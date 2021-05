Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"8224e160-fe39-4b23-933c-9f759f6e47bb","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Dárdai Pál szabadságra ment, és három, vagy hat hét múlva tér vissza a Hertha BSC labdarúgóklubhoz.","shortLead":"Dárdai Pál szabadságra ment, és három, vagy hat hét múlva tér vissza a Hertha BSC labdarúgóklubhoz.","id":"20210523_Dardai_azt_mondja_igy_vagy_ugy_de_marad_a_Herthanal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8224e160-fe39-4b23-933c-9f759f6e47bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"530ab0e9-5a36-483c-b1b8-50eb84277fc5","keywords":null,"link":"/sport/20210523_Dardai_azt_mondja_igy_vagy_ugy_de_marad_a_Herthanal","timestamp":"2021. május. 23. 16:43","title":"Dárdai azt mondja, így, vagy úgy, de marad a Herthánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa04eb8e-12fe-4fa5-9f35-51ffe51bff26","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az angliai közegészségügyi szolgálat oltási programokért felelős igazgatója szerint a kutatás megnyugtató módon igazolja, hogy mindkét vakcina magas szintű védelmet nyújt a B.1.617.2 okozta megbetegedések ellen.","shortLead":"Az angliai közegészségügyi szolgálat oltási programokért felelős igazgatója szerint a kutatás megnyugtató módon...","id":"20210523_pfizer_biontech_astrazeneca_vakcina_indiai_varians_mutacio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa04eb8e-12fe-4fa5-9f35-51ffe51bff26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94dd8bb4-1b1a-4374-9d95-5aa5593be1d9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210523_pfizer_biontech_astrazeneca_vakcina_indiai_varians_mutacio","timestamp":"2021. május. 23. 14:41","title":"Újabb vizsgálat: a Pfizer és az AstraZeneca oltása nagyon hatékony az indiai variáns ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"190aff8d-113f-4b3f-9bc9-492a530bc8d1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A helyi média sejteni véli, hogy miként kerülhetett a holttest a dinoszauruszba. ","shortLead":"A helyi média sejteni véli, hogy miként kerülhetett a holttest a dinoszauruszba. ","id":"20210524_Holttestet_talaltak_egy_kulteri_dinoszauruszszoborban_Spanyolorszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=190aff8d-113f-4b3f-9bc9-492a530bc8d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea801c7c-1605-4329-81ff-d2f9128491be","keywords":null,"link":"/elet/20210524_Holttestet_talaltak_egy_kulteri_dinoszauruszszoborban_Spanyolorszagban","timestamp":"2021. május. 24. 14:33","title":"Holttestet találtak egy kültéri dinoszauruszszoborban Spanyolországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c84d0fd-31d0-4756-b0c6-5535852d06f6","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A sportállamtitkár azt nyilatkozta, az úszó-Eb járványszempontból főpróbája volt az olimpiának is.","shortLead":"A sportállamtitkár azt nyilatkozta, az úszó-Eb járványszempontból főpróbája volt az olimpiának is.","id":"20210524_Szabo_Tunde_szerint_a_tokioi_olimpia_foprobaja_volt_Budapesten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5c84d0fd-31d0-4756-b0c6-5535852d06f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ade83783-4d98-41c1-83e2-17bbbc07e424","keywords":null,"link":"/sport/20210524_Szabo_Tunde_szerint_a_tokioi_olimpia_foprobaja_volt_Budapesten","timestamp":"2021. május. 24. 13:45","title":"Szabó Tünde szerint a tokiói olimpia főpróbája volt Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95d3aa00-2b74-4daf-9884-740810531c8f","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Covid-járványt, a koronavírus okozta betegséget, majd a betegség aktív szakaszát követő lábadozást is kísérhetik tartós és néha súlyos neurológiai tünetek. A tudósok már vizsgálják az okokat, és kutatják a lehetséges gyógymódokat.","shortLead":"A Covid-járványt, a koronavírus okozta betegséget, majd a betegség aktív szakaszát követő lábadozást is kísérhetik...","id":"202120__szorongas_es_covid__tartos_problemak__hasonlo_tunetek__nem_vart_mellekhatasok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=95d3aa00-2b74-4daf-9884-740810531c8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7ec1a55-5dc3-4a68-a92d-6eb919091028","keywords":null,"link":"/360/202120__szorongas_es_covid__tartos_problemak__hasonlo_tunetek__nem_vart_mellekhatasok","timestamp":"2021. május. 23. 11:00","title":"Nem várt idegrendszeri mellékhatások is nehezítik a lábadozó Covid-betegek életét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed982b70-b8eb-4a0a-9ab7-93a09c7b18d9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kortárs írók, költők és meseírók osztják meg gondolataikat a családról a következő napokban egy gyereknapi kampányában.\r

\r

","shortLead":"Kortárs írók, költők és meseírók osztják meg gondolataikat a családról a következő napokban egy gyereknapi...","id":"20210524_Parti_Nagy_Lajos_mar_elmondta_szerinte_mi_a_csalad","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed982b70-b8eb-4a0a-9ab7-93a09c7b18d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9063469-2b2f-4310-860a-4be8d4aa7cd8","keywords":null,"link":"/elet/20210524_Parti_Nagy_Lajos_mar_elmondta_szerinte_mi_a_csalad","timestamp":"2021. május. 24. 14:48","title":"Parti Nagy Lajos már elmondta, szerinte mi a család","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15472a7d-9119-4be1-8670-8e0f68f540e4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Észak-Koreában az orrkarika sem engedélyezett.","shortLead":"Észak-Koreában az orrkarika sem engedélyezett.","id":"20210523_eszak_korea_kim_dzsongun_farmer_frizura","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=15472a7d-9119-4be1-8670-8e0f68f540e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5145a0da-3124-4a4a-ae3d-97bed6ac082c","keywords":null,"link":"/elet/20210523_eszak_korea_kim_dzsongun_farmer_frizura","timestamp":"2021. május. 23. 13:35","title":"Kim Dzsong Un betiltott több frizuraformát és a szűk farmert is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46b8b815-726e-4c47-9d7d-10e20ece7aa6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A híradások szerint a felvonón tizenöten utaztak, amikor a kábel elszakadt. Már csak egy ötéves gyermek van életben, állapota súlyos.","shortLead":"A híradások szerint a felvonón tizenöten utaztak, amikor a kábel elszakadt. Már csak egy ötéves gyermek van életben...","id":"20210523_Lezuhant_Olaszorszagban_egy_hegyi_felvono","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46b8b815-726e-4c47-9d7d-10e20ece7aa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c3cfe2d-7cc8-4ec8-86ed-b5701a1b2a12","keywords":null,"link":"/vilag/20210523_Lezuhant_Olaszorszagban_egy_hegyi_felvono","timestamp":"2021. május. 23. 14:28","title":"Lezuhant Olaszországban egy hegyi felvonó, tizennégy ember meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]