Négy helyszínen lehet teszteltetni. Itt állnak ma a koronavírus-szűrőbuszok

A hétfői zárás előtt nagy sorokra kell számítani. Az IKEA üzeni, hogy nem engednek be egyszerre mindenkit

Két új videóval jelentkezett a miniszterelnök. Orbán ismét megígérte, hogy senkit sem hagynak az út szélén

Három és fél évszázaddal ezelőtt, 1665-ben egy pusztító járvány söpört végig Anglián, amely csak Londonban a lakosság negyedét, 100 ezer áldozatot követelt. De vajon hogyan védekeztek akkor, hogyan kezelték a betegeket és milyen óvintézkedéseket vezettek be? És párhuzamba hozhatók-e ezek a mai megoldásokkal? Vasárnap este 21 órakor a Viasat History Járvány: A nagy pestis című háromrészes dokumentumfilmje ennek jár utána.","shortLead":"Három és fél évszázaddal ezelőtt, 1665-ben egy pusztító járvány söpört végig Anglián, amely csak Londonban a lakosság...","id":"20210307_london_pestis_jarvany_tanulsagok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=856f2e3a-61ab-4578-9167-82977009d731&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ef70dfd-8c2b-421b-8241-a4585874c87a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210307_london_pestis_jarvany_tanulsagok","timestamp":"2021. március. 07. 08:03","title":"Mit csináltak 350 éve egy gyilkos járvány ellen?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c73eb38-fd83-452c-afc6-93c55be2256e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az első orosz 5G-hálózat ugyan gyors, de akárki nem csatlakozhat fel rá: a helyi szolgáltató dönti el, ki veheti igénybe.","shortLead":"Az első orosz 5G-hálózat ugyan gyors, de akárki nem csatlakozhat fel rá: a helyi szolgáltató dönti el, ki veheti...","id":"20210305_oroszorszag_5g_halozat_mtsz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8c73eb38-fd83-452c-afc6-93c55be2256e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5ff4e4f-da45-4cc6-8d9f-5745496c0b6f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210305_oroszorszag_5g_halozat_mtsz","timestamp":"2021. március. 05. 19:03","title":"Oroszország rákapcsolódott az 5G-re: másodpercenként 1,5 Gbit a sebesség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdc80104-b218-4bc5-93ae-51ba818c49ca","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Véget ért az új-zélandi Aucklandben vasárnap a koronavírus-járvány miatt elrendelt egyhetes zárlat, néhány járványügyi rendelkezés azonban továbbra is érvényben maradt.","shortLead":"Véget ért az új-zélandi Aucklandben vasárnap a koronavírus-járvány miatt elrendelt egyhetes zárlat, néhány járványügyi...","id":"20210307_Veget_ert_az_egyhetes_zarlat_Aucklandben_ahol_egy_fertozott_miatt_rendeltek_el_teljes_karantent","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bdc80104-b218-4bc5-93ae-51ba818c49ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a370ca0-e483-4dff-9ee4-9a12d2077f60","keywords":null,"link":"/elet/20210307_Veget_ert_az_egyhetes_zarlat_Aucklandben_ahol_egy_fertozott_miatt_rendeltek_el_teljes_karantent","timestamp":"2021. március. 07. 08:59","title":"Véget ért az egyhetes zárlat Aucklandben, ahol egy fertőzött miatt rendeltek el teljes karantént","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"852313fe-718c-4a1a-8bd1-86185429914b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Több mint 20 évig volt az ELTE Csillagászati Tanszékének vezetője, hat évig a Bécsi Egyetemen is oktatott, csillagászok generációit tanította.\r

Több mint 20 évig volt az ELTE Csillagászati Tanszékének vezetője, hat évig a Bécsi Egyetemen is oktatott, csillagászok generációit tanította. Meghalt Balázs Béla, a magyarországi és nemzetközi csillagászat meghatározó alakja

Az is fontos, hogy meccs után ne terheljék házimunkával a férfiakat. A Kisvárda sportigazgatója megkérte a focistafeleségeket, ne várják el, hogy a férjük keljen fel éjjel a gyerekhez

Az első orosz 5G-hálózat ugyan gyors, de akárki nem csatlakozhat fel rá: a helyi szolgáltató dönti el, ki veheti igénybe. Oroszország rákapcsolódott az 5G-re: másodpercenként 1,5 Gbit a sebesség

Véget ért az új-zélandi Aucklandben vasárnap a koronavírus-járvány miatt elrendelt egyhetes zárlat, néhány járványügyi rendelkezés azonban továbbra is érvényben maradt. Véget ért az egyhetes zárlat Aucklandben, ahol egy fertőzött miatt rendeltek el teljes karantént