[{"available":true,"c_guid":"028da3a2-1c1a-4989-9371-e2fea8ad9738","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kisodródott az autójuk. Hárman csak könnyebben sérültek meg, de egy fiatal nem élte túl a balesetet.","shortLead":"Kisodródott az autójuk. Hárman csak könnyebben sérültek meg, de egy fiatal nem élte túl a balesetet.","id":"20210522_16_eves_sofor_halalos_baleset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=028da3a2-1c1a-4989-9371-e2fea8ad9738&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c95a777f-bfbc-448d-a45f-e38f44565b13","keywords":null,"link":"/cegauto/20210522_16_eves_sofor_halalos_baleset","timestamp":"2021. május. 22. 15:39","title":"Halálos balesetet okozott egy 16 éves gyerek, aki jogosítvány nélkül vezetett és ihatott is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f82915c2-3eb7-49cb-b5b3-94a541fbd48e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Nyiragongo vulkán lávafolyama már a közeli Goma város repterét is elérte.","shortLead":"A Nyiragongo vulkán lávafolyama már a közeli Goma város repterét is elérte.","id":"20210523_Menekulnek_az_emberek_miutan_Kongoban_kitort_a_Nyiragongo_vulkan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f82915c2-3eb7-49cb-b5b3-94a541fbd48e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ad163d4-89ec-4e76-894e-7f714e1d1b4d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210523_Menekulnek_az_emberek_miutan_Kongoban_kitort_a_Nyiragongo_vulkan","timestamp":"2021. május. 23. 08:41","title":"Menekülnek az emberek, miután Kongóban kitört a Nyiragongo vulkán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4d1e394-4a63-409d-b396-b3b088d25218","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Többen meghaltak egy hegyi terepfutóversenyen a hirtelen megváltozott időjárási körülmények miatt.","shortLead":"Többen meghaltak egy hegyi terepfutóversenyen a hirtelen megváltozott időjárási körülmények miatt.","id":"20210523_Tragediaba_torkollt_egy_kinai_terepfutoverseny_miutan_vihar_csapott_le_a_resztvevokre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a4d1e394-4a63-409d-b396-b3b088d25218&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8ee4d1f-8608-42e4-84e0-863641ceece5","keywords":null,"link":"/vilag/20210523_Tragediaba_torkollt_egy_kinai_terepfutoverseny_miutan_vihar_csapott_le_a_resztvevokre","timestamp":"2021. május. 23. 10:08","title":"Tragédiába torkollt egy kínai terepfutóverseny, miután vihar csapott le a résztvevőkre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Halálos baleset Tarján és Gyermely között.","shortLead":"Halálos baleset Tarján és Gyermely között.","id":"20210523_Reszegen_fanak_utkozott_aztan_tovabb_hajtott_de_utasat_nem_tudtak_mar_ujraeleszteni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c64b2596-e6ae-47a5-927b-aed1bf43ce18","keywords":null,"link":"/cegauto/20210523_Reszegen_fanak_utkozott_aztan_tovabb_hajtott_de_utasat_nem_tudtak_mar_ujraeleszteni","timestamp":"2021. május. 23. 09:37","title":"Részegen fának ütközött, aztán tovább hajtott, de utasát nem tudták már újraéleszteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e88a7d85-9cbe-4f49-9ea6-5c850c68207c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Korábban évente csak egy-két esettel találkoztak, a koronavírus-járvány miatt azonban egyre gyakoribbá vált a feketegomba-fertőzés Indiában. A cukorbetegek különösen veszélyeztetettek.","shortLead":"Korábban évente csak egy-két esettel találkoztak, a koronavírus-járvány miatt azonban egyre gyakoribbá vált...","id":"20210523_fekete_gomba_fertozes_jarvany_covid_koronavirus_india","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e88a7d85-9cbe-4f49-9ea6-5c850c68207c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11d22369-8d58-4dcf-ad30-58e2a65dae2f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210523_fekete_gomba_fertozes_jarvany_covid_koronavirus_india","timestamp":"2021. május. 23. 11:19","title":"Még egy járvány jött a koronavírus mellé Indiában, már több mint 8000 beteget regisztráltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28c2b7fa-c85c-4bff-8ae6-391f4f58ef94","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az elemzések alapján továbbra is a fiatalok és az alacsony végzettségűek a legelutasítóbbak a kérdésben.","shortLead":"Az elemzések alapján továbbra is a fiatalok és az alacsony végzettségűek a legelutasítóbbak a kérdésben.","id":"20210521_oltasi_hajlandosag_ksh_24_het","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=28c2b7fa-c85c-4bff-8ae6-391f4f58ef94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b53a481-40d9-4123-8978-fc3cd8c98b13","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210521_oltasi_hajlandosag_ksh_24_het","timestamp":"2021. május. 21. 18:07","title":"Ismét rekordszinten az oltási hajlandóság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a84546eb-dbd6-496f-bda1-a6d4eca44f6c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Kettős-Körös tetőzését szombat éjjel várják Békésnél, a Fehér-Körösét napközben Gyulánál.\r

\r

","shortLead":"A Kettős-Körös tetőzését szombat éjjel várják Békésnél, a Fehér-Körösét napközben Gyulánál.\r

\r

","id":"20210522_feher_koros_kettos_koros_arhullam_kovizig","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a84546eb-dbd6-496f-bda1-a6d4eca44f6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5959d528-9650-4d16-a7e0-4a52e55d329e","keywords":null,"link":"/itthon/20210522_feher_koros_kettos_koros_arhullam_kovizig","timestamp":"2021. május. 22. 14:03","title":"Szombaton tetőzik az árhullám a Körösökön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56a14028-077e-4313-9afa-e3b59b5b4d52","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nagyon megérintette a TV2 műsorvezetőjét, hogy körülötte az életükért küzdöttek a betegek. ","shortLead":"Nagyon megérintette a TV2 műsorvezetőjét, hogy körülötte az életükért küzdöttek a betegek. ","id":"20210521_merkely_bela_till_attila_koronavirus_intenziv_osztaly","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=56a14028-077e-4313-9afa-e3b59b5b4d52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fd785bc-1f4e-4ba1-b631-8353c931dab5","keywords":null,"link":"/elet/20210521_merkely_bela_till_attila_koronavirus_intenziv_osztaly","timestamp":"2021. május. 21. 20:19","title":"Merkely megmutatta a legsúlyosabb koronavírusos betegeket Till Attilának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]