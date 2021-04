Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ddef398b-f74e-4025-ae4b-0f8c65c34db6","c_author":"MTI","category":"sport","description":"\"Amikor valakit lecserélnek, és erre ő ilyen arcot vág, akkor tiszteletlen. Nem az edzővel, hanem a csapattal szemben\" - mondta Dárdai Pál argentin játékosáról, Santiago Ascacibarról. ","shortLead":"\"Amikor valakit lecserélnek, és erre ő ilyen arcot vág, akkor tiszteletlen. Nem az edzővel, hanem a csapattal szemben\"...","id":"20210411_Dardai_elbeszelgetett_sertodos_golszerzojevel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ddef398b-f74e-4025-ae4b-0f8c65c34db6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd6686ed-65bf-48ea-8062-c14978a98295","keywords":null,"link":"/sport/20210411_Dardai_elbeszelgetett_sertodos_golszerzojevel","timestamp":"2021. április. 11. 12:24","title":"Dárdai elbeszélgetett sértődős gólszerzőjével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d528418-f333-440d-aac0-02e4d5fb1f86","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész egyszer csak arra lett figyelmes, hogy a szomszéd szobában hatalmas tapsvihar tört ki. ","shortLead":"A színész egyszer csak arra lett figyelmes, hogy a szomszéd szobában hatalmas tapsvihar tört ki. ","id":"20210412_Anthony_Hopkins_BAFTA_gala","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6d528418-f333-440d-aac0-02e4d5fb1f86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4619556-4273-4667-b220-60d3e387083e","keywords":null,"link":"/elet/20210412_Anthony_Hopkins_BAFTA_gala","timestamp":"2021. április. 12. 10:08","title":"Anthony Hopkins éppen festegetett, amikor kiderült, hogy nyert a BAFTA-gálán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"779d3f34-972a-41eb-a6b4-35a92f574fd4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A járványügyi szabályok szerint az Amerikából érkező Harrynek tíz napot karanténban kellene töltenie a beutazását követően, csakhogy a temetés valószínűleg egy hét múlva lesz.","shortLead":"A járványügyi szabályok szerint az Amerikából érkező Harrynek tíz napot karanténban kellene töltenie a beutazását...","id":"20210410_Ketseges_Harry_reszvetele_Fulop_herceg_temetesen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=779d3f34-972a-41eb-a6b4-35a92f574fd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d60ed476-348a-4b8d-bd01-ddde1e820d76","keywords":null,"link":"/elet/20210410_Ketseges_Harry_reszvetele_Fulop_herceg_temetesen","timestamp":"2021. április. 10. 16:12","title":"Kétséges Harry részvétele Fülöp herceg temetésén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f7c92d0-dde0-4ac2-9ab8-7df75b36e47e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A RTL Híradó riportja szerint volt ennél kedvezőbb ajánlat is, de Nemesi cégének pályázata több pontot kapott, így végül ők újíthatják fel a Szegedi Tudományegyetem jogi karának épületét.","shortLead":"A RTL Híradó riportja szerint volt ennél kedvezőbb ajánlat is, de Nemesi cégének pályázata több pontot kapott...","id":"20210410_Ujabb_17_milliard_forintos_kozbeszerzest_nyert_Nemesi_Pal_kormanybiztos_cege","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2f7c92d0-dde0-4ac2-9ab8-7df75b36e47e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5440920f-3a71-4a04-99ba-9305651a30ca","keywords":null,"link":"/itthon/20210410_Ujabb_17_milliard_forintos_kozbeszerzest_nyert_Nemesi_Pal_kormanybiztos_cege","timestamp":"2021. április. 10. 19:27","title":"Újabb 1,7 milliárd forintos közbeszerzést nyert Nemesi Pál kormánybiztos cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ae6624b-4a2a-4531-a2a4-273866228056","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Pentagon egyik illetékese is megerősítette annak a felvételnek a hitelességét, amelyen egy azonosítatlan eszköz halad az amerikai haditengerészet egyik hadihajója fölött.","shortLead":"A Pentagon egyik illetékese is megerősítette annak a felvételnek a hitelességét, amelyen egy azonosítatlan eszköz halad...","id":"20210412_ufo_video_haditengereszet_pentagon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3ae6624b-4a2a-4531-a2a4-273866228056&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59fb54d5-e3aa-4c43-9704-a4b5bf3c2fdd","keywords":null,"link":"/tudomany/20210412_ufo_video_haditengereszet_pentagon","timestamp":"2021. április. 12. 10:33","title":"Háromszög alakú ufót vettek videóra egy amerikai hadihajó fölött, hivatalos vizsgálat indult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d73146cc-324e-4d86-b71b-db744f701ac9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A független országgyűlési képviselő szerint hétvégén luxusautókat lehetett látni a létesítmény parkolójában.","shortLead":"A független országgyűlési képviselő szerint hétvégén luxusautókat lehetett látni a létesítmény parkolójában.","id":"20210412_hadhazy_akos_turai_kastelyszallo_vendeg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d73146cc-324e-4d86-b71b-db744f701ac9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55e7db39-d497-4a1d-9c94-bab29d029836","keywords":null,"link":"/itthon/20210412_hadhazy_akos_turai_kastelyszallo_vendeg","timestamp":"2021. április. 12. 10:30","title":"Hadházy feljelentést tett a rendőrségen, mert szerinte Tiborcz turai kastélyszállója vendégeket fogad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4583fc2-641a-40cb-bc78-0db1ccbd8370","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Gao Fu a kínai párt által felügyelt lapban nyilatkozott újra. Állítja: a szavait félreértették.","shortLead":"Gao Fu a kínai párt által felügyelt lapban nyilatkozott újra. Állítja: a szavait félreértették.","id":"20210412_kinai_vakcina_sinopharm_gao_fu_jarvanyugy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b4583fc2-641a-40cb-bc78-0db1ccbd8370&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c28c2572-d159-45f5-b802-859629249824","keywords":null,"link":"/tudomany/20210412_kinai_vakcina_sinopharm_gao_fu_jarvanyugy","timestamp":"2021. április. 12. 09:03","title":"A kínai járványügy vezetője most már azt mondja, nem úgy értette, amit a kínai vakcinák hatékonyságáról mondott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ea9c8c5-797c-457a-9f03-a2cc3b328c66","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Üzemzavar volt a natanzi atomipari létesítménynél, Irán terrorcselekményről beszél, bár nem nevezte meg, kikre gondol. Az izraeli közszolgálati rádió azonban úgy értesült, hogy a Moszad követett el kibertámadást.","shortLead":"Üzemzavar volt a natanzi atomipari létesítménynél, Irán terrorcselekményről beszél, bár nem nevezte meg, kikre gondol...","id":"20210411_Iran_szerint_terrorakcio_miatt_halt_le_egy_nap_utan_az_urandusitojuk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2ea9c8c5-797c-457a-9f03-a2cc3b328c66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be1b0bd7-9530-4875-a961-90d19196a370","keywords":null,"link":"/vilag/20210411_Iran_szerint_terrorakcio_miatt_halt_le_egy_nap_utan_az_urandusitojuk","timestamp":"2021. április. 11. 18:05","title":"A Moszad kibertámadást követhetett el az iráni urándúsító ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]