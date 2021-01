Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ed22df1d-0d25-4954-b36a-5c3a47579e3a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az egészségügyi miniszter ellenőrzéseket rendelt el.","shortLead":"Az egészségügyi miniszter ellenőrzéseket rendelt el.","id":"20210127_romania_oltas_vizsgalat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed22df1d-0d25-4954-b36a-5c3a47579e3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f539d9a3-4b5d-4311-8616-c0dbe7876bc6","keywords":null,"link":"/vilag/20210127_romania_oltas_vizsgalat","timestamp":"2021. január. 27. 17:35","title":"Romániában sokan ügyeskedve oltatták be magukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d8560f9-ce9b-4cf9-820a-35ec00698a47","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megszülettek a Facebook legfelsőbb felügyeleti szervének első döntései. A testület szerint az oldal négy esetben is hibázott.","shortLead":"Megszülettek a Facebook legfelsőbb felügyeleti szervének első döntései. A testület szerint az oldal négy esetben is...","id":"20210128_facebook_birosag_moderacio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5d8560f9-ce9b-4cf9-820a-35ec00698a47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06c8b583-af80-48c0-8ce7-d23ddca4b030","keywords":null,"link":"/tudomany/20210128_facebook_birosag_moderacio","timestamp":"2021. január. 28. 20:03","title":"A Facebook legfelsőbb bírósága négy esetben megvétózta az oldal döntését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7464ce99-e2d8-4bbb-b082-cc89f2576a84","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Gazdaságosabban lehet működtetni a Szegedi Szabadtéri Játékokat, ha megszűnik önálló intézményként, és beolvad a Szegedi Nemzeti Színházba, mondja a polgármester. A Szabadtéri igazgatója lemondott.","shortLead":"Gazdaságosabban lehet működtetni a Szegedi Szabadtéri Játékokat, ha megszűnik önálló intézményként, és beolvad...","id":"20210128_Botka_Tizmilliardot_vont_el_a_kormany_Szegedtol_egyesul_a_Szegedi_Szabadteri_Jatekok_a_helyi_szinhazzal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7464ce99-e2d8-4bbb-b082-cc89f2576a84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"153161dd-8c4d-491f-af6c-b6db0190ee63","keywords":null,"link":"/kultura/20210128_Botka_Tizmilliardot_vont_el_a_kormany_Szegedtol_egyesul_a_Szegedi_Szabadteri_Jatekok_a_helyi_szinhazzal","timestamp":"2021. január. 28. 11:42","title":"Botka: Tízmilliárdot vont el a kormány Szegedtől, egyesül a Szegedi Szabadtéri a helyi színházzal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4634d1a5-7f88-4eff-b119-eedb5f5ae5b1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jelenleg 3669 koronavírusos beteget ápolnak kórházban.","shortLead":"Jelenleg 3669 koronavírusos beteget ápolnak kórházban.","id":"20210128_koronavirus_magyarorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4634d1a5-7f88-4eff-b119-eedb5f5ae5b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4374ec31-7041-489b-9dd3-cd7f8a11eda6","keywords":null,"link":"/itthon/20210128_koronavirus_magyarorszag","timestamp":"2021. január. 28. 08:46","title":"Koronavírus: 93 beteg meghalt, 1569 új fertőzöttet találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06415682-55f5-4083-a4c4-454e81a2fcd0","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Házi őrizetben várhatja az adócsalással vádolt szegedi képviselő a nyomozás folytatását.","shortLead":"Házi őrizetben várhatja az adócsalással vádolt szegedi képviselő a nyomozás folytatását.","id":"20210127_Joob_Marton_letartoztatas_felugyelet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=06415682-55f5-4083-a4c4-454e81a2fcd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93009ee3-8502-4c7b-9477-83a37c0e42ba","keywords":null,"link":"/itthon/20210127_Joob_Marton_letartoztatas_felugyelet","timestamp":"2021. január. 27. 16:36","title":"Kijöhetett Joób Márton az előzetes letartóztatásból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14b4469d-7fa8-47d3-95d1-49bb89bbaf8e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az OSIRIS-REx nevű űrszonda még 2020 októberében vett mintát a Bennu aszteroidából, amit visszahoz a Földre a szerkezet. A tudósok azt remélik, kiderülhet belőle, hogyan keletkezett a Naprendszer és az élet a Földön.","shortLead":"Az OSIRIS-REx nevű űrszonda még 2020 októberében vett mintát a Bennu aszteroidából, amit visszahoz a Földre...","id":"20210127_nasa_osiris_rex_bennu_aszteroida","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=14b4469d-7fa8-47d3-95d1-49bb89bbaf8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74431d0f-1779-42ad-a6cc-299c4ac086cf","keywords":null,"link":"/tudomany/20210127_nasa_osiris_rex_bennu_aszteroida","timestamp":"2021. január. 27. 17:03","title":"Megvan, mikor indulhat vissza a Földre a NASA 321 millió kilométerre lévő űrszondája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"431ff58a-2187-491d-a1c3-686ae2f4f2a7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eredményes az orosz védekezés, egyre kevesebb a fertőzött az országban – mondta Vlagyimir Putyin. Az is elhangzott, hogy hamarosan bejegyzésre kész a harmadik orosz vakcina.","shortLead":"Eredményes az orosz védekezés, egyre kevesebb a fertőzött az országban – mondta Vlagyimir Putyin. Az is elhangzott...","id":"20210128_vlagyimir_putyin_oroszorszag_orosz_vakcina_koronavirus_arcmaszk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=431ff58a-2187-491d-a1c3-686ae2f4f2a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"370d288d-2515-4f5c-b326-259920f7d007","keywords":null,"link":"/tudomany/20210128_vlagyimir_putyin_oroszorszag_orosz_vakcina_koronavirus_arcmaszk","timestamp":"2021. január. 28. 19:03","title":"Putyinék szerint Oroszországban még idén elbúcsúznak az arcmaszkoktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1241732-aecb-4c84-9966-a9d0c752a866","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kutatók szerint a nyelven végbemenő változások is utalhatnak rá, hogy a páciens elkapta a koronavírust.","shortLead":"Kutatók szerint a nyelven végbemenő változások is utalhatnak rá, hogy a páciens elkapta a koronavírust.","id":"20210128_koronavirus_fertozes_fertozott_nyelv","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f1241732-aecb-4c84-9966-a9d0c752a866&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6a735a2-d53d-475e-822d-f618cc63bf04","keywords":null,"link":"/tudomany/20210128_koronavirus_fertozes_fertozott_nyelv","timestamp":"2021. január. 28. 18:03","title":"Új jelenséget fedeztek fel, ez is koronavírus-fertőzésre utalhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]