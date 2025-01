Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"1adc7cbd-2db8-4fce-b896-0d048f888c46","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A német konzervatív lap varsói tudósítója azt tapasztalja, a lengyel kormányfő igencsak aggódik Európa biztonsága láttán, és hogy emiatt a politikus igen keményen bírálja a többi partnert. Donald Tusk lengyel miniszterelnök semmi kétséget nem hagy afelől, hogy úgy érzékeli: fordulóponthoz érkezett a kontinens.","shortLead":"A német konzervatív lap varsói tudósítója azt tapasztalja, a lengyel kormányfő igencsak aggódik Európa biztonsága...","id":"20250114_frankfurter-allgemeine-zeitung-tusk-orban-eu","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1adc7cbd-2db8-4fce-b896-0d048f888c46.jpg","index":0,"item":"d18282f6-d262-4941-9261-0a429a4fb2ca","keywords":null,"link":"/360/20250114_frankfurter-allgemeine-zeitung-tusk-orban-eu","timestamp":"2025. január. 14. 15:30","title":"Frankfurter Allgemeine Zeitung-kommentár: Tusk keményen odaszólt Orbánnak, és üzent a Nyugatnak is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7bb7f46-7005-43b3-b981-cca928c6c3be","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Ez 16,5 millió forint per kopf volt.","shortLead":"Ez 16,5 millió forint per kopf volt.","id":"20250113_GKI-Felcsuton-kepzodott-az-egy-lakosra-juto-legtobb-netto-tokejovedelem-2023-ban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f7bb7f46-7005-43b3-b981-cca928c6c3be.jpg","index":0,"item":"8d5b5e41-0fac-449b-a4cc-b862889e4b05","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250113_GKI-Felcsuton-kepzodott-az-egy-lakosra-juto-legtobb-netto-tokejovedelem-2023-ban","timestamp":"2025. január. 14. 06:15","title":"GKI: Felcsúton képződött az egy lakosra jutó legtöbb nettó tőkejövedelem 2023-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa393bd1-99dd-4b05-9214-567de8702dfe","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Ami rossz hírt novemberben még megúsztunk, az decemberre már elért minket: most már nagyon látszik az árakban, hogy milyen gyenge a forint. A friss inflációs szám az elemzők szerint azt a kockázatot is magában hordozza, hogy 2025-ben az eddig vártnál nagyobb lesz az áremelkedés.","shortLead":"Ami rossz hírt novemberben még megúsztunk, az decemberre már elért minket: most már nagyon látszik az árakban...","id":"20250114_Elemzok-inflacio-dragulas-arak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aa393bd1-99dd-4b05-9214-567de8702dfe.jpg","index":0,"item":"b84e26b0-cb42-45ca-a1e0-7168ca15054a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250114_Elemzok-inflacio-dragulas-arak","timestamp":"2025. január. 14. 10:06","title":"Elemzők az inflációról: Pont az drágul nagyon, ami a legjobban fáj az átlagembereknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"388e6ab0-2daa-478c-a2c2-21a1d967ea3a","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A legújabb elektromos agymotor elképesztően erős és egész könnyű.","shortLead":"A legújabb elektromos agymotor elképesztően erős és egész könnyű.","id":"20250115_orult-teljesitmeny-857-loero-kerekenkent-donut-lab","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/388e6ab0-2daa-478c-a2c2-21a1d967ea3a.jpg","index":0,"item":"d59f7d09-1742-42e1-bba7-1e347dcba804","keywords":null,"link":"/cegauto/20250115_orult-teljesitmeny-857-loero-kerekenkent-donut-lab","timestamp":"2025. január. 15. 07:59","title":"Őrült teljesítmény: 857 lóerő kerekenként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11294cd0-0272-4540-8099-db5cf5f6ab6d","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Már 2023-ban is rekordot döntöttek a Horvátországban nyaraló magyarok, 2024-ben aztán ezt a rekordot is sikerült túlszárnyalni.","shortLead":"Már 2023-ban is rekordot döntöttek a Horvátországban nyaraló magyarok, 2024-ben aztán ezt a rekordot is sikerült...","id":"20250114_magyar-turista-Horvatorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/11294cd0-0272-4540-8099-db5cf5f6ab6d.jpg","index":0,"item":"fadd0ff7-d716-422f-903c-86ccd125c56a","keywords":null,"link":"/kkv/20250114_magyar-turista-Horvatorszag","timestamp":"2025. január. 14. 14:18","title":"Soha nem ment még ennyi magyar turista Horvátországba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd412cc2-8970-4898-bf1c-0a4f41602b59","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A tévéműsort, amelyben a mentális problémákkal küzdő francia nő szerepelt, eltávolították, miután az áldozatot gúnyolni kezdték az online platformokon.","shortLead":"A tévéműsort, amelyben a mentális problémákkal küzdő francia nő szerepelt, eltávolították, miután az áldozatot gúnyolni...","id":"20250114_Elmeselte-hogyan-dolt-be-az-al-Brad-Pittnek-most-online-zaklatas-cunamival-kell-szembeneznie","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dd412cc2-8970-4898-bf1c-0a4f41602b59.jpg","index":0,"item":"6b1df0ea-6c59-4ec9-aca1-efd3a44e4577","keywords":null,"link":"/elet/20250114_Elmeselte-hogyan-dolt-be-az-al-Brad-Pittnek-most-online-zaklatas-cunamival-kell-szembeneznie","timestamp":"2025. január. 14. 21:05","title":"Elmesélte, hogyan dőlt be az ál-Brad Pittnek, most online zaklatás-cunamival kell szembenéznie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13a67fef-5e4a-46a5-8cd5-cdc073d21d93","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Nemcsak a Fideszt, hanem a fideszes mentalitást is leváltanák.","shortLead":"Nemcsak a Fideszt, hanem a fideszes mentalitást is leváltanák.","id":"20250115_Momentum-2026-os-valasztas-indulas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/13a67fef-5e4a-46a5-8cd5-cdc073d21d93.jpg","index":0,"item":"2ede9542-08cd-49b4-ac37-48c014423051","keywords":null,"link":"/itthon/20250115_Momentum-2026-os-valasztas-indulas","timestamp":"2025. január. 15. 19:15","title":"A Momentum elindul a 2026-os választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29ceb578-f0ea-437c-aff6-c12ea19c8c96","c_author":"Köves Margit","category":"360","description":"Az ájurvédáról, valamint kulturális és természeti látványosságairól ismert Keralának idehaza nagy reklámot csinált az ott nyaraló Orbán Viktor. Szeretettel Delhiből sorozatunk szerzője ebből az alkalomból korábbi személyes keralai, illetve Kocsi városában szerzett tapasztalatait osztja meg.","shortLead":"Az ájurvédáról, valamint kulturális és természeti látványosságairól ismert Keralának idehaza nagy reklámot csinált...","id":"20250114_szeretettel-delhibol-india-kerala-kocsin-orban-viktor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/29ceb578-f0ea-437c-aff6-c12ea19c8c96.jpg","index":0,"item":"2fcd856b-d204-4614-88f0-122355c7a4ac","keywords":null,"link":"/360/20250114_szeretettel-delhibol-india-kerala-kocsin-orban-viktor","timestamp":"2025. január. 14. 17:30","title":"Ájurvéda első kézből: keralai utazás Vasco da Gama és Orbán Viktor nyomában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]