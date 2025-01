Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"e5e1711f-54d2-4d48-836f-aae8a638a80d","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A helyszínre mentőt is riasztottak.","shortLead":"A helyszínre mentőt is riasztottak.","id":"20250104_Villamosbaleset-tortent-a-XVIII-keruletben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e5e1711f-54d2-4d48-836f-aae8a638a80d.jpg","index":0,"item":"e431487c-ad3e-457a-a48b-7dea51de4578","keywords":null,"link":"/cegauto/20250104_Villamosbaleset-tortent-a-XVIII-keruletben","timestamp":"2025. január. 04. 14:08","title":"Villamosbaleset történt a XVIII. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e14c180d-4744-4213-bc81-e44d8d06c861","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A magyar miniszterelnök egy helyi újság információi szerint az indiai Kerala államban tartózkodik éppen családjával, míg Robert Fico egy vietnami luxushotelben múlatja idejét. A kettő közti hasonlóság az, hogy hivatalosan egyiket sem kommunikálták, Orbán téli nyaralását viszont nem is cáfolták.","shortLead":"A magyar miniszterelnök egy helyi újság információi szerint az indiai Kerala államban tartózkodik éppen családjával...","id":"20250104_orban-viktor-indiaban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e14c180d-4744-4213-bc81-e44d8d06c861.jpg","index":0,"item":"e6acfdc7-d4b7-40cd-b41e-e78cee5720e4","keywords":null,"link":"/itthon/20250104_orban-viktor-indiaban","timestamp":"2025. január. 04. 13:00","title":"Dél-Indiában kapták lencsevégre Orbán Viktort, magánúton lehet ott családjával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4e3f7c4-c3ed-4bce-b5c9-50fa037f2f68","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A német kancellár a Stern hetilapnak adott interjúban válaszolt az X tulajdonosának támadásaira.","shortLead":"A német kancellár a Stern hetilapnak adott interjúban válaszolt az X tulajdonosának támadásaira.","id":"20250105_Olaf-Scholz-kiosztotta-Elon-Muskot-Ne-etesd-a-trollt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e4e3f7c4-c3ed-4bce-b5c9-50fa037f2f68.jpg","index":0,"item":"c688e238-2807-4b6f-853f-d0eb828eaaee","keywords":null,"link":"/vilag/20250105_Olaf-Scholz-kiosztotta-Elon-Muskot-Ne-etesd-a-trollt","timestamp":"2025. január. 05. 09:08","title":"\"Ne etesd a trollt!\" - Olaf Scholz kiosztotta Elon Muskot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11322296-370c-4ad1-a18c-06ec5787fa8d","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Videóra vették, ahogy az alkalmazottak bontják a szanitereket, a botrány hatására Janaína Lima visszakozott. Állítja: az eszközöket saját költségére szereltette be, és a jogi osztály útmutatása szerint cselekedett.","shortLead":"Videóra vették, ahogy az alkalmazottak bontják a szanitereket, a botrány hatására Janaína Lima visszakozott. Állítja...","id":"20250104_Elvesztette-a-valasztast-elvitte-a-WC-kagylot-Sao-Paulo-egyik-kepviseloje","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/11322296-370c-4ad1-a18c-06ec5787fa8d.jpg","index":0,"item":"372eb450-b229-42d5-961b-be02f0c00ac0","keywords":null,"link":"/elet/20250104_Elvesztette-a-valasztast-elvitte-a-WC-kagylot-Sao-Paulo-egyik-kepviseloje","timestamp":"2025. január. 04. 14:42","title":"Elvesztette a választást, elvitte a WC-kagylót az irodájából São Paulo egyik képviselője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4b81b78-094d-41eb-8be0-ec5915b8a738","c_author":"Tiszai Balázs","category":"gazdasag","description":"Lekordonozták a Halászbástyát, hogy pénzt szedjenek a dunai panorámáért, aztán a közfelháborodás elsöpörte az egészet. Történelmi csúcsra ért a magyar háztartások eladósodottsága, miközben milliárdokat pumpálnak az Eximbankba. Egyre furcsább Mészáros Lőrinc exvejének kartellügye, Tiborcz István győri üzlettársa deszkával és cukorkával repül rá Paksra, Nagy Márton testvérének köre meg napelemparkot épít. Merre lesz a Mere? Ez a HVG első heti gazdasági összefoglalója 2025-ben.","shortLead":"Lekordonozták a Halászbástyát, hogy pénzt szedjenek a dunai panorámáért, aztán a közfelháborodás elsöpörte az egészet...","id":"20250105_Es-akkor-dunai-kilatas-ezeroter-erdekel-Bastya-heti-gazdasagi-osszefoglalo-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c4b81b78-094d-41eb-8be0-ec5915b8a738.jpg","index":0,"item":"59db6616-780a-4bab-8950-90180618f7e4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250105_Es-akkor-dunai-kilatas-ezeroter-erdekel-Bastya-heti-gazdasagi-osszefoglalo-ebx","timestamp":"2025. január. 05. 07:00","title":"És akkor dunai kilátás ezerötér' érdekel, Bástya?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bca50b86-cd73-4ecf-b0c9-deca3f87ecd1","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A lap karikaturistája, a Pulitzer-díjas Ann Telnaes az eset miatt fel is mondott, szerinte ilyen még nem történt a karrierje során. Bezos az Amazon mellett a Washington Post tulajdonosa is.","shortLead":"A lap karikaturistája, a Pulitzer-díjas Ann Telnaes az eset miatt fel is mondott, szerinte ilyen még nem történt...","id":"20250104_bezos-washington-post-karikatura-cenzura-felmondas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bca50b86-cd73-4ecf-b0c9-deca3f87ecd1.jpg","index":0,"item":"34eb0343-fb13-4666-8247-48096bfd9885","keywords":null,"link":"/elet/20250104_bezos-washington-post-karikatura-cenzura-felmondas","timestamp":"2025. január. 04. 09:01","title":"Nem közölt a Washington Post egy rajzot, amin Jeff Bezos egy zsák pénzzel hódol Trump szobra előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"159cf9a2-7ba8-4f6a-87b7-8a7a519f0ab1","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Ma a fiatalabb generációk tagjai messze nem olvasnak annyit, mint a nagyszüleik, persze ennek technológiai okai is vannak. Azonban e megváltozott információbefogadás az agyra is hatással lehet.","shortLead":"Ma a fiatalabb generációk tagjai messze nem olvasnak annyit, mint a nagyszüleik, persze ennek technológiai okai is...","id":"20240105_olvasas-hatasa-az-agyra-sved-kutatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/159cf9a2-7ba8-4f6a-87b7-8a7a519f0ab1.jpg","index":0,"item":"170b4558-f990-427b-908a-9df03efadb73","keywords":null,"link":"/tudomany/20240105_olvasas-hatasa-az-agyra-sved-kutatas","timestamp":"2025. január. 05. 10:03","title":"Alaposan megváltozik annak az agya, aki sokat (vagy keveset) olvas","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27eabec5-4eea-4585-ad2c-80d7ffdebfde","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"kkv","description":"Három olyan gigaberuházás indul el 2025-ben – a BMW, a CATL és a BYD gyára is termelni fog több év előkészítés után –, amely közül már egy is nagyot lökne a gazdasági teljesítményen, hát még a három egyszerre. Az MNB kiszámolta, hogy ez mennyivel dobja meg a magyar gazdaságot az új évben, és azt is, hogy mennyire fogja a három üzem növelni a GDP-t és a foglalkoztatottságot egészen 2030-ig.","shortLead":"Három olyan gigaberuházás indul el 2025-ben – a BMW, a CATL és a BYD gyára is termelni fog több év előkészítés után –...","id":"20250105_MNB-byd-bmw-catl-gyar-auto-akkugyar-beruhazas-gdp-novekedes-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/27eabec5-4eea-4585-ad2c-80d7ffdebfde.jpg","index":0,"item":"0069c501-333b-426f-abfa-ae86fb81fed8","keywords":null,"link":"/kkv/20250105_MNB-byd-bmw-catl-gyar-auto-akkugyar-beruhazas-gdp-novekedes-ebx","timestamp":"2025. január. 05. 14:00","title":"MNB: Három óriási gyár 2025-ös beindulása lökhet a gazdaságon nagyot, de a profitot és a bérek egy részét ki is viszik az országból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]