Navalnij szerint az Oroszország déli részén, a Fekete-tenger partján található Praskovejevka birtok területe 39-szer nagyobb, mint Monacóé és a földterület, valamint az ott található épületek összértéke eléri a 100 milliárd rubelt. „Ez nem egy nyaraló, vagy egy rezidencia. Ez egy egész város, vagy talán egy kis királyság” – mondta a birtokot bemutató videójában Navalnij, aki korábban is tett közzé hasonló videókat az orosz politikai elit tagjairól, köztük Dmitrij Medvegyev egykori államfőről és miniszterelnökről. A felvételeken egy hatalmas krémszínű palota látható, amelynek alagsorában egy korcsolyapálya, egy színházterem, egy edzőterem, egy táncterem, egy kaszinó valamint a te. segített az épület egyik építője is, aki részletesen elmesélte, hogyan néz ki az épület belső berendezése.

A mindenható FSZB

Navalnij és munkatársai nyomozása szerint a telek hivatalosan az orosz titkosszolgálat, a Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) tulajdonában van, s a területet az ingatlanokat tulajdonló vállalat bérli egy 2068-ig érvényes szerződés alapján. A blogger szerint az ingatlan nincs hivatalosan Putyin nevén, ám ő a valódi tulajdonos, és azok a bizalmasai adták össze a pénzt, akik hasznot húztak a 2000 óta hatalom lévő politikus országlásából. „Putyin barátai, akik jogot kaptak Putyintól, hogy mindent ellophassanak, amit csak akarnak, hálásak az államfőnek. De le is adtak a pénzből, és összegyűjtöttek 100 milliárd rubelt, amelyből felépítették főnökük palotáját” – mondta a blogger. A videót a közzététel utáni első órában már több mint egymillióan nézték meg. Navalnij azt állítja, hogy állításait hivatalos iratok, egyebek mellett tulajdoni lapok támasztják alá. A blogger egyébként részletesen ismertette Putyin előéletét is, s beszélt arról, hogy igyekezett megszedni magát drezdai KGB-ügynökként, majd a szentpétervári polgármesteri hivatal külügyekért felelős csinovnyikja. Érdekes fejlemény, hogy Navalnijt beengedték az egykori NDK államrendőrségének (Stasi) németországi archívumába is, ami megerősíti, hogy a német kormány támogatja Putyin legismertebb oroszországi bírálóját.

Navalnij annak ellenére adta közre legújabb videóját, hogy több eljárás is érvényben van ellene, s akár több évre is börtönbe kerülhet. Rács mögé zárhatják azért, mert németországi gyógykezelésének idején – amire azért volt szükség, mert vélhetően az FSZB ügynökei tavaly augusztus 20-án novicsok nevű idegméreggel megmérgezték őt a szibériai Tomszkban – nem jelentkezett havonta kétszer az orosz rendőrségen. De folyamatban van ellene egy eljárás azért is, mert a vádak szerint elsikkasztotta az általa vezetett korrupcióellenes alapítványnak átutal külföldi pénzeket, s feljelentette őt egy második világháborús veterán is, aki szerint Navalnij egy nyilatkozatában megsértette őt. (A veterán támogatásáról biztosította a Putyin elnöki hatalmának 2034-ig tartó meghosszabbítását lehetővé tévő tavalyi alkotmányos népszavazást, és ezért Navalnij árulónak nevezte őt.)

Bár a nyugati államok Navalnij szabadon bocsátását követelték, Moszkva nem hajlandó elengedni az ellenzéki vezetőt, és a Kreml szóvivője, Dmitrij Peszkov azt is közölte, aggasztónak tartja, hogy a börtönbe zárt blogger szombatra tüntetést hívott össze Moszkvába. „Ez az ügy teljes egészében belügynek számít és senkit sem fogunk hagyni beleszólni” – mondta a szóvivő.

Nagygyűlés szombaton Moszkvában

Moszkvában és a többi oroszországi nagyárosban gyülekezési tilalom van érvényben a koronavírus-járvány miatt, s az ellenzékiek is arra számítanak, hogy a rendőrség igyekszik majd megakadályozni a tüntetést és sorra őrizetbe fogja venni a szervezőket. Az orosz fővárosban utoljára 2019 nyarán voltak komoly ellenzéki tüntetések, a szervező akkor is Navalnij volt, s a demonstrációkat azért rendezték meg, mert a hatalom nem engedte indulni a helyhatósági választásokon az ellenzéki jelöltek jó részét. A rendőrség 2019-ben is tömeges őrizetbevételekkel igyekezett megtörni az ellenzék kitartását.