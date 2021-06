Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"27616659-168c-4f49-9a23-1e8a84980052","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Kjaer kezdte meg csapattársa újraélesztését, és ő kérte a játékosokat, hogy állják körbe a földön fekvő középpályást.","shortLead":"Kjaer kezdte meg csapattársa újraélesztését, és ő kérte a játékosokat, hogy állják körbe a földön fekvő középpályást.","id":"20210613_A_danok_csapatkapitanya_menthette_meg_Christian_Eriksen_eletet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=27616659-168c-4f49-9a23-1e8a84980052&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8825c5f-fbc2-40f9-b7ed-e384b71f5d30","keywords":null,"link":"/sport/20210613_A_danok_csapatkapitanya_menthette_meg_Christian_Eriksen_eletet","timestamp":"2021. június. 13. 09:18","title":"A dánok csapatkapitánya menthette meg Christian Eriksen életét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d698a46f-566a-4182-a433-0a569d2f997f","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Lejátszották az Európa-bajnokság első négy meccsét, a tippjátékokban is lehet lassan látni, kik azok, akik már az Eb elején az élre törnek, és kiknek kell majd hátrányból visszajönniük. Itt az idő, hogy megnézzük, hogyan startolt a hvg.hu csodacsapatának 11 tippelője – mutatjuk a Kezdő tizenegy állását két játéknap után.","shortLead":"Lejátszották az Európa-bajnokság első négy meccsét, a tippjátékokban is lehet lassan látni, kik azok, akik már az Eb...","id":"20210613_Kezdo_tizenegy_allas_eb_uefa_euro2020","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d698a46f-566a-4182-a433-0a569d2f997f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4bb8eef-3178-4de4-90ba-af8eac53a4f8","keywords":null,"link":"/sport/20210613_Kezdo_tizenegy_allas_eb_uefa_euro2020","timestamp":"2021. június. 13. 11:25","title":"Gangl Edinának szinte minden bejött, Marco Rossit nyolcan is megelőzik - így áll a Kezdő tizenegy tippversenye két nap után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbcc465c-c870-4d07-989e-7e7e6f1c039d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Magyarországon nagy a centralizálási igény a tudomány területén, amit akár tudományellenességként is lehet értelmezni, mondta a Magyar Tudományos Akadémia volt elnöke. ","shortLead":"Magyarországon nagy a centralizálási igény a tudomány területén, amit akár tudományellenességként is lehet értelmezni...","id":"20210612_Lovasz_Laszlo_interju_Fudan_tudomany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dbcc465c-c870-4d07-989e-7e7e6f1c039d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b9c137a-f098-41ef-bd40-89c3f9c39e1e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210612_Lovasz_Laszlo_interju_Fudan_tudomany","timestamp":"2021. június. 12. 08:25","title":"Lovász László: Jobb lenne, ha a magyar egyetemekre fordítanák a Fudanra szánt pénzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c24824-bcc8-44f6-a804-e61b887d6b9e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hiába jelentette a problémát, újabb és újabb érvénytelen kártyákat kapott. ","shortLead":"Hiába jelentette a problémát, újabb és újabb érvénytelen kártyákat kapott. ","id":"20210613_Negy_vedettsegi_igazolvany_ervenytelen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2c24824-bcc8-44f6-a804-e61b887d6b9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abe347a6-ec0e-4166-832b-43c0100a6d5a","keywords":null,"link":"/itthon/20210613_Negy_vedettsegi_igazolvany_ervenytelen","timestamp":"2021. június. 13. 18:17","title":"Négy védettségi igazolványt is kapott egy zuglói nő, de mindegyik érvénytelen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d698a46f-566a-4182-a433-0a569d2f997f","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A belgák négyszer lőttek kapura, ebből három beakadt.","shortLead":"A belgák négyszer lőttek kapura, ebből három beakadt.","id":"20210612_belgium_oroszorszag_foci_eb","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d698a46f-566a-4182-a433-0a569d2f997f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"979e2fcd-d314-4c26-a7b4-bc9ab2dae675","keywords":null,"link":"/sport/20210612_belgium_oroszorszag_foci_eb","timestamp":"2021. június. 12. 23:23","title":"Félgőzzel rúgtak egy hármast a belgák a harmatos orosz csapatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27616659-168c-4f49-9a23-1e8a84980052","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Tegnap elkezdődött a 2020-ra várt, azonban a koronavírus miatt 2021-re halasztott labdarúgó-Európa-bajnokság. Az Eb második napja olyan drámát hozott, amely mellett az eredmények másodlagosak. ","shortLead":"Tegnap elkezdődött a 2020-ra várt, azonban a koronavírus miatt 2021-re halasztott labdarúgó-Európa-bajnokság. Az Eb...","id":"20210612_EURO_2020_pp","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=27616659-168c-4f49-9a23-1e8a84980052&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"287136ab-d06d-4f23-97c6-3f90ce0271dc","keywords":null,"link":"/sport/20210612_EURO_2020_pp","timestamp":"2021. június. 12. 08:24","title":"A foci-Eb második napjának eseményeit itt olvashatja el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8da44936-320d-4f08-b705-f2b3743418ed","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Amália hercegnő kézzel írt levélben közölte döntését a miniszterelnökkel. ","shortLead":"Amália hercegnő kézzel írt levélben közölte döntését a miniszterelnökkel. ","id":"20210612_lemondott_fizeteserol_holland_tronorokos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8da44936-320d-4f08-b705-f2b3743418ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d73b3f3c-b5d1-4c5b-9dba-3808a0a19ba2","keywords":null,"link":"/vilag/20210612_lemondott_fizeteserol_holland_tronorokos","timestamp":"2021. június. 12. 15:45","title":"Kényelmetlenül érzi magát tőle, ezért lemondott fizetéséről a 18 éves holland trónörökös","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca05ecad-e4b0-41dc-9f94-8546b5047d48","c_author":"Tamás Ervin","category":"360","description":"Furcsa játékot űznek a pártok, mintha legszívesebben megúsznák, hogy a közönség válasszon képviselőket.","shortLead":"Furcsa játékot űznek a pártok, mintha legszívesebben megúsznák, hogy a közönség válasszon képviselőket.","id":"20210613_Tamas_Ervin_Elovalasztas__osszel_a_tavaszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ca05ecad-e4b0-41dc-9f94-8546b5047d48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed4e6bcc-080d-4b20-bd53-ba1f9b0f42de","keywords":null,"link":"/360/20210613_Tamas_Ervin_Elovalasztas__osszel_a_tavaszt","timestamp":"2021. június. 13. 09:30","title":"Tamás Ervin: Előválasztás – ősszel a tavaszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]