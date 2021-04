Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cb3c5ddb-fa29-43a9-8774-b7a9e9140c6a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Olaszországban két, Spanyolországban három gyilkosság elkövetésével vádolt szerbiai magyar férfi mindent megtett annak elkerülésére, hogy elszállítsák cellájából a hétfői tárgyalás helyszínére.","shortLead":"Az Olaszországban két, Spanyolországban három gyilkosság elkövetésével vádolt szerbiai magyar férfi mindent megtett...","id":"20210411_Feher_Norbert_ot_embert_megsebesitett_a_spanyolorszagi_bortoneben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cb3c5ddb-fa29-43a9-8774-b7a9e9140c6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"effae8ac-55fd-4c93-8c0e-1567975d92b4","keywords":null,"link":"/vilag/20210411_Feher_Norbert_ot_embert_megsebesitett_a_spanyolorszagi_bortoneben","timestamp":"2021. április. 11. 19:51","title":"Fehér Norbert rátámadt a spanyol börtönőrökre, öt embert küldött kórházba ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4da6bf1-17cd-4e7b-9707-68bec2184027","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Elkezdték megjelölni a hamis tartalmakat a Facebookon, és létrehoztak egy információs központot is, ahol szakértő kutatók által ellenőrzött kulcsinformációkkal szolgálnak. A hamis tartalmak eltávolításán még nem gondolkoznak.","shortLead":"Elkezdték megjelölni a hamis tartalmakat a Facebookon, és létrehoztak egy információs központot is, ahol szakértő...","id":"20210413_klimavalsag_klimavaltozas_facebook_algoritmus_hamis_informaciok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f4da6bf1-17cd-4e7b-9707-68bec2184027&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15d6aee9-6804-4852-99f1-e58431d7a6c8","keywords":null,"link":"/zhvg/20210413_klimavalsag_klimavaltozas_facebook_algoritmus_hamis_informaciok","timestamp":"2021. április. 13. 15:47","title":"Keményebben lép fel a Facebook a klímaválság tagadóival szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa887b78-f50d-4596-b832-30b419f496c6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Lejárt a határidő, ami alatt válaszolnia kellett volna a gyógyszercégnek. ","shortLead":"Lejárt a határidő, ami alatt válaszolnia kellett volna a gyógyszercégnek. ","id":"20210411_Az_olasz_Corriere_ujsag_szerint_az_AstraZeneca_egyelore_nem_valaszol_az_EUnak_hol_vannak_az_oltasok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fa887b78-f50d-4596-b832-30b419f496c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"025ffab7-2a32-4df7-a992-4d8c3ffbdd96","keywords":null,"link":"/kkv/20210411_Az_olasz_Corriere_ujsag_szerint_az_AstraZeneca_egyelore_nem_valaszol_az_EUnak_hol_vannak_az_oltasok","timestamp":"2021. április. 11. 21:11","title":"Az olasz Corriere szerint az AstraZeneca egyelőre nem válaszol az EU-nak, mikor szállít elegendő vakcinát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4659f46-4c50-47f5-ac2c-efd494968d3b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Oroszi Beatrix szerint ha fokozatosan és lassan nyitunk, akkor nagy valószínűséggel nem lesz negyedik hullám.","shortLead":"Oroszi Beatrix szerint ha fokozatosan és lassan nyitunk, akkor nagy valószínűséggel nem lesz negyedik hullám.","id":"20210412_oroszi_beatrix_epidemologus_koronavirus_harmadik_hullam_tanarok_oltas_arcmaszk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e4659f46-4c50-47f5-ac2c-efd494968d3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0edf0bfe-0893-44a6-b0a4-002076b4b8cb","keywords":null,"link":"/itthon/20210412_oroszi_beatrix_epidemologus_koronavirus_harmadik_hullam_tanarok_oltas_arcmaszk","timestamp":"2021. április. 12. 08:38","title":"A kormánynak tanácsokat adó epidemiológus szerint a tanároknak maszkban kellene tanítaniuk, amíg nem telik el két hét a második oltásuk után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c405a372-bcf4-40f5-9137-7268f4a22e35","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csak két napja volt eddig a járványnak, amikor több új áldozatról adtak hírt, mint most.","shortLead":"Csak két napja volt eddig a járványnak, amikor több új áldozatról adtak hírt, mint most.","id":"20210412_koronavirus_jarvany_szamok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c405a372-bcf4-40f5-9137-7268f4a22e35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66ec7e5f-6b80-40c9-bb2a-4c4cf6a74e8b","keywords":null,"link":"/itthon/20210412_koronavirus_jarvany_szamok","timestamp":"2021. április. 12. 08:20","title":"291 újabb áldozata van a koronavírusnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09b7ff7c-f791-4080-8364-f1992b284894","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"Jóllehet az új lakásokra ismét bevezetett 5 százalékos áfa és a piac által régen várt felújítási támogatások piacélénkülést hoztak, a tartós és kiszámítható építési piac képe továbbra sem látszik kirajzolódni.","shortLead":"Jóllehet az új lakásokra ismét bevezetett 5 százalékos áfa és a piac által régen várt felújítási támogatások...","id":"202114__lakaspiaci_prognozis__munkaerohiany__befektetesi_celok__bizonytalan_jovo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=09b7ff7c-f791-4080-8364-f1992b284894&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da42e542-fe26-45c4-b263-5d97b22ed256","keywords":null,"link":"/360/202114__lakaspiaci_prognozis__munkaerohiany__befektetesi_celok__bizonytalan_jovo","timestamp":"2021. április. 12. 16:00","title":"A kormány lakástámogatási programja csak a jómodú keveseknek segít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ae6624b-4a2a-4531-a2a4-273866228056","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Pentagon egyik illetékese is megerősítette annak a felvételnek a hitelességét, amelyen egy azonosítatlan eszköz halad az amerikai haditengerészet egyik hadihajója fölött.","shortLead":"A Pentagon egyik illetékese is megerősítette annak a felvételnek a hitelességét, amelyen egy azonosítatlan eszköz halad...","id":"20210412_ufo_video_haditengereszet_pentagon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3ae6624b-4a2a-4531-a2a4-273866228056&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59fb54d5-e3aa-4c43-9704-a4b5bf3c2fdd","keywords":null,"link":"/tudomany/20210412_ufo_video_haditengereszet_pentagon","timestamp":"2021. április. 12. 10:33","title":"Háromszög alakú ufót vettek videóra egy amerikai hadihajó fölött, hivatalos vizsgálat indult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc3df918-e71e-4aed-89d0-6ee7ffd1d2ea","c_author":"Telekom","category":"brandchannel","description":"Adott egy szerkesztő (ez volnék én) és egy videós újságíró/riporter (a feleségem), illetve 55-60 négyzetméter (ez a lakásunk). Mi és itt teszteltük a Telekom Okoswifi Rendszerét. Lássuk, mire jutottunk. ","shortLead":"Adott egy szerkesztő (ez volnék én) és egy videós újságíró/riporter (a feleségem), illetve 55-60 négyzetméter (ez...","id":"magyartelekomnyrt_20210413_Okoswifi_gyakorlatlan_tesztelok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dc3df918-e71e-4aed-89d0-6ee7ffd1d2ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33f822f1-f218-4e5f-8eb1-7e418b704f83","keywords":null,"link":"/brandchannel/magyartelekomnyrt_20210413_Okoswifi_gyakorlatlan_tesztelok","timestamp":"2021. április. 13. 12:30","title":"Okoswifi vs. gyakorlatlan, ámde gyanakvó tesztelők – 1:0","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Magyar Telekom Nyrt.","c_partnerlogo":"d9e78c48-b511-48f9-9860-c14879dee238","c_partnertag":"magyartelekom"}]