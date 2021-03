Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c405a372-bcf4-40f5-9137-7268f4a22e35","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"24 ország, valamint nemzetközi szervezet vezető írták alá azt a felhívást, amely szerint soha nem látott nemzetközi összefogás rendszerét kell kidolgozni, hogy elkerüljük a koronavírushoz hasonló pandémiákat.","shortLead":"24 ország, valamint nemzetközi szervezet vezető írták alá azt a felhívást, amely szerint soha nem látott nemzetközi...","id":"20210330_jarvany_koronavirus_osszefogas_who","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c405a372-bcf4-40f5-9137-7268f4a22e35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d0a5255-63d0-4ac4-a49f-4eaf981614ad","keywords":null,"link":"/vilag/20210330_jarvany_koronavirus_osszefogas_who","timestamp":"2021. március. 30. 05:53","title":"Olyan összefogást kérnek vezető politikusok a további járványok megelőzéséért, amilyen a második világháború óta nem volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c892eb7-eec4-4f45-a117-9ae35f96a63a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy 100 négyzetméteres melléképület kapott lángra a hét végén a XV. kerületben.","shortLead":"Egy 100 négyzetméteres melléképület kapott lángra a hét végén a XV. kerületben.","id":"20210329_lovak_teto_istallo_mellekepulet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1c892eb7-eec4-4f45-a117-9ae35f96a63a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f230cda-5da6-44ff-923f-449368d0eb76","keywords":null,"link":"/itthon/20210329_lovak_teto_istallo_mellekepulet","timestamp":"2021. március. 29. 19:36","title":"Már ropogott a tető a lovak fölött, amikor a fiatal rendőr elkezdte kimenteni őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aab89502-04f7-47f3-9edd-6a9578155093","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Ha bármilyen munkáltatói igazolással érkezünk, akkor az egész családot várják a hosszú hétvégére – mondták munkatársunknak balatoni szállásadók, akik egyszerű turistákat a jogszabály értelmében nem fogadhatnak. Az igazi, legális szezonkezdést azért a legtöbben inkább a pünkösdi hétvégére lövik be, miközben a kisebb szálláshelyek hiába várják, hogy kárpótlást kapjanak a kiesett foglalásokért.","shortLead":"Ha bármilyen munkáltatói igazolással érkezünk, akkor az egész családot várják a hosszú hétvégére – mondták...","id":"20210329_balaton_hosszu_hetvege_szallasok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aab89502-04f7-47f3-9edd-6a9578155093&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7cca693-c62a-4494-9d8f-eb84df6b984d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210329_balaton_hosszu_hetvege_szallasok","timestamp":"2021. március. 29. 11:30","title":"Trükközve már húsvét hétvégére is kínálnak szállást a Balatonnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17c999e2-c081-4a46-9b07-0c5ec4e3bd12","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ravasz módszerrel igyekszik megfertőzni a mobiltelefonokat egy új androidos kártevő.","shortLead":"Ravasz módszerrel igyekszik megfertőzni a mobiltelefonokat egy új androidos kártevő.","id":"20210329_android_malware_kartevo_frissites","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=17c999e2-c081-4a46-9b07-0c5ec4e3bd12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7e5682e-81b1-4bf6-b028-59752212cf58","keywords":null,"link":"/tudomany/20210329_android_malware_kartevo_frissites","timestamp":"2021. március. 29. 16:03","title":"Vigyázat, fontos rendszerfrissítésnek álcázza magát a legújabb androidos vírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"094fa833-ff87-4057-8ff9-3b5da965be18","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A minősített fogyasztóbarát otthonbiztosítások már 65 milliárd forintnyi háztartási vagyont védenek az MNB szerint.","shortLead":"A minősített fogyasztóbarát otthonbiztosítások már 65 milliárd forintnyi háztartási vagyont védenek az MNB szerint.","id":"20210329_mnb_kalkulator_otthonbiztositas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=094fa833-ff87-4057-8ff9-3b5da965be18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4807b051-bb7b-42ee-afac-cbcc17a3df5e","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210329_mnb_kalkulator_otthonbiztositas","timestamp":"2021. március. 29. 16:43","title":"Kalkulátort indított az MNB a minősített otthonbiztosítások összehasonlítására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f72802ec-4f3a-4c15-8bf9-a7f44d0bcb82","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A mesebeli bakot (nyitóképünkön nem az látható) egy természetjárónak sikerült megörökítenie.","shortLead":"A mesebeli bakot (nyitóképünkön nem az látható) egy természetjárónak sikerült megörökítenie.","id":"20210329_feher_ozbak_oz_termeszetfotos_tokaj","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f72802ec-4f3a-4c15-8bf9-a7f44d0bcb82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d174514-63fb-43cf-be66-8609a0e51bb3","keywords":null,"link":"/elet/20210329_feher_ozbak_oz_termeszetfotos_tokaj","timestamp":"2021. március. 29. 17:23","title":"Nem trükkfelvétel: teljesen fehér őzet fotóztak Tokajnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf74766f-31f5-4fe2-b191-c9aa13b421c7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még a leggyorsabb asztali gépekben megtalálható RAM-modul is elmarad attól a fejlesztéstől, amellyel most a Samsung hozakodott elő.","shortLead":"Még a leggyorsabb asztali gépekben megtalálható RAM-modul is elmarad attól a fejlesztéstől, amellyel most a Samsung...","id":"20210329_512_gb_ram_ddr5_samsung","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cf74766f-31f5-4fe2-b191-c9aa13b421c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93b6039d-0ae1-4198-bb43-82c2a03dbf87","keywords":null,"link":"/tudomany/20210329_512_gb_ram_ddr5_samsung","timestamp":"2021. március. 29. 10:33","title":"512 GB-os RAM-ot fejlesztett a Samsung","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a109481-c022-4f1e-b539-fd9050db60b3","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A legritkább nagymacska, az amuri leopárd példányait rögzítette egy vadkamera Oroszország egy távol-keleti nemzeti parkjában.","shortLead":"A legritkább nagymacska, az amuri leopárd példányait rögzítette egy vadkamera Oroszország egy távol-keleti nemzeti...","id":"20210329_leo_117f_amuri_leopard_vadkamera_oroszorszag_legritkabb_nagymacska","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1a109481-c022-4f1e-b539-fd9050db60b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1026dbf-2fff-4c62-8d14-4406f4136e33","keywords":null,"link":"/tudomany/20210329_leo_117f_amuri_leopard_vadkamera_oroszorszag_legritkabb_nagymacska","timestamp":"2021. március. 29. 07:03","title":"Vadkamera filmezte le a világ legritkább nagymacskáit: videón Leo 117F és három kölyke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]