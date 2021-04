Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"88b255db-dcf7-4479-88f5-ed776c33cb29","c_author":"Tálas Andrea","category":"360","description":"A korrupciónak is van határa – ezt üzenték szavazataikkal a bol­gá­­rok. Emiatt veszítheti el hatalmát a rendszerváltás óta a leg­hosszabb ideje regnáló Bojko Boriszov kormányfő, ám a választók a proteszt­pártok­nak sem adtak kellő felhatalmazást a kormányzáshoz.","shortLead":"A korrupciónak is van határa – ezt üzenték szavazataikkal a bol­gá­­rok. Emiatt veszítheti el hatalmát a rendszerváltás...","id":"20210414_Kibeszeloshow","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=88b255db-dcf7-4479-88f5-ed776c33cb29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36c1db2a-40c9-468b-9ade-78c0d81db6bf","keywords":null,"link":"/360/20210414_Kibeszeloshow","timestamp":"2021. április. 14. 17:00","title":"A bulgáriai választáson nem dőlt el, belebukik-e a korrupcióba Boriszov kormányfő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79fa55fd-4c70-429e-9560-ac3190b0fcc7","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az EU soros elnökeként hozhatja elő Franciaország a költségvetési szabályok felülvizsgálatát. A válságok és az ezeket követő állami támogatások dogmatikussá tették a Maastrichtban felvázolt Európát, a Covid-válság pedig még inkább egyértelművé tette a szabályzat és a valóság közti eltérését – írja a Le Monde.","shortLead":"Az EU soros elnökeként hozhatja elő Franciaország a költségvetési szabályok felülvizsgálatát. A válságok és az ezeket...","id":"20210413_koltsegvetesi_hiany_deficitszabaly_EU_franciaorszag_soros_eu_elnokseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=79fa55fd-4c70-429e-9560-ac3190b0fcc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4ac2c22-4b7d-4cb7-945e-9bbf851918f8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210413_koltsegvetesi_hiany_deficitszabaly_EU_franciaorszag_soros_eu_elnokseg","timestamp":"2021. április. 13. 17:00","title":"A francia EU-elnökség megváltoztatná a 3 százalékos deficitszabályt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f77a858-1593-4929-b2b8-e24790e7dfe9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az amerikai tudósok szerint a Harpegnathos saltator fajba tartozó hangyák képesek arra, hogy a kolónia fenntartása érdekében radikálisan megváltoztassák a testük felépítését.","shortLead":"Az amerikai tudósok szerint a Harpegnathos saltator fajba tartozó hangyák képesek arra, hogy a kolónia fenntartása...","id":"20210414_hangya_agy_kutatas_fajfenntartas_szaporodas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0f77a858-1593-4929-b2b8-e24790e7dfe9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f98d17ec-4b4b-4915-9ac5-cd7f8d6b6fac","keywords":null,"link":"/tudomany/20210414_hangya_agy_kutatas_fajfenntartas_szaporodas","timestamp":"2021. április. 14. 20:03","title":"Találtak egy hangyát a kutatók, ami összezsugorítja, majd vissza is növeszti az agyát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"477263ef-1344-4963-9949-22d48d4f9a66","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Szakmai együttműködésről egyezett meg az MLSZ és hat közép-ázsiai, illetve kelet-európai ország futballszövetsége.","shortLead":"Szakmai együttműködésről egyezett meg az MLSZ és hat közép-ázsiai, illetve kelet-európai ország futballszövetsége.","id":"20210414_MLSZ_Kozep_Azsia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=477263ef-1344-4963-9949-22d48d4f9a66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b7759d7-fc07-404b-a968-e9777d22eb07","keywords":null,"link":"/sport/20210414_MLSZ_Kozep_Azsia","timestamp":"2021. április. 14. 19:31","title":"A magyar kormány és az OTP után az MLSZ is Közép-Ázsiában lát nagy lehetőséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e5f1393-24a0-43e6-8e4b-7633131dfe45","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Heteket csúszhat az oltási program befejezése az országban a döntés miatt. ","shortLead":"Heteket csúszhat az oltási program befejezése az országban a döntés miatt. ","id":"20210414_dania_astrazeneca_vakcina_koronavirus_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3e5f1393-24a0-43e6-8e4b-7633131dfe45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"220f5323-eddf-4cd3-bf03-8b308a08db1d","keywords":null,"link":"/vilag/20210414_dania_astrazeneca_vakcina_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. április. 14. 14:21","title":"Kiveszik az AstraZeneca-vakcinát az oltási programból Dániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d26c72c5-7731-4526-9f08-bd5e7cb85a8f","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A Michelin-csillagos osztrák séf, Wolfgang Puck 27 éve készíti a hollywoodi Oscar-gálák menüjét. Nyáron a Matild Palotában nyitja meg első európai Spago éttermét.

","shortLead":"A Michelin-csillagos osztrák séf, Wolfgang Puck 27 éve készíti a hollywoodi Oscar-gálák menüjét. Nyáron a Matild...","id":"20210414_wolfgang_puck_matild_palota_etterem_kavezo_bar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d26c72c5-7731-4526-9f08-bd5e7cb85a8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"deb1df45-e6ec-43f8-ba2a-4ba60abe9ec6","keywords":null,"link":"/kkv/20210414_wolfgang_puck_matild_palota_etterem_kavezo_bar","timestamp":"2021. április. 14. 17:28","title":"Világhírű hollywoodi sztárséf nyit éttermet Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbb2b9b2-e69b-42ab-8292-2cdb5beddfc1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az aktív fertőzöttek és a kórházban ápoltak száma csökkent.","shortLead":"Az aktív fertőzöttek és a kórházban ápoltak száma csökkent.","id":"20210414_koronavirus_adatok_magyarorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fbb2b9b2-e69b-42ab-8292-2cdb5beddfc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9aaafe1-8275-4d6c-99d8-58a06642ae8f","keywords":null,"link":"/itthon/20210414_koronavirus_adatok_magyarorszag","timestamp":"2021. április. 14. 09:17","title":"Koronavírus: 285 beteg meghalt, 3597 új fertőzöttet találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1951bb32-3a46-4aae-a4d9-c4f2fdd7328c","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Egymilliárd dolláros kínai kölcsön törlesztéséhez kérte Brüsszel támogatását az uniós tagságra pályázó balkáni állam, de nem kapta meg. Egy történet, két olvasat: a brüsszeli Politico és a pekingi Global Times másképp tálalja Montenegro kínai kölcsönét.","shortLead":"Egymilliárd dolláros kínai kölcsön törlesztéséhez kérte Brüsszel támogatását az uniós tagságra pályázó balkáni állam...","id":"20210414_Peking_es_az_EU_kozott_esett_a_padlora_Montenegro_egy_oriashitel_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1951bb32-3a46-4aae-a4d9-c4f2fdd7328c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"638977c0-78ad-43f4-a746-a2332140a5ef","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210414_Peking_es_az_EU_kozott_esett_a_padlora_Montenegro_egy_oriashitel_miatt","timestamp":"2021. április. 14. 17:22","title":"Peking és az EU között esett a padlóra Montenegro egy óriáshitel miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]