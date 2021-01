Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d025148f-016b-4e04-9c6c-e50373a43067","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google a Nearby Sharing nevű fájlmegosztós funkciót használná fel, hogy egy gombnyomással elküldhessük másoknak a wifi-hálózat jelszavát.","shortLead":"A Google a Nearby Sharing nevű fájlmegosztós funkciót használná fel, hogy egy gombnyomással elküldhessük másoknak...","id":"20210121_google_android_12_nearby_sharing_wifi_jelszo_megosztasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d025148f-016b-4e04-9c6c-e50373a43067&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de738f05-056d-4b66-9044-470ab9f2b2ec","keywords":null,"link":"/tudomany/20210121_google_android_12_nearby_sharing_wifi_jelszo_megosztasa","timestamp":"2021. január. 21. 13:03","title":"Jelszómegosztós funkció érkezhet az Android 12-be, könnyebb lesz hozzáférni a wifihez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e96ec43-8ac4-4fcc-931e-50610c942e25","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Több értékes római kori, középkori, kora újkori és századfordulós leletet találtak a szakemberek a Budavári Palotanegyedben. A legérdekesebb egy nőstény oroszlánt mintázó szobor, amely egykor Erzsébet királyné pihenőházát díszítette. Az MTI fotókat adott ki a tárgyakról.","shortLead":"Több értékes római kori, középkori, kora újkori és századfordulós leletet találtak a szakemberek a Budavári...","id":"20210122_erzsebet_kiralyne_lelet_regeszet_budai_var","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e96ec43-8ac4-4fcc-931e-50610c942e25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c7ac4a6-6365-40c2-b2fa-dd273d4a1172","keywords":null,"link":"/kultura/20210122_erzsebet_kiralyne_lelet_regeszet_budai_var","timestamp":"2021. január. 22. 16:50","title":"XVII. századi gyűrűt és Erzsébet királynéhoz köthető domborművet találtak régészek Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff1ed187-f949-48f4-a1ff-77dd1465f796","c_author":"Serdült Viktória","category":"tudomany","description":"Modern technológián alapuló, jó hatékonyságú vakcina a Szputnyik V, a probléma az, hogy a 3-as fázisú klinikai kísérletek előzetes eredményeit még nem publikálták – röviden így lehetne összefoglalni, mit lehet tudni az orosz oltóanyagról, amelyből egymillió ember beoltására elegendő adagot vett a magyar kormány. A szerződések nem nyilvánosak, de becslések szerint 5,9 milliárd forintot fizethettünk értük, amit az orosz és a magyar fél is sikerként tud majd kommunikálni. A Szputnyikkal szembeni ellenérzés a lakosság körében nem csökkent, az Európai Unió viszont hajlik az engedélyezés felé. ","shortLead":"Modern technológián alapuló, jó hatékonyságú vakcina a Szputnyik V, a probléma az, hogy a 3-as fázisú klinikai...","id":"20210122_orosz_Szputnyik_vakcina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ff1ed187-f949-48f4-a1ff-77dd1465f796&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e0be9f3-f23c-48ed-a7e3-8ee0a8ebec57","keywords":null,"link":"/tudomany/20210122_orosz_Szputnyik_vakcina","timestamp":"2021. január. 22. 17:00","title":"Hatásos? Drága? Titokzatos? Minden, amit az orosz Szputnyik V vakcináról tudni lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1f01c00-bc87-4aa9-bf2f-fe3e3a88d48e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A kancellár szerint a mutációt nem lehet eltüntetni, csak védekezni lehet ellene. Angela Merkel azt is mondta: lehetséges, hogy a határokat is le kell zárni miatta.","shortLead":"A kancellár szerint a mutációt nem lehet eltüntetni, csak védekezni lehet ellene. Angela Merkel azt is mondta...","id":"20210121_angela_merkel_virusmutacio_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b1f01c00-bc87-4aa9-bf2f-fe3e3a88d48e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44b96033-9ce4-486b-9e97-7ac204097432","keywords":null,"link":"/vilag/20210121_angela_merkel_virusmutacio_koronavirus","timestamp":"2021. január. 21. 18:40","title":"Merkel: A brit vírusváltozat súlyos veszélyt jelent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc7f44a4-85b5-4764-a5c7-0f763524921a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A csütörtöki kormányinfón Gulyás Gergely elmondta, a mostani számok alapján nincs esély lazításra. Február közepére ígérik az oltási igazolványt.","shortLead":"A csütörtöki kormányinfón Gulyás Gergely elmondta, a mostani számok alapján nincs esély lazításra. Február közepére...","id":"20210121_kormanyinfo20210121","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fc7f44a4-85b5-4764-a5c7-0f763524921a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"291f3e95-888f-401e-96d8-6d72115f13dc","keywords":null,"link":"/itthon/20210121_kormanyinfo20210121","timestamp":"2021. január. 21. 10:54","title":"Gulyás: Ha valaki nem bízik meg a vakcinában, választhat másikat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"632e51c2-dd7e-480b-a719-a0ba0d80253a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Egyelőre 13 ingatlan pályáztatása zajlik.","shortLead":"Egyelőre 13 ingatlan pályáztatása zajlik.","id":"20210121_72_ingatlant_ad_el_Budapest_milliardos_bevetelt_var","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=632e51c2-dd7e-480b-a719-a0ba0d80253a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a2ebef1-2e76-4439-807d-dd2b2e0b9f0d","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210121_72_ingatlant_ad_el_Budapest_milliardos_bevetelt_var","timestamp":"2021. január. 21. 13:36","title":"72 ingatlant ad el Budapest, milliárdos bevételt vár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92edb491-b464-41fd-9ee2-6758a7620bf9","c_author":"Marabu","category":"tudomany","description":"","shortLead":"","id":"20210122_Marabu_Feknyuz_Bizhatok_a_vakcinaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=92edb491-b464-41fd-9ee2-6758a7620bf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"960489f1-974e-4b3b-acc6-2dc45eafba8f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210122_Marabu_Feknyuz_Bizhatok_a_vakcinaban","timestamp":"2021. január. 22. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Bízhatok a vakcinában?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"319e909b-3443-4adc-8418-9908ffc501a1","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"360","description":"A rendező nem ért egyet semmilyen kulturális térfoglalással, einstanddal, de azzal sem, hogy \"mindkét oldal azt várja, hogy az ember elköteleződjön\". Bár törekszik a konszenzusra, megalkuvásnak érezte volna, ha nem távozik az SZFE-ről. HVG-portré.","shortLead":"A rendező nem ért egyet semmilyen kulturális térfoglalással, einstanddal, de azzal sem, hogy \"mindkét oldal azt várja...","id":"202103_szasz_janos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=319e909b-3443-4adc-8418-9908ffc501a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a8811dd-057b-49eb-bcd1-60f5ee16cc82","keywords":null,"link":"/360/202103_szasz_janos","timestamp":"2021. január. 21. 19:00","title":"Szász János: \"Mintha katonai junta szállta volna meg az SZFE-t\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]