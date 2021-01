Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"895eee27-2c17-4a99-9f80-ea3063f559ca","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Minden korábbinál nagyobb optikai zoommal van felszerelve a koreai gyártó idei csúcsmodellje, de a mintegy félmillió forintos készüléknek akad néhány hiányossága is. Az S21 Ultrát az olcsóbb S21 és S21+ társaságában próbálgattuk.","shortLead":"Minden korábbinál nagyobb optikai zoommal van felszerelve a koreai gyártó idei csúcsmodellje, de a mintegy félmillió...","id":"20210121_samsung_galaxy_s21_ultra_teszt_velemeny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=895eee27-2c17-4a99-9f80-ea3063f559ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87fd0b53-0833-446a-b38d-c907b8f841e3","keywords":null,"link":"/tudomany/20210121_samsung_galaxy_s21_ultra_teszt_velemeny","timestamp":"2021. január. 21. 17:00","title":"A végtelenbe és tovább: teszten a legütősebb Samsung mobil, az S21 Ultra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36d8acbb-ac2b-4803-a916-99bb99d6cfa9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Fővárosi Törvényszék szerint az 1653 károsult jelentős részét már kártalanították, más igényük pedig nem lehet.","shortLead":"A Fővárosi Törvényszék szerint az 1653 károsult jelentős részét már kártalanították, más igényük pedig nem lehet.","id":"20210121_birosag_mnb_asz_magyar_allam_brokerbotranyok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=36d8acbb-ac2b-4803-a916-99bb99d6cfa9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"687632de-279b-48ec-b90e-4a12a65686a5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210121_birosag_mnb_asz_magyar_allam_brokerbotranyok","timestamp":"2021. január. 21. 21:05","title":"A bíróság szerint az állami intézmények nem felelősek a brókerbotrányokért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99e68995-22e5-48bb-890d-6090ca861cb1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google több újdonsággal is bővítette a Google Térképet, hogy könnyebb legyen a közlekedők – elsősorban a gyalogosok – dolga. Az újdonságot viszont egyelőre csak a világ négy városában vezették be, és ott sem mindenhol egyformán.","shortLead":"A Google több újdonsággal is bővítette a Google Térképet, hogy könnyebb legyen a közlekedők – elsősorban a gyalogosok –...","id":"20210121_google_terkep_frissites_gyalogosok_informacio_utcakep","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=99e68995-22e5-48bb-890d-6090ca861cb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97661091-c631-4189-a5ab-0780b46d0437","keywords":null,"link":"/tudomany/20210121_google_terkep_frissites_gyalogosok_informacio_utcakep","timestamp":"2021. január. 21. 11:03","title":"Nagy segítséget kapnak a közlekedők a Google Térképtől, de csak a világ négy pontján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a833a01b-98f7-45c3-8608-6f85e6ac39e8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kínai Sinopharm vakcina mellett jöhet az orosz Szputnyik V is.","shortLead":"A kínai Sinopharm vakcina mellett jöhet az orosz Szputnyik V is.","id":"20210121_orosz_vakcina_vasarlas_magyarorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a833a01b-98f7-45c3-8608-6f85e6ac39e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c8757b5-a139-4ffd-a289-cd0a883b51ec","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210121_orosz_vakcina_vasarlas_magyarorszag","timestamp":"2021. január. 21. 16:41","title":"Index: Egymillió orosz vakcinát vehet Magyarország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e34b7a2f-de96-44ed-a38a-fc910e3dd57b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Sajtóbejárást tartottak az SZFE új, naphegyi campusán.","shortLead":"Sajtóbejárást tartottak az SZFE új, naphegyi campusán.","id":"20210121_szarka_gabor_szfe_szinmuveszeti","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e34b7a2f-de96-44ed-a38a-fc910e3dd57b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"840b6721-9a12-4cff-998f-1594042630ff","keywords":null,"link":"/itthon/20210121_szarka_gabor_szfe_szinmuveszeti","timestamp":"2021. január. 21. 20:25","title":"Szarka Gábor szerint a színművészetisek “évtizedes pusztulatot” védtek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e34b6eac-aadc-42f9-b669-55d92e6c12ca","c_author":"Weyer Béla","category":"360","description":"Armin Laschet személyében új elnökük van a kereszténydemokratáknak Németországban, ahol ebben az évben hat tartomány parlamentje méretik meg, ősszel pedig új Bundestagot is választanak.","shortLead":"Armin Laschet személyében új elnökük van a kereszténydemokratáknak Németországban, ahol ebben az évben hat tartomány...","id":"202103__uj_cduelnok__nemet_valasztasok_eve__kancellarkereso__mutti_utan_papi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e34b6eac-aadc-42f9-b669-55d92e6c12ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c56a3f67-6556-468e-8aa7-f0ff310c6c91","keywords":null,"link":"/360/202103__uj_cduelnok__nemet_valasztasok_eve__kancellarkereso__mutti_utan_papi","timestamp":"2021. január. 22. 17:00","title":"Merkel politikai klónja veszi át a CDU vezetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"985ca8c6-553d-4c25-96ab-29461c282598","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Megérkezett panorámás garázsába a Normafa sípályájának egyengetésére vásárolt lánctalpas vontató, hogy talán sohase használják. A természetvédők a tömegturizmustól féltik a hegyet.","shortLead":"Megérkezett panorámás garázsába a Normafa sípályájának egyengetésére vásárolt lánctalpas vontató, hogy talán sohase...","id":"202103__normafa_park__minek_aratrak__tomegturizmus__sok_muho_semmiert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=985ca8c6-553d-4c25-96ab-29461c282598&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1685e68-c90e-48f1-a6c0-957d325a6932","keywords":null,"link":"/360/202103__normafa_park__minek_aratrak__tomegturizmus__sok_muho_semmiert","timestamp":"2021. január. 23. 08:15","title":"Százmilliós hóegyengető borzolja a kedélyeket a Normafán, és a kormány is készül valamire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53eb39ca-eedf-41b1-8810-bbc306c8a6f4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Régóta nem volt ekkora növekedés az új elnök beiktatásának napján.","shortLead":"Régóta nem volt ekkora növekedés az új elnök beiktatásának napján.","id":"20210121_A_tozsdeknek_tetszik_hogy_Biden_atvette_a_hatalmat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=53eb39ca-eedf-41b1-8810-bbc306c8a6f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d68d3a10-1e40-4fe8-9b05-fa48a70cadb8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210121_A_tozsdeknek_tetszik_hogy_Biden_atvette_a_hatalmat","timestamp":"2021. január. 21. 11:59","title":"A tőzsdéknek tetszik, hogy Biden átvette a hatalmat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]