[{"available":true,"c_guid":"66fa2ba5-2ba3-41e9-8b01-96daa0851883","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az izmoknak is van memóriájuk, és ez jó hír azok számára, akik valamilyen ok miatt egy időre felfüggesztették az edzésüket. Egy finn kutatás ugyanis rávilágított arra, hogy az izmaik hamar visszatérhetnek arra a szintre, ahol az edzés abbahagyásának idején voltak.","shortLead":"Az izmoknak is van memóriájuk, és ez jó hír azok számára, akik valamilyen ok miatt egy időre felfüggesztették...","id":"20241229_izommemoria-pozitiv-hatasa-erosito-edzesek-kihagyott-edzes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/66fa2ba5-2ba3-41e9-8b01-96daa0851883.jpg","index":0,"item":"9c12219c-5b93-4442-b170-cd6d6e16b381","keywords":null,"link":"/tudomany/20241229_izommemoria-pozitiv-hatasa-erosito-edzesek-kihagyott-edzes","timestamp":"2024. december. 29. 18:03","title":"Aggódik, mert sok edzést kihagyott? Egy új kutatás szerint nem kell, az izmai jól emlékeznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"677fb9fd-267f-45c6-b7f0-cb569e56c4b8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hát, ez nem jött be.","shortLead":"Hát, ez nem jött be.","id":"20241229_Az-MTVA-visszaszolt-Magyar-Peternek-A-kabare-mufaja-foglalt-arra-mar-leszerzodtunk-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/677fb9fd-267f-45c6-b7f0-cb569e56c4b8.jpg","index":0,"item":"0b59c8b3-61ab-4fd8-836e-25a919ed4285","keywords":null,"link":"/itthon/20241229_Az-MTVA-visszaszolt-Magyar-Peternek-A-kabare-mufaja-foglalt-arra-mar-leszerzodtunk-ebx","timestamp":"2024. december. 29. 14:49","title":"Az MTVA visszaszólt Magyar Péternek: A kabaré műfaja foglalt, arra már leszerződtünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f495c591-cabe-4aff-aa14-df695ac4f2d3","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Volkswagen-konszern több márkáját is érinti az az eset, melynek során egy rosszul konfigurált szerver miatt több százezer elektromos gépjármű érzékeny adatai voltak veszélyben – ráadásul hónapokon át.","shortLead":"A Volkswagen-konszern több márkáját is érinti az az eset, melynek során egy rosszul konfigurált szerver miatt több...","id":"20241230_volkswagen-audi-seat-skoda-adatvedelmi-incidens-erzekeny-adatok-elektromos-autok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f495c591-cabe-4aff-aa14-df695ac4f2d3.jpg","index":0,"item":"69e8c340-bd9c-4b45-aa0e-389e1fbb553c","keywords":null,"link":"/tudomany/20241230_volkswagen-audi-seat-skoda-adatvedelmi-incidens-erzekeny-adatok-elektromos-autok","timestamp":"2024. december. 30. 09:13","title":"Hatalmas biztonsági incidens a Volkswagennél, 800 000 autó érzékeny adatai voltak veszélyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f52297e2-3879-4439-94bb-e5d948ac4378","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Nagyon úgy néz ki, hogy az új korban a négycsillagos tábornokok jutnak vezető szerephez – írja elemzésében a Harvard professzora.","shortLead":"Nagyon úgy néz ki, hogy az új korban a négycsillagos tábornokok jutnak vezető szerephez – írja elemzésében...","id":"20241229_Niall-Ferguson-lapszemle-die-welt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f52297e2-3879-4439-94bb-e5d948ac4378.jpg","index":0,"item":"032cc290-e84f-4cc9-b1a8-aa47e47a5a84","keywords":null,"link":"/360/20241229_Niall-Ferguson-lapszemle-die-welt","timestamp":"2024. december. 29. 09:00","title":"Niall Ferguson: Batman ideje jött el a világpolitikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d7fda04-a6f0-499a-8918-100e7c0ada93","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Mára már heti közel 300 darab, szakértők által bevizsgált, prémium minősítésű mobilt vásárolnak a Telekomnál az ügyfelek. A vállalat szerint a tendencia azt mutatja, ez a szám a jövőben még tovább nőhet.","shortLead":"Mára már heti közel 300 darab, szakértők által bevizsgált, prémium minősítésű mobilt vásárolnak a Telekomnál...","id":"20241230_telekom-felujitott-mobilok-eladasi-adatok-statisztika-rejoy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7d7fda04-a6f0-499a-8918-100e7c0ada93.jpg","index":0,"item":"6f36ff85-024f-4372-ac32-2f30a95f3f21","keywords":null,"link":"/tudomany/20241230_telekom-felujitott-mobilok-eladasi-adatok-statisztika-rejoy","timestamp":"2024. december. 30. 11:13","title":"Telekom: Ezeket a mobilokat veszik most az emberek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76b0720d-3680-42c6-8b8c-cd19b002ac1d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Cambridge-i Egyetem kutatói szerint hamarosan dominánssá válhat a szándékgazdaság, ahol a cégek a mesterséges intelligencia segítségével manipulálják majd az emberek döntéseit. ","shortLead":"A Cambridge-i Egyetem kutatói szerint hamarosan dominánssá válhat a szándékgazdaság, ahol a cégek a mesterséges...","id":"20241230_mesterseges-intelligencia-szandekgazgdasag-manipulacio-donteshozatal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/76b0720d-3680-42c6-8b8c-cd19b002ac1d.jpg","index":0,"item":"2b9fcff1-8789-48d0-aeec-0b530cc66929","keywords":null,"link":"/tudomany/20241230_mesterseges-intelligencia-szandekgazgdasag-manipulacio-donteshozatal","timestamp":"2024. december. 30. 20:03","title":"Olyan világot hozhat el a mesterséges intelligencia, ahol egyre kevésbé tud szabadon dönteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09d587ce-f013-4ae8-828a-55068c8ee7be","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"sport","description":"Kerkezék 2-2-t játszottak a Fulhammel. ","shortLead":"Kerkezék 2-2-t játszottak a Fulhammel. ","id":"20241229_liverpool-szoboszlai-dominik-bournemouth-kerkez-milos-manchester-city-premier-league","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/09d587ce-f013-4ae8-828a-55068c8ee7be.jpg","index":0,"item":"d5c7bac9-2abe-49f4-9421-015c1866810b","keywords":null,"link":"/sport/20241229_liverpool-szoboszlai-dominik-bournemouth-kerkez-milos-manchester-city-premier-league","timestamp":"2024. december. 29. 21:32","title":"Az eltiltott Szoboszlai nélkül rúgott ötöt a Liverpool, győzött a City is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cc61d1f-020b-4879-8afc-01f15bba39e1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Előzzük meg szilveszterkor a tragédiákat – figyelmeztetett a rendőrség, majd felrobbantottak tűzijátékkal egy tesztbábut. ","shortLead":"Előzzük meg szilveszterkor a tragédiákat – figyelmeztetett a rendőrség, majd felrobbantottak tűzijátékkal...","id":"20241230_Szilveszter-petarda-rendorseg-biztonsag-tuzijatek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3cc61d1f-020b-4879-8afc-01f15bba39e1.jpg","index":0,"item":"c70b2b9a-ed0f-4d89-8bd2-49c2a456a3f9","keywords":null,"link":"/elet/20241230_Szilveszter-petarda-rendorseg-biztonsag-tuzijatek","timestamp":"2024. december. 30. 18:31","title":"Tesztbábun mutatta be a rendőrség, miért veszélyes, ha eltalál egy petárda szilveszterkor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]