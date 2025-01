Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"b10bd747-e97b-4475-814a-6065f1444cf1","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Orbán Viktorral jó viszonyt ápol, ennél többet viszont nem árult el Jair Bolsonaro azzal kapcsolatban, hogy miért éjszakázott tavaly februárban a magyar nagykövetségen azután, hogy a brazil hatóságok elvették az útlevelét. Azt tagadja, hogy menedéket keresett volna a magyar külképviseleten.","shortLead":"Orbán Viktorral jó viszonyt ápol, ennél többet viszont nem árult el Jair Bolsonaro azzal kapcsolatban, hogy miért...","id":"20250128_jair-bolsonaro-brazilia-magyar-nagykovetseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b10bd747-e97b-4475-814a-6065f1444cf1.jpg","index":0,"item":"e26e32b7-3dc3-48be-ad64-f93f340c1370","keywords":null,"link":"/vilag/20250128_jair-bolsonaro-brazilia-magyar-nagykovetseg","timestamp":"2025. január. 28. 13:14","title":"\"Talán a szeretőmet látogattam meg\" – mondja Jair Bolsonaro arról, hogy miért töltött két éjszakát a brazíliai magyar nagykövetségen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb8a77f8-2c11-4d55-b8b2-92693fc06f45","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Polgár Csaba megbízása január 31-én szűnik meg Pintér Sándor döntése nyomán.","shortLead":"Polgár Csaba megbízása január 31-én szűnik meg Pintér Sándor döntése nyomán.","id":"20250129_orszagos-onkologiai-intezet-pinter-csaba-megbizas-visszavonas-belugyminiszterium-indoklas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bb8a77f8-2c11-4d55-b8b2-92693fc06f45.jpg","index":0,"item":"f3f8181e-4882-4894-accb-c6e4bc89c682","keywords":null,"link":"/itthon/20250129_orszagos-onkologiai-intezet-pinter-csaba-megbizas-visszavonas-belugyminiszterium-indoklas","timestamp":"2025. január. 29. 16:45","title":"Nem árulja el a BM, miért rúgta ki az Országos Onkológiai Intézet főigazgatóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75dd7698-0582-4190-8fe6-14b152d8d1a0","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A 2024 PT5 kódjelű aszteroida 57 napot át keringett a Föld körül, mire újra kilépett a gravitációs mezejéből. A csillagászok vizsgálata váratlan felfedezést hozott.","shortLead":"A 2024 PT5 kódjelű aszteroida 57 napot át keringett a Föld körül, mire újra kilépett a gravitációs mezejéből...","id":"20250128_2024-pt5-aszteroida-hold-darabja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/75dd7698-0582-4190-8fe6-14b152d8d1a0.jpg","index":0,"item":"a0a55151-de9b-4eaf-8b4b-0f4e5b302eca","keywords":null,"link":"/tudomany/20250128_2024-pt5-aszteroida-hold-darabja","timestamp":"2025. január. 28. 11:09","title":"Megvizsgálták a Föld átmeneti holdját, kiderült, a Hold egy darabja térhetett vissza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d8f2425-a86c-45d8-aa86-37196788cfe6","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A történelemben soha nem volt még olyan közel az emberiség a globális katasztrófához, mint jelenleg. Ezt mutatja a Végzet órája is. ","shortLead":"A történelemben soha nem volt még olyan közel az emberiség a globális katasztrófához, mint jelenleg. Ezt mutatja...","id":"20250128_vegitelet-oraja-globalis-katasztrofa-2025","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7d8f2425-a86c-45d8-aa86-37196788cfe6.jpg","index":0,"item":"a72d879a-0fde-4be9-b91d-2c67412dd3a4","keywords":null,"link":"/tudomany/20250128_vegitelet-oraja-globalis-katasztrofa-2025","timestamp":"2025. január. 28. 16:20","title":"1 másodperccel közelebb került az emberiség a katasztrófához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09ce41f8-1c85-4f5f-bdac-ebd9da85d17e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színésznő reagált Cserhalmi György Vidnyánszkyról tett állítására is: “Ez ebben a formában nem igaz, sajnos”.","shortLead":"A színésznő reagált Cserhalmi György Vidnyánszkyról tett állítására is: “Ez ebben a formában nem igaz...","id":"20250129_Szasz-Juli-es-Horvath-Lajos-Otto-baleset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/09ce41f8-1c85-4f5f-bdac-ebd9da85d17e.jpg","index":0,"item":"54a4bf12-7c26-4106-b6ea-66dc7d1a7273","keywords":null,"link":"/kultura/20250129_Szasz-Juli-es-Horvath-Lajos-Otto-baleset","timestamp":"2025. január. 29. 13:31","title":"Szász Júlia Vidnyánszky Attiláról: „A balesetet követően nem beszéltünk egymással”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa4a28dd-7bec-467d-8792-709cbf0a6dfe","c_author":"Bábel Vilmos","category":"360","description":"A háborús veszélyre való felkészülést a legnagyobb titokban szervezi az Orbán-kormány, hiszen a propaganda szerint mindjárt beköszönt a béke. Ezzel azonban az ország ellenálló képességét veszélyezteti. Külföldi példák mutatják, hogy a polgárok felkészítése annyira fontos, mint az államé.","shortLead":"A háborús veszélyre való felkészülést a legnagyobb titokban szervezi az Orbán-kormány, hiszen a propaganda szerint...","id":"20250130_hvg-haborus-felkeszules-rendkivuli-jogrend-veszelyhelyzet-hibrid-hadviseles-csak-csendben-csak-halkan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fa4a28dd-7bec-467d-8792-709cbf0a6dfe.jpg","index":0,"item":"9a09396a-1b52-4997-9345-1e3146873547","keywords":null,"link":"/360/20250130_hvg-haborus-felkeszules-rendkivuli-jogrend-veszelyhelyzet-hibrid-hadviseles-csak-csendben-csak-halkan","timestamp":"2025. január. 30. 06:30","title":"A magyar állam készül a háborúra, de azt nem hajlandó elárulni, nekünk hogyan kellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63cb0b24-0a31-4d72-91da-561e54d7d2c4","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Kivételezett helyzetben van a kutya az állatvilágban: az ember legjobb barátjaként emlegetik, és nem is véletlenül. Történetek ezrei keringenek a kutyák odaadásáról, hűségéről, ragaszkodásáról. Finn kutatók pedig azt is kimutatták, hogy az ebeknek még a szívverésük is összhangban lehet szeretett gazdijukéval.","shortLead":"Kivételezett helyzetben van a kutya az állatvilágban: az ember legjobb barátjaként emlegetik, és nem is véletlenül...","id":"20250129_kutya-es-gazdaja-szivveres-pulzus-szinkronba-kerulhet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/63cb0b24-0a31-4d72-91da-561e54d7d2c4.jpg","index":0,"item":"dc1ead3a-ebeb-4fea-9aa0-4491994656a0","keywords":null,"link":"/tudomany/20250129_kutya-es-gazdaja-szivveres-pulzus-szinkronba-kerulhet","timestamp":"2025. január. 29. 08:03","title":"Egy igazán különös kapcsolat tud kialakulni a kutyák és gazdáik szívverése között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"227fc3ee-000f-4473-a4b0-ea8a5b4942a7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bár benne van a nevében, a földimogyoró mégsem mogyoró. De akkor milyen rokonságban áll a két növény, és milyen hasonlóan megtévesztő zöldségeket és gyümölcsöket ismerünk még?","shortLead":"Bár benne van a nevében, a földimogyoró mégsem mogyoró. De akkor milyen rokonságban áll a két növény, és milyen...","id":"20250129_foldimogyoro-gyumolcs-vagy-zoldseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/227fc3ee-000f-4473-a4b0-ea8a5b4942a7.jpg","index":0,"item":"a9afd14e-3730-482c-9ed4-a1bb6f761fb9","keywords":null,"link":"/elet/20250129_foldimogyoro-gyumolcs-vagy-zoldseg","timestamp":"2025. január. 29. 06:01","title":"Micsoda a földimogyoró, ha nem mogyoró?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]