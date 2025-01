Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"00305054-be5e-4199-942e-22dae5a1c2e6","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A petíciót már közel 90 ezren írták alá.","shortLead":"A petíciót már közel 90 ezren írták alá.","id":"20250113_gisele-pelicot-nobel-bekedij","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/00305054-be5e-4199-942e-22dae5a1c2e6.jpg","index":0,"item":"1bcae2a1-398f-4c1a-98f1-49bddf00b5d4","keywords":null,"link":"/elet/20250113_gisele-pelicot-nobel-bekedij","timestamp":"2025. január. 13. 15:03","title":"Petíciót indítottak azért, hogy Gisèle Pelicot kapja a Nobel-békedíjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84a99556-58df-4e93-9efc-f3e2e074c21d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Kossuth- és Jászai Mari-díjas színésznő 98 éves volt.","shortLead":"A Kossuth- és Jászai Mari-díjas színésznő 98 éves volt.","id":"20250114_Meghalt-Bekes-Itala-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/84a99556-58df-4e93-9efc-f3e2e074c21d.jpg","index":0,"item":"4beb1dd8-3c75-4c41-a2af-7b4d884ea79f","keywords":null,"link":"/kultura/20250114_Meghalt-Bekes-Itala-ebx","timestamp":"2025. január. 14. 16:39","title":"Meghalt Békés Itala","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"152c2ce4-125b-4ed4-8c5e-46a060010ace","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnököt egy „kiöregedett focistához” hasonlította.","shortLead":"A miniszterelnököt egy „kiöregedett focistához” hasonlította.","id":"20250113_magyar-peter-orban-viktor-tolna-megye-reakcio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/152c2ce4-125b-4ed4-8c5e-46a060010ace.jpg","index":0,"item":"cbd82b0a-6e43-4199-8521-296b96be1a11","keywords":null,"link":"/itthon/20250113_magyar-peter-orban-viktor-tolna-megye-reakcio","timestamp":"2025. január. 13. 13:44","title":"Magyar Orbánnak: „20 százaléknyi szavazóval nem tudnak választást nyerni”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ed23e69-6f88-4978-bcf2-080ef5298b2e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A legfontosabb ellenzéki pártok bojkottálták és színjátéknak nevezték az egészet, és a korábbi elnökválasztáshoz hasonlították, amit az a Mahamat Déby nyert, akivel Orbán is jó kapcsolatot ápol.","shortLead":"A legfontosabb ellenzéki pártok bojkottálták és színjátéknak nevezték az egészet, és a korábbi elnökválasztáshoz...","id":"20250112_Csad-parlamenti-valasztas-kormanypart-tobbseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8ed23e69-6f88-4978-bcf2-080ef5298b2e.jpg","index":0,"item":"170ce5fd-eca6-4f7c-acff-27d0aa1172b4","keywords":null,"link":"/vilag/20250112_Csad-parlamenti-valasztas-kormanypart-tobbseg","timestamp":"2025. január. 12. 21:31","title":"A csádi kormánypárt szerezte meg a többséget a parlamenti választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7901ed8c-4d02-442b-9403-02da6ed15b82","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az öreg Steyr még ma is napi használatban van, most is több száz liter cefrét szállított.","shortLead":"Az öreg Steyr még ma is napi használatban van, most is több száz liter cefrét szállított.","id":"20250113_Hetveneves-traktor-es-egy-harminceves-Golf-utkozott-Zsedenynel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7901ed8c-4d02-442b-9403-02da6ed15b82.jpg","index":0,"item":"d8527531-3fb6-4473-be4f-2be82e6c8abe","keywords":null,"link":"/cegauto/20250113_Hetveneves-traktor-es-egy-harminceves-Golf-utkozott-Zsedenynel","timestamp":"2025. január. 13. 12:22","title":"Hetvenéves traktor és egy harmincéves Golf ütközött Zsédenynél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d28c5a10-2606-4ce6-a30b-7bd10e9e3371","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Nem volt még olyan, hogy ilyen rövid idő alatt ennyire sok állampapír járt volna le, mint amennyi most fog, a kormány pedig készül egy akciótervvel, hogy a megfelelő helyre vigyék az emberek a megtakarításaikat – mondta el a gazdasági miniszter.","shortLead":"Nem volt még olyan, hogy ilyen rövid idő alatt ennyire sok állampapír járt volna le, mint amennyi most fog, a kormány...","id":"20250114_Nagy-Marton-allampapir-megtakaritas-bankok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d28c5a10-2606-4ce6-a30b-7bd10e9e3371.jpg","index":0,"item":"af8e5ab5-4d74-4883-a18d-636cfa3d23af","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250114_Nagy-Marton-allampapir-megtakaritas-bankok","timestamp":"2025. január. 14. 12:30","title":"Nagy Márton: Őrület lesz, annyi pénz szabadul fel a következő két hónapban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff6bb8f8-3ce5-4847-932d-78b1be84fe6a","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A korábban már közölt 7 százalékból csak átlagosan 4 százalék lesz alapbérfejlesztés.","shortLead":"A korábban már közölt 7 százalékból csak átlagosan 4 százalék lesz alapbérfejlesztés.","id":"20250113_posta-beremeles-teljesitmeny-alapu-vendegmunkasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ff6bb8f8-3ce5-4847-932d-78b1be84fe6a.jpg","index":0,"item":"528b30e6-793d-44fb-956e-bac630ab7412","keywords":null,"link":"/kkv/20250113_posta-beremeles-teljesitmeny-alapu-vendegmunkasok","timestamp":"2025. január. 13. 14:15","title":"Kiderült, hogy a postások béremelésének közel fele teljesítményalapon megy majd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a530b5f0-0419-46bb-bb1a-2d6f35cf6272","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Kínai mérnökök a Tibeti-fennsíkon végeztek méréseket, és kiderült, van egy 2800 km hosszú öv, amiben óriási mennyiségű lítium rejtőzik.","shortLead":"Kínai mérnökök a Tibeti-fennsíkon végeztek méréseket, és kiderült, van egy 2800 km hosszú öv, amiben óriási mennyiségű...","id":"20250113_kina-litium-banyaszat-tibeti-fennsik","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a530b5f0-0419-46bb-bb1a-2d6f35cf6272.jpg","index":0,"item":"b3e462fa-3072-4bd3-86cb-abcd4529cd22","keywords":null,"link":"/tudomany/20250113_kina-litium-banyaszat-tibeti-fennsik","timestamp":"2025. január. 13. 10:03","title":"Annyi lítiumot találtak Kínában, amihez foghatót nagyon ritkán látni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]