint egész életében az orosz szisztéma szerint oltották, kitart emellett.","shortLead":"A színész szerint egész életében az orosz szisztéma szerint oltották, kitart emellett.","id":"20210118_Eperjes_Karoly_oltas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6b5b28cb-ba95-4cd9-ba91-425291833671&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a5a7f4b-5c9b-46fe-a84e-50088152c7fe","keywords":null,"link":"/kultura/20210118_Eperjes_Karoly_oltas","timestamp":"2021. január. 18. 08:30","title":"Eperjes Károly: Nem kérdés számomra, hogy az orosz oltást választom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db547104-bf17-4a68-ae67-6bb9879d1e56","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Phil Spector zenei producer 81 éves volt, egy amerikai börtönben hunyt el.","shortLead":"Phil Spector zenei producer 81 éves volt, egy amerikai börtönben hunyt el.","id":"20210117_Meghalt_a_gyilkossagert_elitelt_zeneipari_nagyagyu","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=db547104-bf17-4a68-ae67-6bb9879d1e56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8e2f21d-c245-4523-bac1-a39d91098878","keywords":null,"link":"/elet/20210117_Meghalt_a_gyilkossagert_elitelt_zeneipari_nagyagyu","timestamp":"2021. január. 17. 18:35","title":"Meghalt a gyilkosságért elítélt zeneipari nagyágyú, Phil Spector","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]