[{"available":true,"c_guid":"25a2e85a-2970-4275-9b8f-04711d0308ef","c_author":"Bank360.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Mekkora havi kiadásra számíthat az, aki lakásvásárláshoz februárban venne fel piaci kamatozású jelzáloghitelt? Ennek járt utána a Bank360 a jelzáloghitelek összehasonlításával.","shortLead":"Mekkora havi kiadásra számíthat az, aki lakásvásárláshoz februárban venne fel piaci kamatozású jelzáloghitelt? Ennek...","id":"20210208_torlesztoreszlet_lakashitel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=25a2e85a-2970-4275-9b8f-04711d0308ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4e466b9-d215-4fa7-901a-073231e13bed","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210208_torlesztoreszlet_lakashitel","timestamp":"2021. február. 08. 10:45","title":"Mekkora most a törlesztője egy 10, 15 és egy 20 millió forintos lakáshitelnek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e38d456d-4037-4663-b419-388c553c6c6d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A hűtés nélkül tárolt inzulin is megőrzi hatásosságát egy új kutatás szerint.","shortLead":"A hűtés nélkül tárolt inzulin is megőrzi hatásosságát egy új kutatás szerint.","id":"20210207_inzulin_hatasossaga_hutes_nelkul","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e38d456d-4037-4663-b419-388c553c6c6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd2e0d3a-14e9-41b8-aa3a-97b0632ffcb6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210207_inzulin_hatasossaga_hutes_nelkul","timestamp":"2021. február. 07. 10:03","title":"Változás: nem kell hűteni az inzulint – közölték orvosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f5a8352-1a07-4e6b-9db0-86569effd0ab","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Ez a meccs is zártkapus lesz.","shortLead":"Ez a meccs is zártkapus lesz.","id":"20210208_monchengladbach_manchester_city_bl_budapest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8f5a8352-1a07-4e6b-9db0-86569effd0ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43fec951-4771-4a5b-8ff0-a9bc1b87eb30","keywords":null,"link":"/sport/20210208_monchengladbach_manchester_city_bl_budapest","timestamp":"2021. február. 08. 20:26","title":"A Mönchengladbach-Manchester City BL-nyolcaddöntő is Budapesten lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e3749d7-132e-4cd7-b7d9-46d0d3c91e37","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Az Európai Unióban csak az emberek 2,5%-a kapott védőoltást míg az USA-ban 10%. A különbségre várják a magyarázatot a brüsszeli bizottságtól - hiányolva a transzparenciát.","shortLead":"Az Európai Unióban csak az emberek 2,5%-a kapott védőoltást míg az USA-ban 10%. A különbségre várják a magyarázatot...","id":"20210208_Az_europai_zoldek_az_Europai_Birosag_ele_vinnek_a_vakcinaugyet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1e3749d7-132e-4cd7-b7d9-46d0d3c91e37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"148924f2-11e9-4a47-a1f3-d6ef424f69c4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210208_Az_europai_zoldek_az_Europai_Birosag_ele_vinnek_a_vakcinaugyet","timestamp":"2021. február. 08. 16:50","title":"Az európai zöldek az Európai Bíróság elé vinnék a vakcinaügyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e763a993-6af8-4c1d-ba76-53fc32e20f43","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ketyeg az óra – figyelmezteti a Skype for Business felhasználóit a Microsoft egy blogbejegyzésben: ideje lenne mielőbb váltani a Microsoft Teamsre.","shortLead":"Ketyeg az óra – figyelmezteti a Skype for Business felhasználóit a Microsoft egy blogbejegyzésben: ideje lenne mielőbb...","id":"20210208_microsoft_skype_for_business_megszunik_julius_31_teams","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e763a993-6af8-4c1d-ba76-53fc32e20f43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94f754ce-e96e-48a8-95d9-54b46a3386e6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210208_microsoft_skype_for_business_megszunik_julius_31_teams","timestamp":"2021. február. 08. 12:03","title":"Megszűnik a céges Skype","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5093ebc6-e227-4156-a3fb-5f87dbe13442","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hadházy Ákos egy sok milliárd forintos uniós projekt miatt fordult az országos tiszti főorvos hivatalához, de olyan választ (is) kapott, amilyenre valószínűleg ő sem számított.","shortLead":"Hadházy Ákos egy sok milliárd forintos uniós projekt miatt fordult az országos tiszti főorvos hivatalához, de olyan...","id":"20210208_muller_cecilia_hadhazy_akos_e_mail_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5093ebc6-e227-4156-a3fb-5f87dbe13442&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e816474-0a30-4339-a3a4-a7cba6ef5871","keywords":null,"link":"/itthon/20210208_muller_cecilia_hadhazy_akos_e_mail_jarvany","timestamp":"2021. február. 08. 10:32","title":"Hadházynak is elküldte a levelet Müller, amelyben adatok elhallgatására tesz javaslatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e451d34-146d-471a-bbe0-a44a12720a79","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Apró változtatást eszközöl a Google a böngészős Gmailben, így a levelező kinézetre jobban hasonlít majd arra, amit az okostelefonos alkalmazásban láthatnak a felhasználók.","shortLead":"Apró változtatást eszközöl a Google a böngészős Gmailben, így a levelező kinézetre jobban hasonlít majd arra, amit...","id":"20210208_gmail_uj_dizajn_rancfelvarras_ikonok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8e451d34-146d-471a-bbe0-a44a12720a79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cce953d0-f363-4414-891b-61ffc578ac98","keywords":null,"link":"/tudomany/20210208_gmail_uj_dizajn_rancfelvarras_ikonok","timestamp":"2021. február. 08. 18:03","title":"Megváltozik a böngészős Gmail kinézete, új ikonok jönnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d8661fc-875c-47fa-b4ca-24bf699d5b22","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Budapest főpolgármestere szerint ameddig nem ül le tárgyalni a kormány a 25 ezer főnél nagyobb városok vezetőivel, addig a költségvetést sem tudják elkészíteni.","shortLead":"Budapest főpolgármestere szerint ameddig nem ül le tárgyalni a kormány a 25 ezer főnél nagyobb városok vezetőivel...","id":"20210207_Karacsony_Gergely_iparuzesi_ado_kompenzacio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3d8661fc-875c-47fa-b4ca-24bf699d5b22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8949fbac-99cb-4b4f-8c3a-a58162bf5e91","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210207_Karacsony_Gergely_iparuzesi_ado_kompenzacio","timestamp":"2021. február. 07. 16:37","title":"Karácsony Gergely: Égető szükség van kompenzációra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]