Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cf447dcd-4ee4-4f25-b70a-3e843436d230","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"150 ember tűnt el a himalájai gleccserrről leszakadó jég miatt, egy vízerőmű is megrongálódott.","shortLead":"150 ember tűnt el a himalájai gleccserrről leszakadó jég miatt, egy vízerőmű is megrongálódott.","id":"20210207_india_gleccserszakads","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cf447dcd-4ee4-4f25-b70a-3e843436d230&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"873214ba-bc87-430e-b546-c22156200a8d","keywords":null,"link":"/vilag/20210207_india_gleccserszakads","timestamp":"2021. február. 07. 19:29","title":"Már hét halottja van az indiai gleccserszakadásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6efbe3a-1064-47d6-9444-581b7aa7844c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"1,6 méter széles, és közel 400 millió forintnyi fontot kérnek érte. ","shortLead":"1,6 méter széles, és közel 400 millió forintnyi fontot kérnek érte. ","id":"20210208_elado_london_legkeskenyebb_haza","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a6efbe3a-1064-47d6-9444-581b7aa7844c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c07c9b68-851f-4f25-a5ae-44ee3474eb26","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210208_elado_london_legkeskenyebb_haza","timestamp":"2021. február. 08. 12:13","title":"Íme, most eladó London legkeskenyebb háza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5404fd4a-28a8-4bb1-95e0-a0e70e810511","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az osztrák kormány óva int a tartományba utazástól. Azt kérik, hogy aki az elmúlt két hétben Tirolban járt, teszteltesse magát.","shortLead":"Az osztrák kormány óva int a tartományba utazástól. Azt kérik, hogy aki az elmúlt két hétben Tirolban járt...","id":"20210208_tirol_koronavirus_mutacio_utazas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5404fd4a-28a8-4bb1-95e0-a0e70e810511&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"933a9c37-7a11-43e8-96ff-eefe16089e58","keywords":null,"link":"/vilag/20210208_tirol_koronavirus_mutacio_utazas","timestamp":"2021. február. 08. 18:15","title":"Nem ajánlott Tirolba utazni, már 293 embernél mutatták ki a dél-afrikai vírusmutációt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a390f2c5-91c0-4154-8bfb-239a7bbe46da","c_author":"Fekő Ádám","category":"kkv","description":"Jeff Bezos visszavonulása az internet hőskorának végét jelzi. Az üzletember több szinten is megváltoztatta a világot, de közben két dolgot nem szeretett: adózni és szünetet adni az alkalmazottaknak.","shortLead":"Jeff Bezos visszavonulása az internet hőskorának végét jelzi. Az üzletember több szinten is megváltoztatta a világot...","id":"20210207_jeff_bezos_amazon_visszavonulas_techorias","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a390f2c5-91c0-4154-8bfb-239a7bbe46da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"195a63b9-0dc0-4cca-9f3a-ff96c23b89a0","keywords":null,"link":"/kkv/20210207_jeff_bezos_amazon_visszavonulas_techorias","timestamp":"2021. február. 07. 14:00","title":"Szexivé tette az olvasást, pokollá a dolgozói életét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3eaf94a3-4cf6-43bb-bdb9-b7a63a36c1ee","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Megjelent M. Night Shyamalan új filmje, az Old előzetese egy tengerpartról, ahol egy nap alatt megöregszenek és meghalnak az emberek.","shortLead":"Megjelent M. Night Shyamalan új filmje, az Old előzetese egy tengerpartról, ahol egy nap alatt megöregszenek és...","id":"20210208_m_night_shyamalan_old_elozetes_trailer_hatodik_erzek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3eaf94a3-4cf6-43bb-bdb9-b7a63a36c1ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d4b379a-2616-49ff-94b4-4254b1850f89","keywords":null,"link":"/kultura/20210208_m_night_shyamalan_old_elozetes_trailer_hatodik_erzek","timestamp":"2021. február. 08. 12:52","title":"A Hatodik érzék rendezője megint mindenkit halálra rémiszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9670cd3-9fb4-4ab0-8a17-d835513f7610","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A meglehetősen bajtársias viselkedést mutató fehérpamacsos selyemmajmok (Callithrix jacchus) ignorálással \"büntetik\" a nem együttműködő viselkedést – állapították meg zürichi szakértők.","shortLead":"A meglehetősen bajtársias viselkedést mutató fehérpamacsos selyemmajmok (Callithrix jacchus) ignorálással \"büntetik\"...","id":"20210207_selyemmajmok_egyuttmukodo_viselkedes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b9670cd3-9fb4-4ab0-8a17-d835513f7610&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a3e31f9-7785-4777-8aa9-7c168c5c139d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210207_selyemmajmok_egyuttmukodo_viselkedes","timestamp":"2021. február. 07. 14:03","title":"A selyemmajmokat felzaklatja, ha egy fajtársuk nem együttműködő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86b5f2d1-0c20-4d61-a678-9fb6f103bdf3","c_author":"Sedacur forte","category":"brandchannel","description":"Egy 2009-es felmérés szerint a magyarok 70 százalékánál jelentkezik valamilyen alvászavar, és az érintetteknek mintegy egyharmada folyamatosan szenved a rossz alvás, vagy éppen az álmatlanság kellemetlen tüneteitől. Az alvászavarral kapcsolatban számos tévhit tartja magát a köztudatban, amelyeket csokorba gyűjtöttünk. \r

","shortLead":"Egy 2009-es felmérés szerint a magyarok 70 százalékánál jelentkezik valamilyen alvászavar, és az érintetteknek mintegy...","id":"sedacurforte_20210208_alvaszavar_tevhitek_tunetek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=86b5f2d1-0c20-4d61-a678-9fb6f103bdf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f66effe3-602c-49a5-a844-56f07582123e","keywords":null,"link":"/brandchannel/sedacurforte_20210208_alvaszavar_tevhitek_tunetek","timestamp":"2021. február. 08. 07:30","title":"\"Iszom egy pohár bort, és beájulok a tévé előtt\" – 10 tévhit az alvászavarról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Sedacur forte","c_partnerlogo":"719519f9-f95e-485d-858b-a56e105992a3","c_partnertag":"sedacurforte"},{"available":true,"c_guid":"0d717d3c-c8d3-47d2-b81b-e88bf0328f4f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész az SZFE Vas utcai épülete, a most elbúcsúztatott Ódry Színpad elől posztolt. Szinetár Dóra szerint az SZFE-n lobotómiát hajtanak végre. Alföldi Róbert is posztolt a szimbolikus temetésről.","shortLead":"A színész az SZFE Vas utcai épülete, a most elbúcsúztatott Ódry Színpad elől posztolt. Szinetár Dóra szerint az SZFE-n...","id":"20210208_nagy_ervin_szfe_odry_szinpad_temetes_szinetar_dora_alfoldi_robert_fullajtar_andrea_andrusko_marcella","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0d717d3c-c8d3-47d2-b81b-e88bf0328f4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d384242d-d86a-4aeb-a541-de3365bbd8a0","keywords":null,"link":"/kultura/20210208_nagy_ervin_szfe_odry_szinpad_temetes_szinetar_dora_alfoldi_robert_fullajtar_andrea_andrusko_marcella","timestamp":"2021. február. 08. 10:52","title":"Nagy Ervin: Szégyen, gyalázat, ami itt történt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]