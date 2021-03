Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3376527a-cd9f-473c-b8e6-efd8f5694bc1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az első jelentések felülvizsgálata kellett ahhoz, hogy kiderüljön a valós szám.","shortLead":"Az első jelentések felülvizsgálata kellett ahhoz, hogy kiderüljön a valós szám.","id":"20210329_mexiko_halalozasi_statisztika","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3376527a-cd9f-473c-b8e6-efd8f5694bc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7c8ba4c-8921-496a-8e12-89ac340306f2","keywords":null,"link":"/vilag/20210329_mexiko_halalozasi_statisztika","timestamp":"2021. március. 29. 12:40","title":"Százezerrel többen haltak meg koronavírusban Mexikóban, mint amennyit jelentettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17c999e2-c081-4a46-9b07-0c5ec4e3bd12","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ravasz módszerrel igyekszik megfertőzni a mobiltelefonokat egy új androidos kártevő.","shortLead":"Ravasz módszerrel igyekszik megfertőzni a mobiltelefonokat egy új androidos kártevő.","id":"20210329_android_malware_kartevo_frissites","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=17c999e2-c081-4a46-9b07-0c5ec4e3bd12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7e5682e-81b1-4bf6-b028-59752212cf58","keywords":null,"link":"/tudomany/20210329_android_malware_kartevo_frissites","timestamp":"2021. március. 29. 16:03","title":"Vigyázat, fontos rendszerfrissítésnek álcázza magát a legújabb androidos vírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d18047b-90e9-483f-8765-9144a99d40d7","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Szegény Jose María Mulé Elobéval pontosan az történt, ami a címben szerepel.","shortLead":"Szegény Jose María Mulé Elobéval pontosan az történt, ami a címben szerepel.","id":"20210328_Ilyen_az_amikor_egy_gyozelem_utan_egy_sportolo_egybol_eltunik_a_sullyesztoben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2d18047b-90e9-483f-8765-9144a99d40d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7749c055-b70e-4aba-bac2-fce80f9631f6","keywords":null,"link":"/sport/20210328_Ilyen_az_amikor_egy_gyozelem_utan_egy_sportolo_egybol_eltunik_a_sullyesztoben","timestamp":"2021. március. 28. 09:16","title":"Ilyen az, amikor egy győzelem után egy sportoló egyből eltűnik a süllyesztőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ad9d562-818c-45e2-931e-f74fff627c24","c_author":"HVG","category":"360","description":"2016-ban Lázár János akkori kancelláriaminiszter keményen fellépett a mutyi ellen. 