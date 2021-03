Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6472e536-a098-4ff0-85c1-b21efd1379b7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az új jelentés külön kitér a járvány miatt veszélyhelyzet során meghozott, a médiát érintő kormányzati döntésekre.","shortLead":"Az új jelentés külön kitér a járvány miatt veszélyhelyzet során meghozott, a médiát érintő kormányzati döntésekre.","id":"20210330_europa_tanacs_jelentes_mediahelyzet_sajtoszabadsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6472e536-a098-4ff0-85c1-b21efd1379b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99123ac1-dc89-4457-a185-39656b4ffc2d","keywords":null,"link":"/itthon/20210330_europa_tanacs_jelentes_mediahelyzet_sajtoszabadsag","timestamp":"2021. március. 30. 08:58","title":"14 oldalon keresztül sorolja a magyar médiahelyzettel kapcsolatos aggályait az Európa Tanács","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c68ece1-3e9c-46b5-b4f4-6f87675a1ab4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Maradnak, amíg le nem cseng a járvány, és amíg megfelelő csereingatlant nem kapnak. 