[{"available":true,"c_guid":"792b3fad-d696-4fe7-afa6-db1499540fdb","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Hogy miért költünk tízmilliárdokat egy válsághelyzetben a vadászati világkiállításra? Litkai Gergelynek erre is van válasza. Az is kiderül, hogyan mutatná be a Duma Aktuál a történelmi vadászbaleseteket és miért kellene szerintük vezetéstechnikai pálya is a kiállításra. ","shortLead":"Hogy miért költünk tízmilliárdokat egy válsághelyzetben a vadászati világkiállításra? Litkai Gergelynek erre is van...","id":"20210423_Duma_Aktual_Vadaszati_kiallitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=792b3fad-d696-4fe7-afa6-db1499540fdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"290c15da-b8a3-4c6d-a591-b7eb1d5d3983","keywords":null,"link":"/360/20210423_Duma_Aktual_Vadaszati_kiallitas","timestamp":"2021. április. 23. 19:00","title":"Duma Aktuál: Semjén-céllövölde és Szarvas József-pavilon is lesz a vadászati kiállításon? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec567c9a-a218-40a5-b399-872941b606f1","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kkv","description":"Az ORFK szóvivője, Gál Kristóf hangsúlyozta, hogy a járványügyi szabályok továbbra is érvényben vannak.","shortLead":"Az ORFK szóvivője, Gál Kristóf hangsúlyozta, hogy a járványügyi szabályok továbbra is érvényben vannak.","id":"20210424_gal_kristof_orfk_terasznyitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ec567c9a-a218-40a5-b399-872941b606f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"708f2d57-d322-4a1a-89f6-18dd6be187cf","keywords":null,"link":"/kkv/20210424_gal_kristof_orfk_terasznyitas","timestamp":"2021. április. 24. 13:55","title":"A rendőrség arra emlékeztet, hogy a terasznyitás után is ellenőrzik a védelmi intézkedések betartását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af4d6f2f-da7b-4490-8cc2-b223d2051591","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A DK elnöke mindenkit arra kér, ne dőljön be a telefonhívásoknak.","shortLead":"A DK elnöke mindenkit arra kér, ne dőljön be a telefonhívásoknak.","id":"20210424_Gyurcsany_telefon_oltas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=af4d6f2f-da7b-4490-8cc2-b223d2051591&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5c93ac3-056a-4801-ab25-bf79268662ae","keywords":null,"link":"/itthon/20210424_Gyurcsany_telefon_oltas","timestamp":"2021. április. 24. 12:59","title":"Gyurcsány Ferenc szerint valaki az ő nevében beszéli le az embereket az oltásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0d43528-d720-4a82-a179-2e0ca3c0b4ba","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Arra jutottak, hogy a lehetséges előnyök meghaladják a kockázatokat.","shortLead":"Arra jutottak, hogy a lehetséges előnyök meghaladják a kockázatokat.","id":"20210424_usa_oltas_janssen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e0d43528-d720-4a82-a179-2e0ca3c0b4ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0148928-deec-4169-b679-0753f77656a2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210424_usa_oltas_janssen","timestamp":"2021. április. 24. 08:25","title":"Folytatják az oltást a Janssen-vakcinával az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aab29c16-9f99-409f-8db7-5a1bea4f8c3b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"2021. április 23-án lenne 95 éves Janikovszky Éva, a Kire ütött ez a gyerek? a Ha én felnőtt volnék, az Égigérő fű és még számos kötet Kossuth- és József Attila-díjas írója, aki 1964 és 1987 között a Móra Kiadó főszerkesztője volt.



","shortLead":"2021. április 23-án lenne 95 éves Janikovszky Éva, a Kire ütött ez a gyerek? a Ha én felnőtt volnék, az Égigérő fű és...","id":"20210423_95_eve_szuletett_Janikovszky_Eva","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aab29c16-9f99-409f-8db7-5a1bea4f8c3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb8a3201-6830-4ffd-b034-8633af1b6c96","keywords":null,"link":"/kultura/20210423_95_eve_szuletett_Janikovszky_Eva","timestamp":"2021. április. 23. 12:00","title":"„Bujkáljon bennünk a mosoly” – 95 éve született Janikovszky Éva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f8e502e-27e9-4d16-9530-857c2117d8d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csökkent az aktív fertőzöttek száma, de még mindig 813-an vannak lélegeztetőgépen.","shortLead":"Csökkent az aktív fertőzöttek száma, de még mindig 813-an vannak lélegeztetőgépen.","id":"20210424_Koronavirus_szombat_szamok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f8e502e-27e9-4d16-9530-857c2117d8d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc73d732-8589-4d44-a8cc-b0b2fb276ae3","keywords":null,"link":"/itthon/20210424_Koronavirus_szombat_szamok","timestamp":"2021. április. 24. 09:25","title":"Koronavírus: 212 beteg hunyt el, 2796 új fertőzöttet regisztráltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3112bfc9-72d1-4124-ae11-18eda4e9db66","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A teknős valószínűleg megpróbált átkelni az autópályán és egy másik autó kerekéről felcsapódott a levegőbe.","shortLead":"A teknős valószínűleg megpróbált átkelni az autópályán és egy másik autó kerekéről felcsapódott a levegőbe.","id":"20210422_teknosbeka_baleset_florida","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3112bfc9-72d1-4124-ae11-18eda4e9db66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66456b66-635e-479b-a401-dd2280c702f0","keywords":null,"link":"/elet/20210422_teknosbeka_baleset_florida","timestamp":"2021. április. 22. 20:42","title":"Teknősbéka talált fejen egy idős nőt Floridában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05cf4bfa-6507-4ac5-938d-b55cd51ca007","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem tettünk volna nagy összeget arra a végkifejletre, ami a dél-afrikai parkban történt.","shortLead":"Nem tettünk volna nagy összeget arra a végkifejletre, ami a dél-afrikai parkban történt.","id":"20210422_teknos_oroszlan_afrika","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=05cf4bfa-6507-4ac5-938d-b55cd51ca007&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80f60358-0098-4a95-bf3f-7febb0b971a8","keywords":null,"link":"/elet/20210422_teknos_oroszlan_afrika","timestamp":"2021. április. 22. 17:12","title":"Videó: Addig bosszantotta a teknős az oroszlánokat, hogy azok inkább leléptek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]