[{"available":true,"c_guid":"38737fb7-039b-454a-9366-f9e164622e30","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A megválasztott elnök már beszélt is telefonon a kínai elnökkel.","shortLead":"A megválasztott elnök már beszélt is telefonon a kínai elnökkel.","id":"20250119_donald-trump-kina-latogazas-hszi-csin-ping","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/38737fb7-039b-454a-9366-f9e164622e30.jpg","index":0,"item":"176840c4-8511-489e-8ea6-8771cbcff874","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250119_donald-trump-kina-latogazas-hszi-csin-ping","timestamp":"2025. január. 19. 18:12","title":"Kínába vezethet Donald Trump első útja elnökként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21444142-7a38-4ad1-bfd1-df9113d9be41","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Jegyezze meg a belépési adatait, mert hamarosan újból be kell lépnie az Erste mobilbankjába, a George-ba. Mutatjuk a fontos tudnivalókat.","shortLead":"Jegyezze meg a belépési adatait, mert hamarosan újból be kell lépnie az Erste mobilbankjába, a George-ba. Mutatjuk...","id":"20250120_erste-bank-netbank-george-ujraaktivalas-azonositok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/21444142-7a38-4ad1-bfd1-df9113d9be41.jpg","index":0,"item":"c3e61c59-01e2-478e-830e-0f85c053ac95","keywords":null,"link":"/tudomany/20250120_erste-bank-netbank-george-ujraaktivalas-azonositok","timestamp":"2025. január. 20. 08:03","title":"Az Erste minden ügyfele érintett: aki most nem lép, elveszítheti a hozzáférését a mobilbankjához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd2335cd-d7d1-428f-8631-887d0990cb4b","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Letette esküjét Donald Trump megválasztott amerikai elnök. A hideg idő miatt – szakítva a szokásokkal – nem a Capitolium előtt, hanem az épület kupolatermében tartották az ünnepséget – Orbán Viktor nélkül, Giorgia Meloni olasz kormányfő és több techvezér társaságában. Trump aranykort és békét ígért, de nem beszélt sem az ukrajnai háborúról, sem a TikTokról. Percről percre tudósításunk a washingtoni eseményekről.","shortLead":"Letette esküjét Donald Trump megválasztott amerikai elnök. A hideg idő miatt – szakítva a szokásokkal – nem...","id":"20250120_egyesult-allamok-washington-donald-trump-beiktatas-elo-kozvetites-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bd2335cd-d7d1-428f-8631-887d0990cb4b.jpg","index":0,"item":"272bb80a-8ff1-4c20-90ec-539c0c59af6d","keywords":null,"link":"/vilag/20250120_egyesult-allamok-washington-donald-trump-beiktatas-elo-kozvetites-ebx","timestamp":"2025. január. 20. 17:36","title":"Donald Trump visszatért a Fehér Házba: letette az esküt a 47. amerikai elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6bdd373-6706-4b86-a51d-eec58b6d3214","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy teljes napot sem élt meg a TikTok elsötétítése az Egyesült Államokban. A szolgáltatást üzemeltető vállalat Donald Trump megválasztott elnöknek mond köszönetet, aki végül elég garanciával szolgált ahhoz, hogy reaktiválni merjék a videós appot.","shortLead":"Egy teljes napot sem élt meg a TikTok elsötétítése az Egyesült Államokban. A szolgáltatást üzemeltető vállalat Donald...","id":"20250119_tiktok-tiltas-visszakapcsolas-bytedance-trump-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c6bdd373-6706-4b86-a51d-eec58b6d3214.jpg","index":0,"item":"d08e3b04-15e3-47cf-a928-8c74f3c191ca","keywords":null,"link":"/tudomany/20250119_tiktok-tiltas-visszakapcsolas-bytedance-trump-ebx","timestamp":"2025. január. 19. 19:43","title":"Visszakapcsolták a TikTokot az USA-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e58f916e-f418-4d43-8c5b-b70660fa9b72","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Egy figyelmetlen autós belecsapódott a belső sávban álló autóba. ","shortLead":"Egy figyelmetlen autós belecsapódott a belső sávban álló autóba. ","id":"20250120_Ijeszto-baleset-autopalya-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e58f916e-f418-4d43-8c5b-b70660fa9b72.jpg","index":0,"item":"85007381-8e13-4874-a5da-31d2759293af","keywords":null,"link":"/cegauto/20250120_Ijeszto-baleset-autopalya-video","timestamp":"2025. január. 20. 13:31","title":"Nem szállt ki a balesetnél összetört autójából egy sofőr, hatalmas hiba volt – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"541c7d87-5e98-43c2-8b02-912b3063ece4","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az ukránok január elején az oroszországi Kurszk megyében fogtak el két észak-koreai katonát.","shortLead":"Az ukránok január elején az oroszországi Kurszk megyében fogtak el két észak-koreai katonát.","id":"20250120_Megszolalt-az-ukran-hadifogsagba-esett-eszak-koreai-katona-allitja-fogalma-se-volt-hova-viszik","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/541c7d87-5e98-43c2-8b02-912b3063ece4.jpg","index":0,"item":"4368d0eb-adb1-45f0-80fe-fa0eb6aaf1ba","keywords":null,"link":"/vilag/20250120_Megszolalt-az-ukran-hadifogsagba-esett-eszak-koreai-katona-allitja-fogalma-se-volt-hova-viszik","timestamp":"2025. január. 20. 19:41","title":"Megszólalt az ukrán hadifogságba esett észak-koreai katona – állítja, fogalma sem volt, hová viszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53021079-4bbe-4a8f-8071-e76f1b2c164c","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Marcin Romanowskit elrabolják és megkínozzák a filmben.","shortLead":"Marcin Romanowskit elrabolják és megkínozzák a filmben.","id":"20250119_lengyelorszag-film-marcin-romanowski-politikai-menedekjog","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/53021079-4bbe-4a8f-8071-e76f1b2c164c.jpg","index":0,"item":"91875824-3229-4425-8155-e8b58426ac54","keywords":null,"link":"/itthon/20250119_lengyelorszag-film-marcin-romanowski-politikai-menedekjog","timestamp":"2025. január. 19. 21:53","title":"Budapesten forgattak filmet a politikai menedékjogot kapó volt lengyel miniszterhelyettessel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60c96033-c8ad-4144-b7c3-8b93acc59be9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hivatalosan a soros magyar elnökség nemrég zárult hat hónapját értékelte Orbán Viktor, aki azonban sokkal többet beszélt a Várban, a Lovardában tartott konferencián a Trump-éráról, mondván: Új korszak kezdődik. A pokol bugyraitól a focis hasonlaton át a woke-kapitalizmus bukásáig sok mindenről szó volt, végül Orbán hadat üzent Brüsszelnek.","shortLead":"Hivatalosan a soros magyar elnökség nemrég zárult hat hónapját értékelte Orbán Viktor, aki azonban sokkal többet...","id":"20250120_Orban-Viktor-Donald-Trump-unios-elnokseg-ertekeles-beszed-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/60c96033-c8ad-4144-b7c3-8b93acc59be9.jpg","index":0,"item":"297537d1-af41-4385-b127-90513cf357ca","keywords":null,"link":"/itthon/20250120_Orban-Viktor-Donald-Trump-unios-elnokseg-ertekeles-beszed-ebx","timestamp":"2025. január. 20. 10:50","title":"Orbán Viktor: \"Indulhat a nagy támadás, a Brüsszel elfoglalását célzó hadművelet\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]