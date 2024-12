Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"7b864490-8d88-41e9-9e36-9b5ae5d0dfe9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A roncsokból kiszivárgott olaj már több tucat kilométeren beszennyezte a partvidéket.","shortLead":"A roncsokból kiszivárgott olaj már több tucat kilométeren beszennyezte a partvidéket.","id":"20241225_Regionalis-veszhelyzetet-hirdettek-ki-a-Krasznodari-teruleten-az-olajszennyezes-miatt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7b864490-8d88-41e9-9e36-9b5ae5d0dfe9.jpg","index":0,"item":"b7ce6a54-83d0-4ddb-be25-b9b40b65219c","keywords":null,"link":"/vilag/20241225_Regionalis-veszhelyzetet-hirdettek-ki-a-Krasznodari-teruleten-az-olajszennyezes-miatt","timestamp":"2024. december. 25. 19:14","title":"Az orosz tankerek balesete után vészhelyzetet hirdettek ki a Krasznodari területen az olajszennyezés miatt - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7012672-0188-4128-a20b-22c75514b218","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az egyházfő beszédében számba vette a konfliktusok dúlta térségeket.","shortLead":"Az egyházfő beszédében számba vette a konfliktusok dúlta térségeket.","id":"20241225_Ukrajnanak-es-a-Kozel-Keletnek-beket-Szudannak-emberiessegi-segelyt-kert-Ferenc-papa-karacsonyi-uzeneteben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b7012672-0188-4128-a20b-22c75514b218.jpg","index":0,"item":"d232c969-4b1d-43fd-8e79-7bef54c559c1","keywords":null,"link":"/vilag/20241225_Ukrajnanak-es-a-Kozel-Keletnek-beket-Szudannak-emberiessegi-segelyt-kert-Ferenc-papa-karacsonyi-uzeneteben","timestamp":"2024. december. 25. 16:31","title":"Ukrajnának és a Közel-Keletnek békét, Szudánnak emberiességi segélyt kért Ferenc pápa karácsonyi üzenetében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2a82dee-20be-4d7e-989d-a4b6ec6ac42a","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A gép Bakuból Groznijba tartott, Kazahsztánban csapódott a földhöz, majd kigyulladt. 