Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d9a88b8a-37e7-40bf-9d9c-c6173d31af71","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hivatalos megfogalmazás szerint \"felmerült az ittasság gyanúja\".","shortLead":"A hivatalos megfogalmazás szerint \"felmerült az ittasság gyanúja\".","id":"20210406_tapolca_kisteherauto_amokfuto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d9a88b8a-37e7-40bf-9d9c-c6173d31af71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0e84282-b78b-4eed-9f36-ae1f60084fef","keywords":null,"link":"/cegauto/20210406_tapolca_kisteherauto_amokfuto","timestamp":"2021. április. 06. 06:24","title":"Helyszínelő rendőröknek és öt autónak hajtott neki Tapolcánál egy kisteherautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22524960-4eee-4a16-b21d-0f7bacb154c6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az összkerékhajtású hibrid Purosangue-ot előreláthatólag jövőre mutatják majd be. ","shortLead":"Az összkerékhajtású hibrid Purosangue-ot előreláthatólag jövőre mutatják majd be. ","id":"20210407_friss_kemfotokon_a_ferrari_elso_szabadidoautoja_purosangue","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=22524960-4eee-4a16-b21d-0f7bacb154c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52a60b82-e99f-4a9b-8af6-681b51c24c85","keywords":null,"link":"/cegauto/20210407_friss_kemfotokon_a_ferrari_elso_szabadidoautoja_purosangue","timestamp":"2021. április. 07. 06:41","title":"Friss kémfotókon a Ferrari első szabadidő-autója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b760bae0-30c6-4891-a592-fe8379cc0130","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A nap végén megmaradt koronavírus elleni oltóanyagokra első körben több mint 400 ezren regisztráltak.","shortLead":"A nap végén megmaradt koronavírus elleni oltóanyagokra első körben több mint 400 ezren regisztráltak.","id":"20210406_belgium_vakcina_oltas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b760bae0-30c6-4891-a592-fe8379cc0130&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27100892-58f6-4531-bd36-a5969cc16a05","keywords":null,"link":"/vilag/20210406_belgium_vakcina_oltas","timestamp":"2021. április. 06. 20:33","title":"Belgiumban már a fel nem használt oltóanyagokra is lehet jelentkezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"306cc639-275c-4ec0-b1f8-7a17971e68dd","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az ország három prefektúrájában rendkívüli állapotot hirdettek a járvány negyedik hullámától tartva.","shortLead":"Az ország három prefektúrájában rendkívüli állapotot hirdettek a járvány negyedik hullámától tartva.","id":"20210407_koronavirus_jarvany_fertozes_tokio_olimpia_oszaka","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=306cc639-275c-4ec0-b1f8-7a17971e68dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5320ee4-0479-4f81-858a-de43ea111d52","keywords":null,"link":"/sport/20210407_koronavirus_jarvany_fertozes_tokio_olimpia_oszaka","timestamp":"2021. április. 07. 12:15","title":"Súlyos a helyzet Oszakában, nem megy arra az olimpiai láng","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3474b6c-aca3-4201-ab48-98d04ae9b80b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Oscar-díjas színész arról is beszélt egy interjúban, hogy Hollywoodban még mindig rengetegen rettegnek attól, nehogy kiderüljön a szexuális irányultságuk.","shortLead":"Az Oscar-díjas színész arról is beszélt egy interjúban, hogy Hollywoodban még mindig rengetegen rettegnek attól, nehogy...","id":"20210406_Kate_Winslet_Elegem_van_abbol_hogy_nem_beszelhetek_oszinten_a_leszbikus_filmszerepemrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f3474b6c-aca3-4201-ab48-98d04ae9b80b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a3d5d93-a9a1-430a-80fa-25add90cabe4","keywords":null,"link":"/elet/20210406_Kate_Winslet_Elegem_van_abbol_hogy_nem_beszelhetek_oszinten_a_leszbikus_filmszerepemrol","timestamp":"2021. április. 06. 18:58","title":"Kate Winslet: Elegem van abból, hogy nem beszélhetek őszintén a leszbikus filmszerepemről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Magnus Fusion 212-esben csak a pilóta ült, aki nem élte túl a zuhanást.\r

","shortLead":"A Magnus Fusion 212-esben csak a pilóta ült, aki nem élte túl a zuhanást.\r

","id":"20210406_lezuhant_magyar_gyartmanyu_repulo_colorado","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d883108-0880-40ea-b65f-0777ab6d0c47","keywords":null,"link":"/vilag/20210406_lezuhant_magyar_gyartmanyu_repulo_colorado","timestamp":"2021. április. 06. 07:52","title":"Magyar gyártmányú repülőgép zuhant le Coloradóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1879df2-68e6-4478-b0ae-5c9a594b21a4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple szabadalma szerint az iPhone a felhasználói szokásokat figyelembe véve mondaná meg, mikor fog lemerülni a készülék.","shortLead":"Az Apple szabadalma szerint az iPhone a felhasználói szokásokat figyelembe véve mondaná meg, mikor fog lemerülni...","id":"20210407_apple_iphone_akkumulator_toltese_felhasznaloi_szokasok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a1879df2-68e6-4478-b0ae-5c9a594b21a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f164e77-b4a0-4675-9e22-4ad8d18af304","keywords":null,"link":"/tudomany/20210407_apple_iphone_akkumulator_toltese_felhasznaloi_szokasok","timestamp":"2021. április. 07. 16:27","title":"Okosan jósolná meg az iPhone, meddig húzza még, mielőtt tölteni kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a89ab0c6-7df8-42b1-abc2-ba69f1d8ec74","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Nehezebb a tanulás mellett munkát találni, így egy év alatt megháromszorozódott az új Diákhitel-szerződések száma, és 2021-re újabb rekordot várnak.","shortLead":"Nehezebb a tanulás mellett munkát találni, így egy év alatt megháromszorozódott az új Diákhitel-szerződések száma, és...","id":"20210406_Diakhitel_valsag_hitel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a89ab0c6-7df8-42b1-abc2-ba69f1d8ec74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3107a2b-413a-4a5f-b45c-a69f35e79b96","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210406_Diakhitel_valsag_hitel","timestamp":"2021. április. 06. 05:16","title":"Minden korábbinál több Diákhitelt vettek fel a válság kezdete óta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]