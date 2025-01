Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"5fe29d5c-e245-4ce5-8795-af799838c8fb","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Az Egyesült Államokban évente százezren lesznek rákosak alkoholfogyasztás miatt.","shortLead":"Az Egyesült Államokban évente százezren lesznek rákosak alkoholfogyasztás miatt.","id":"20250103_rak-alkoholfogyasztas-feliratokat-ital-figyelmeztetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5fe29d5c-e245-4ce5-8795-af799838c8fb.jpg","index":0,"item":"faa04b2f-c324-49bd-ba25-82417072e61b","keywords":null,"link":"/elet/20250103_rak-alkoholfogyasztas-feliratokat-ital-figyelmeztetes","timestamp":"2025. január. 03. 17:35","title":"Hétféle rákot okozhat a piálás, ugyanolyan feliratokat követelnek az italokra, mint a cigarettákra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7878ebe5-53a6-4e26-9b33-e56c4fa7a44b","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A Le Havre kikötőjében talált két tonnányi kábítószer kapcsán két embert le is tartóztattak.","shortLead":"A Le Havre kikötőjében talált két tonnányi kábítószer kapcsán két embert le is tartóztattak.","id":"20250104_52-milliard-forint-erteku-kokaint-foglalt-le-a-francia-rendorseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7878ebe5-53a6-4e26-9b33-e56c4fa7a44b.jpg","index":0,"item":"b69134f7-e534-45bc-8011-5e896f9ecb30","keywords":null,"link":"/vilag/20250104_52-milliard-forint-erteku-kokaint-foglalt-le-a-francia-rendorseg","timestamp":"2025. január. 04. 15:59","title":"52 milliárd forint értékű kokaint foglalt le a francia rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f202576-afd0-4df0-b613-36e16d0ba93d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Veres püspök január elsején együttérzését fejezte ki az egyházi tisztségviselők áldozatai felé, majd arról írt, hogy összehangolt támadás zajlik a katolikus egyház ellen.","shortLead":"Veres püspök január elsején együttérzését fejezte ki az egyházi tisztségviselők áldozatai felé, majd arról írt...","id":"20250103_gyurcsany-ferenc-veres-andras-jezus-templom-egyhazi-bantalmazas-zaklatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9f202576-afd0-4df0-b613-36e16d0ba93d.jpg","index":0,"item":"4e566ec2-7e2c-4aa2-bc43-57d8c207691a","keywords":null,"link":"/itthon/20250103_gyurcsany-ferenc-veres-andras-jezus-templom-egyhazi-bantalmazas-zaklatas","timestamp":"2025. január. 03. 10:41","title":"Gyurcsány szerint Veres András püspököt Jézus kikergetné a templomból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2477f683-cffb-456e-8935-20592cc9e634","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A korrupcióval gyanúsított politikus Magyarországon kapott politikai menedékjogot, ez pedig komoly botrányt okozott Lengyelországban.","shortLead":"A korrupcióval gyanúsított politikus Magyarországon kapott politikai menedékjogot, ez pedig komoly botrányt okozott...","id":"20250103_szijjarto-romanowski-szanalmas-gyerekes-lengyel-unios-elnokseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2477f683-cffb-456e-8935-20592cc9e634.jpg","index":0,"item":"0aeab728-ad26-45e8-bc16-659d1b8003a6","keywords":null,"link":"/itthon/20250103_szijjarto-romanowski-szanalmas-gyerekes-lengyel-unios-elnokseg","timestamp":"2025. január. 03. 12:36","title":"„Szánalmas és gyerekes” – reagált Szijjártó arra, hogy a lengyelek nem hívták meg a magyarokat a Romanowski-ügy miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0ed63f4-bafe-485e-8718-facaf3a7b0c9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Már nem Koltai Lajos kurzusfilmje az elmúlt 5 év legnézettebb magyar mozija, hanem Herendi Gábor független vígjátéka. ","shortLead":"Már nem Koltai Lajos kurzusfilmje az elmúlt 5 év legnézettebb magyar mozija, hanem Herendi Gábor független vígjátéka. ","id":"20250103_A-Futni-mentem-lenyomta-a-Semmelweist","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f0ed63f4-bafe-485e-8718-facaf3a7b0c9.jpg","index":0,"item":"99847cc9-cdd1-427e-b444-212dc23291c8","keywords":null,"link":"/kultura/20250103_A-Futni-mentem-lenyomta-a-Semmelweist","timestamp":"2025. január. 03. 09:41","title":"A független finanszírozású Futni mentem lenyomta az állami milliárdokból készült Semmelweist is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"723123b1-d8d8-466d-b7c9-9ac73df10db3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A J35 jellel azonosított kardszárnyú delfin újra életet adott egy borjúnak, ám az csak pár napot élt, valószínűleg koraszülött volt. ","shortLead":"A J35 jellel azonosított kardszárnyú delfin újra életet adott egy borjúnak, ám az csak pár napot élt, valószínűleg...","id":"20250103_Orka-gyaszol-elpusztult-borju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/723123b1-d8d8-466d-b7c9-9ac73df10db3.jpg","index":0,"item":"95c638da-7885-465b-98c9-693be1d2420b","keywords":null,"link":"/elet/20250103_Orka-gyaszol-elpusztult-borju","timestamp":"2025. január. 03. 13:23","title":"A borját korábban szívszorítóan sirató orka most újabb újszülöttjét gyászolja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2974a1d5-db64-4796-acfd-f6e4fa00f052","c_author":"HVG","category":"elet","description":"2023-ban csak 279-et. A legtöbb cica kútba, csatornába vagy aknába esett, de jelentős a fán rekedt állatok száma is.","shortLead":"2023-ban csak 279-et. A legtöbb cica kútba, csatornába vagy aknába esett, de jelentős a fán rekedt állatok száma is.","id":"20250104_315-macskat-mentett-2024-ben-a-katasztrofavedelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2974a1d5-db64-4796-acfd-f6e4fa00f052.jpg","index":0,"item":"973e3d7d-16e8-4d45-a759-80cd8b31dcfc","keywords":null,"link":"/elet/20250104_315-macskat-mentett-2024-ben-a-katasztrofavedelem","timestamp":"2025. január. 04. 13:06","title":"315 macskát mentett meg 2024-ben a katasztrófavédelem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90a5be87-501f-4366-aaca-2de3d5839141","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Jun Szuk Jeol ellen kedden adtak ki elfogatóparancsot, mert december elején megkísérelte bevezetni a hadiállapotot, aminek megszüntetését nem sokkal később az ellenzék megszavazta.","shortLead":"Jun Szuk Jeol ellen kedden adtak ki elfogatóparancsot, mert december elején megkísérelte bevezetni a hadiállapotot...","id":"20250103_Megprobaljak-letartoztatni-Del-Korea-elnoket","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/90a5be87-501f-4366-aaca-2de3d5839141.jpg","index":0,"item":"6104fb16-82b8-44f5-8dc9-d6f28cbd8f44","keywords":null,"link":"/vilag/20250103_Megprobaljak-letartoztatni-Del-Korea-elnoket","timestamp":"2025. január. 03. 06:00","title":"A dél-koreai nyomozók megpróbálták letartóztatni az ország elnökét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]