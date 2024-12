Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"8ea7067e-fb6d-4c6a-9fca-2245d4837700","c_author":"HVG","category":"nagyitas","description":"A világ több pontja is forrongott idén, elhúzódó konfliktusok, váratlan bukások és győzelmek kerültek a címlapokra. Sok idei eseménynek pedig a jövő évünkre is hatása lesz. Képekben idézzük fel 2024 meghatározó pillanatait. ","shortLead":"A világ több pontja is forrongott idén, elhúzódó konfliktusok, váratlan bukások és győzelmek kerültek a címlapokra. Sok...","id":"20241229_2024-ev-kepei-nagyitas-kulfoldi-ugynoksegek-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8ea7067e-fb6d-4c6a-9fca-2245d4837700.jpg","index":0,"item":"18e41bef-f7a5-4ace-9f9e-3ab8014ee9dd","keywords":null,"link":"/nagyitas/20241229_2024-ev-kepei-nagyitas-kulfoldi-ugynoksegek-ebx","timestamp":"2024. december. 29. 10:00","title":"A felfordulás éve – 2024 képekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffad5946-3060-4a10-aafe-b861d95f06e7","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Komoly elismerést kapott a magyar játékos.","shortLead":"Komoly elismerést kapott a magyar játékos.","id":"20241229_gulacsi-peter-kicker-bundesliga-futball-legjobb-kapus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ffad5946-3060-4a10-aafe-b861d95f06e7.jpg","index":0,"item":"a87a06d5-2d3c-4798-8649-da0fcceab120","keywords":null,"link":"/sport/20241229_gulacsi-peter-kicker-bundesliga-futball-legjobb-kapus","timestamp":"2024. december. 29. 20:43","title":"Gulácsit választották az ősz kapusának Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ca2caed-dc3f-4b66-96ad-13b9b4c7c8fd","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A folyamatot gyorsítja például Elon Musk, aki az X-en radikalizálja a jobboldali tábort. ","shortLead":"A folyamatot gyorsítja például Elon Musk, aki az X-en radikalizálja a jobboldali tábort. ","id":"20241228_nemzetkozi-lapszemle-jobboldal-orban-viktor-donald-trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7ca2caed-dc3f-4b66-96ad-13b9b4c7c8fd.jpg","index":0,"item":"ae7e7927-7456-4f58-91d8-a3169fe00b9d","keywords":null,"link":"/360/20241228_nemzetkozi-lapszemle-jobboldal-orban-viktor-donald-trump","timestamp":"2024. december. 28. 10:00","title":"Nemzetközi lapszemle: Nyugaton összeomlott a jobbközép, a mérsékeltek a populista demagógokat utánozzák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b032380-2ddc-44a2-a09b-4fcc7bcb4257","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Fogyasszon több tehéntejet, ha csökkenteni szeretné a 2-es típusú cukorbetegség kockázatát – így lehetne összefoglalni egy nemzetközi kutatócsoport legújabb eredményeit. Azonban itt is van egy megkötés: az előbbi tanács csak egy bizonyos génváltozattal rendelkező embereknél válhat be.","shortLead":"Fogyasszon több tehéntejet, ha csökkenteni szeretné a 2-es típusú cukorbetegség kockázatát – így lehetne összefoglalni...","id":"20241229_tejfogyasztas-2es-tipusu-cukorbetegseg-kozotti-osszefugges-genetikai-alapon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5b032380-2ddc-44a2-a09b-4fcc7bcb4257.jpg","index":0,"item":"72a82087-00f2-4751-9b2d-db73f5eb90a9","keywords":null,"link":"/tudomany/20241229_tejfogyasztas-2es-tipusu-cukorbetegseg-kozotti-osszefugges-genetikai-alapon","timestamp":"2024. december. 29. 20:03","title":"Találtak valamit a tejről, ami sok mindent megváltoztathat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fad13dcd-567e-4a4b-a32c-3f2f22ebf5de","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Egy tábla csoki gyártása a számítások szerint több száz gramm szén-dioxid kibocsátásával és többkádnyi víz felhasználásával jár. Az Európai Unio elsőként lépett fel a világon a fenntartható csokoládégyártásért, egyben harcot hirdetve az erdőirtás és a gyermekmunka ellen.","shortLead":"Egy tábla csoki gyártása a számítások szerint több száz gramm szén-dioxid kibocsátásával és többkádnyi víz...","id":"20241229_fenntarthato-fejlodes-csokolade-kakao","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fad13dcd-567e-4a4b-a32c-3f2f22ebf5de.jpg","index":0,"item":"ce9f2e1d-13af-4f24-b82b-ffa46c59b3a7","keywords":null,"link":"/360/20241229_fenntarthato-fejlodes-csokolade-kakao","timestamp":"2024. december. 29. 15:30","title":"A csokoládégyártást is elérte a szigorú környezetvédelmi szabályozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fd4b4d7-5fbc-49b4-9f2a-3207aeee1fde","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az EUV litográfia alapvető fontosságú eljárás a korszerű félvezetők esetében. Azaz nincs nélküle chipgyártás, ami nélkül pedig a modern társadalom sem igazán működőképes. A módszer hozzájárul ahhoz, hogy a chipek energiahatékonyak legyenek, a litográfia gépei viszont csak úgy falják az energiát.","shortLead":"Az EUV litográfia alapvető fontosságú eljárás a korszerű félvezetők esetében. Azaz nincs nélküle chipgyártás, ami...","id":"20241228_euv-litografia-gepek-oriasi-energiafogyasztas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7fd4b4d7-5fbc-49b4-9f2a-3207aeee1fde.jpg","index":0,"item":"6aa15043-4aa8-4ae8-81c3-6ea716fbcbbe","keywords":null,"link":"/tudomany/20241228_euv-litografia-gepek-oriasi-energiafogyasztas","timestamp":"2024. december. 28. 14:03","title":"De hogy lehet bírni energiával az energiatakarékosságot?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afd3d205-c793-42e7-b0ee-16b582056511","c_author":"Balizs Benedek","category":"vilag","description":"Meghibásodott a gép futóműve, ezért landoláskor a leszállópályához csapódott a szárny.","shortLead":"Meghibásodott a gép futóműve, ezért landoláskor a leszállópályához csapódott a szárny.","id":"20241229_Kigyulladt-az-Air-Canada-jaratanak-bal-szarnya-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/afd3d205-c793-42e7-b0ee-16b582056511.jpg","index":0,"item":"f7cb8453-0425-471c-b1aa-ba99e59db494","keywords":null,"link":"/vilag/20241229_Kigyulladt-az-Air-Canada-jaratanak-bal-szarnya-video","timestamp":"2024. december. 29. 12:37","title":"Kigyulladt az Air Canada járatának bal szárnya – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"717e3124-b047-432d-9ef3-eed985960cb6","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az éghajlatváltozás tényét felesleges tagadni, hiszen a bőrünkön érezzük már a hatásait. A felmelegedés üteme történelmi csúcsokat dönget, és ehhez jelentősen hozzájárulnak a fosszilis tüzelőanyagok. Ausztrál kutatók vizsgálata egy érdekes jelenséget tárt fel: az erős környezetszennyezéssel sújtott régióknál lassabb a felmelegedés üteme.","shortLead":"Az éghajlatváltozás tényét felesleges tagadni, hiszen a bőrünkön érezzük már a hatásait. A felmelegedés üteme...","id":"20241229_sulyos-kornyezetszennyezes-hatasa-lassabb-felmelegedes-klimavaltozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/717e3124-b047-432d-9ef3-eed985960cb6.jpg","index":0,"item":"d312600b-ff1f-488f-aa0b-a3514930c5a7","keywords":null,"link":"/tudomany/20241229_sulyos-kornyezetszennyezes-hatasa-lassabb-felmelegedes-klimavaltozas","timestamp":"2024. december. 29. 10:03","title":"Különös, bár logikus jelenségre figyeltek fel: van a környezet súlyos szennyezésének egy meglepő oldala","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]