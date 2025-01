Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"88ed635a-13ae-4010-907f-470e30cca65f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Jelen állás szerint a jövő hét közepén tudjuk meg, idén kit jelölnek Oscar-díjra.","shortLead":"Jelen állás szerint a jövő hét közepén tudjuk meg, idén kit jelölnek Oscar-díjra.","id":"20250114_Los-Angeles-tuzvesz-Oscar-jeloles-halasztas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/88ed635a-13ae-4010-907f-470e30cca65f.jpg","index":0,"item":"de5f2d1c-22cc-4ba8-a10f-0c851aace890","keywords":null,"link":"/kultura/20250114_Los-Angeles-tuzvesz-Oscar-jeloles-halasztas","timestamp":"2025. január. 14. 11:08","title":"A Los Angeles-i tűzvész miatt ismét elhalasztották az Oscar-jelölést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09c6bcfe-bc6b-4b56-908f-82677e7c8ef2","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Dán kutatók szerint a székletmikrobióta transzplantáció (FMT) segíthet a cukorbetegeknek abban, hogy enyhüljenek a gyomor-bélrendszeri panaszaik.","shortLead":"Dán kutatók szerint a székletmikrobióta transzplantáció (FMT) segíthet a cukorbetegeknek abban, hogy enyhüljenek...","id":"20250115_szeklettranszplantacio-mikrobiom-1-es-tipusu-cukorbetegseg-kezelese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/09c6bcfe-bc6b-4b56-908f-82677e7c8ef2.jpg","index":0,"item":"0c7c4145-9e49-4876-b7c1-8b2ae9fb4be8","keywords":null,"link":"/tudomany/20250115_szeklettranszplantacio-mikrobiom-1-es-tipusu-cukorbetegseg-kezelese","timestamp":"2025. január. 15. 20:03","title":"Szájon át bevehető székletkapszula segíthet a cukorbetegeken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af3dd5ac-f708-48a8-bb71-c02bd8305512","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Tippeljen a januári hónap legizgalmasabb sporteseményeire!","shortLead":"Tippeljen a januári hónap legizgalmasabb sporteseményeire!","id":"20250115_tippjatek-januar-magyar-ferfi-kezilabda-valogatott-vilagbajnoksag-jannik-sinner-australian-open-ferencvaros-fradi-europa-liga-nfl-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af3dd5ac-f708-48a8-bb71-c02bd8305512.jpg","index":0,"item":"43c51fad-9d00-4b79-8e1d-8ffb44bc2b59","keywords":null,"link":"/sport/20250115_tippjatek-januar-magyar-ferfi-kezilabda-valogatott-vilagbajnoksag-jannik-sinner-australian-open-ferencvaros-fradi-europa-liga-nfl-ebx","timestamp":"2025. január. 15. 07:00","title":"Robbie Keane besül a Fradival az Európa-ligában? Jannik Sinnert megroppantja a mentális teher?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3076828f-3f38-4d40-bece-4eb08da14dd7","c_author":"Kuglics Sarolta (EUrologus)","category":"eurologus","description":"„Senki sem akar Magyarországra jönni, mindenki Németországba megy” – dobta be az aduászt Mark Rutte, a NATO főtitkára Brüsszelben.","shortLead":"„Senki sem akar Magyarországra jönni, mindenki Németországba megy” – dobta be az aduászt Mark Rutte, a NATO főtitkára...","id":"20250114_nato_rutte_europai_parlament","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3076828f-3f38-4d40-bece-4eb08da14dd7.jpg","index":0,"item":"1c48fff0-a1ed-4159-8e25-c756f0f74d8f","keywords":null,"link":"/eurologus/20250114_nato_rutte_europai_parlament","timestamp":"2025. január. 14. 09:18","title":"A NATO főtitkára Orbánt idézve zárt le egy vitát az Európai Parlamentben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b583b459-9d87-48e8-9fb0-44f5916b4524","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vadai Ágnes nem vehetett részt a Nemzetbiztonsági Bizottság ülésén, ahol Rogán Antalt szerette volna kérdezni arról, miért került fel az amerikai szankciós listára. A fideszes miniszter el sem jött az ülésre, államtitkára helyettesítette.","shortLead":"Vadai Ágnes nem vehetett részt a Nemzetbiztonsági Bizottság ülésén, ahol Rogán Antalt szerette volna kérdezni arról...","id":"20250114_vadai-agnes-nemzetbiztonsagi-bizottsag-rogan-antal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b583b459-9d87-48e8-9fb0-44f5916b4524.jpg","index":0,"item":"cbe8b75b-0f80-401b-867b-22628e992586","keywords":null,"link":"/itthon/20250114_vadai-agnes-nemzetbiztonsagi-bizottsag-rogan-antal","timestamp":"2025. január. 14. 12:26","title":"Kitették Vadait a nemzetbiztonsági ülésről, ahova Rogán el sem ment","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f3e5c1c-3ba9-48df-a4ba-4286dd461900","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Antony Blinken és Lloyd Austin NYT-ban közzétett vendégkommentárja szerint Oroszország háborúja nem érte el a célját, Putyin rendszere meggyengült. Ami Ausztriában történik, az iskolapéldája annak, milyen könnyen leomlik a politikai közép, írja a Die Zeit két szerzője. Európa évtizedek óta nem volt ennyire sebezhető, állapítja meg az Economist. Stefan Lehne politikai elemző szerint korunk egyik legfenyegetőbb jelensége, hogy éppen a legnagyobb hatalmak adják fel a viták békés rendezésének és a határok sérthetetlenségének alapelvét. A Donald Trump körül csoportosuló techmilliárdosok új oligarchák, külön ideológiával, írja a Süddeutsche szerzője. Válogatásunk a világlapok cikkeiből.","shortLead":"Antony Blinken és Lloyd Austin NYT-ban közzétett vendégkommentárja szerint Oroszország háborúja nem érte el a célját...","id":"20250115_nemzetkozi-lapszemle-ausztria-kickl-putyin-blinken-lloyd-musk-trump-biden-menekultek-populizmus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3f3e5c1c-3ba9-48df-a4ba-4286dd461900.jpg","index":0,"item":"a1d30eba-0f05-465a-977d-0c679db568fc","keywords":null,"link":"/360/20250115_nemzetkozi-lapszemle-ausztria-kickl-putyin-blinken-lloyd-musk-trump-biden-menekultek-populizmus","timestamp":"2025. január. 15. 10:30","title":"A leköszönő amerikai külügyminiszter és védelmi miniszter a New York Timesban: Putyin terve egyáltalán nem a békét szolgálja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbac3638-2381-4cca-a589-dea7082f1ca3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szélsőjobboldali Itamár Bengvír a túszalkut „a Hamásznak való behódolásnak” tartja.","shortLead":"A szélsőjobboldali Itamár Bengvír a túszalkut „a Hamásznak való behódolásnak” tartja.","id":"20250114_izrael-hamasz-itamar-bengvir-tuszalku","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fbac3638-2381-4cca-a589-dea7082f1ca3.jpg","index":0,"item":"01fd6dba-2f7c-44d6-a5d7-f17bf752ecc5","keywords":null,"link":"/vilag/20250114_izrael-hamasz-itamar-bengvir-tuszalku","timestamp":"2025. január. 14. 14:19","title":"Elismerte az izraeli védelmi miniszter, hogy végig ő akadályozta a túszalku megkötését a Hamásszal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5283d67-fb29-4173-acf9-fff2356892d0","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Új bizonyítékok kerültek elő a XIX. századból.","shortLead":"Új bizonyítékok kerültek elő a XIX. századból.","id":"20250114_nyomozas-Hasfelmetszo-Jack-aldozat-leszarmazott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c5283d67-fb29-4173-acf9-fff2356892d0.jpg","index":0,"item":"a7ed434f-7585-4ce4-a55d-f6332a1cb934","keywords":null,"link":"/elet/20250114_nyomozas-Hasfelmetszo-Jack-aldozat-leszarmazott","timestamp":"2025. január. 14. 13:42","title":"Új nyomozást akar Hasfelmetsző Jack egyik áldozatának leszármazottja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]