[{"available":true,"c_guid":"3626125e-dbf6-4f3b-9153-3e3088669bad","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Ha valaki e-mailes kóddal szeretné használni az Ügyfélkapu+-t, esetleg az autentikátoros mellé szeretné, azoknak szól ez a cikk.","shortLead":"Ha valaki e-mailes kóddal szeretné használni az Ügyfélkapu+-t, esetleg az autentikátoros mellé szeretné, azoknak szól...","id":"20250115_ugyfelkapu-emailes-kod","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3626125e-dbf6-4f3b-9153-3e3088669bad.jpg","index":0,"item":"8a0a9d2d-7ea7-4817-b593-2d49bc17f24a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250115_ugyfelkapu-emailes-kod","timestamp":"2025. január. 15. 15:01","title":"Így kell beállítani az Ügyfélkapu+-t e-mailes kóddal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7628e5ec-a6c9-47af-b211-3736299c9b80","c_author":"Riba István, Szabó Yvette","category":"360","description":"Csapdába kerültek Orbánék Rogán Antal amerikai szankcionálása miatt, vagy ez újabb lehetőség a magyar miniszterelnöknek, hogy bizonyítsa jó viszonyát Donald Trumppal? Az biztos, hogy a propaganda- és titokminiszter szankcionálásának jóval súlyosabb következménye is lehet, mint első látásra tűnt.","shortLead":"Csapdába kerültek Orbánék Rogán Antal amerikai szankcionálása miatt, vagy ez újabb lehetőség a magyar...","id":"20250115_hvg-rogan-orban-trump-amerikai-szankciok-uzleti-elet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7628e5ec-a6c9-47af-b211-3736299c9b80.jpg","index":0,"item":"de0022c9-1590-4014-86c3-473678cbec1c","keywords":null,"link":"/360/20250115_hvg-rogan-orban-trump-amerikai-szankciok-uzleti-elet","timestamp":"2025. január. 15. 06:30","title":"Beláthatatlanul széles üzleti körre hozhatták rá a frászt a Rogán Antal elleni amerikai szankciók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e4852ba-fca7-405a-b255-edd4de6b74c7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vajon mindig van nála egy lófej?","shortLead":"Vajon mindig van nála egy lófej?","id":"20250116_Lofej-M1-hirado-havazas-riport-hoeses-Pecs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4e4852ba-fca7-405a-b255-edd4de6b74c7.jpg","index":0,"item":"5fc294e6-23c0-444e-965b-728ff06542b2","keywords":null,"link":"/elet/20250116_Lofej-M1-hirado-havazas-riport-hoeses-Pecs","timestamp":"2025. január. 16. 12:33","title":"Egy lófejet viselő férfi dobta fel az M1 esti híradóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df6a8dd2-309c-4c17-9bb0-eda3b99c729c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A hamisított italt 63 helyen árulták, a hatóságok bezárták mindet.","shortLead":"A hamisított italt 63 helyen árulták, a hatóságok bezárták mindet.","id":"20250115_isztambul-mergezes-pancsolt-szesz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/df6a8dd2-309c-4c17-9bb0-eda3b99c729c.jpg","index":0,"item":"22399a49-3ed8-4f7e-8947-691086e9492f","keywords":null,"link":"/vilag/20250115_isztambul-mergezes-pancsolt-szesz","timestamp":"2025. január. 15. 16:26","title":"Isztambulban 19 ember meghalt és több tucat szenvedett mérgezést pancsolt szesztől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fcd6e92-8315-4999-a368-e03c984d56df","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A főpolgármester a dunai uszodák ötletét is támogatja.","shortLead":"A főpolgármester a dunai uszodák ötletét is támogatja.","id":"20250114_budapest-dunai-szabadstrand-karacsony-gergely","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0fcd6e92-8315-4999-a368-e03c984d56df.jpg","index":0,"item":"cfef4b97-5e64-41e3-ad6a-4a675d1e3f92","keywords":null,"link":"/itthon/20250114_budapest-dunai-szabadstrand-karacsony-gergely","timestamp":"2025. január. 14. 19:09","title":"Dunai szabadstrandot nyitna Budapesten Karácsony Gergely","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"197bbd44-e9fd-42a2-ac3a-76c573c255cb","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"sport","description":"Több mint száz sérült érmet már eddig is becseréltek az elégedetlen sportolóknak.","shortLead":"Több mint száz sérült érmet már eddig is becseréltek az elégedetlen sportolóknak.","id":"20250114_A-NOB-kicsereli-a-kopott-olimpiai-ermeket","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/197bbd44-e9fd-42a2-ac3a-76c573c255cb.jpg","index":0,"item":"fd33572d-917e-443f-8caa-fcf321a10952","keywords":null,"link":"/sport/20250114_A-NOB-kicsereli-a-kopott-olimpiai-ermeket","timestamp":"2025. január. 14. 22:01","title":"A NOB kicseréli a kopott olimpiai érmeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecf4a0fc-fabe-495b-ae4e-da5db05f0e2b","c_author":"Fülöp István","category":"gazdasag","description":"Megőrülnek az emberek a fahéjas-pudingos rúdért, teljességgel hiányoznak a Facebookról a fiatal zenesztárok, fasorban sincs a Megafon, a médiaszemélyiségek oldalai viszont tarolnak: az NMHH alaposan végigvette a magyar nyelvű Facebook 2021-2024 között jellemző mintázatait a 300 legnépszerűbb oldal vizsgálatával.","shortLead":"Megőrülnek az emberek a fahéjas-pudingos rúdért, teljességgel hiányoznak a Facebookról a fiatal zenesztárok, fasorban...","id":"20250115_nmhh-facebook-tanulmany-nepszeru-oldalak-hvg-online-media","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ecf4a0fc-fabe-495b-ae4e-da5db05f0e2b.jpg","index":0,"item":"55aad2aa-c0f9-4218-a758-9f7bfb30b892","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250115_nmhh-facebook-tanulmany-nepszeru-oldalak-hvg-online-media","timestamp":"2025. január. 15. 05:01","title":"Pénzégetés: a receptek is simán lenyomják a Megafon-influenszereket a legnépszerűbb Facebook-oldalak között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"752f9964-ff73-43b2-bd20-15fc7085cfaa","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Most akkor kamuállás az EP-képviselőség, vagy sem? És amúgy is: ki mennyi ülésen vett részt? Vélhetően lesz még a történetnek folytatása. ","shortLead":"Most akkor kamuállás az EP-képviselőség, vagy sem? És amúgy is: ki mennyi ülésen vett részt? Vélhetően lesz még...","id":"20250115_Deutsch-Tamas-Magyar-Peter-plenaris-ulesek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/752f9964-ff73-43b2-bd20-15fc7085cfaa.jpg","index":0,"item":"c3f9a9d1-b52e-411f-9078-2ccf815c04d3","keywords":null,"link":"/itthon/20250115_Deutsch-Tamas-Magyar-Peter-plenaris-ulesek","timestamp":"2025. január. 15. 16:32","title":"Deutsch Tamás belekötött Magyar Péterbe, saját szavait próbálja ellene fordítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]