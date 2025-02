Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"9a456835-e0ee-4af8-8d1c-fdd1a91bb3c8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rózsa András szerint a közlekedési miniszter nyíltan hazudik a Rákosdubajjal kapcsolatban. ","shortLead":"Rózsa András szerint a közlekedési miniszter nyíltan hazudik a Rákosdubajjal kapcsolatban. ","id":"20250201_lazar-janos-lemondatas-rozsa-andras","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9a456835-e0ee-4af8-8d1c-fdd1a91bb3c8.jpg","index":0,"item":"b311cfe5-1c90-4f01-b587-fc15d3cc9cfe","keywords":null,"link":"/itthon/20250201_lazar-janos-lemondatas-rozsa-andras","timestamp":"2025. február. 01. 11:26","title":"Lemondatná Lázár Jánost Zugló polgármestere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Jó, hogy Merkel kiállt a fasiszták ellen, de lépése árthat a CDU-nak. Trumpnak az olajexportáló országok szervezetétől, az OPEC-től kellene segítséget kérnie, hogy jobb belátásra bírja Putyint. Európa leszerepel, amikor arról van szó, hogy mennyire kész szembeszállni Trumppal Grönland ügyében. Témák a nemzetközi sajtóból.","shortLead":"Jó, hogy Merkel kiállt a fasiszták ellen, de lépése árthat a CDU-nak. Trumpnak az olajexportáló országok szervezetétől...","id":"20250131_Nemzetkozi-lapszemle-Newsweek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf.jpg","index":0,"item":"f41630a5-3969-4205-b49e-ff4cc89d23e6","keywords":null,"link":"/360/20250131_Nemzetkozi-lapszemle-Newsweek","timestamp":"2025. január. 31. 10:30","title":"Newsweek-vélemény: A romániai választási dráma teszteli Trump vonzódását a tekintélyelvűekhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c53f2ef9-8974-4079-a351-303d30023f73","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A demonstráción a nemrég a Tisza Párthoz csatlakozóTóth Imre Bruti humorista is felszólalt, szerinte a Fidesz a világ legveszélyesebb ipari tevékenységet hozta Debrecenbe. ","shortLead":"A demonstráción a nemrég a Tisza Párthoz csatlakozóTóth Imre Bruti humorista is felszólalt, szerinte a Fidesz a világ...","id":"20250201_Tobb-ezren-tuntettek-az-akkugyarak-ellen-Debrecenben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c53f2ef9-8974-4079-a351-303d30023f73.jpg","index":0,"item":"6ff64837-179e-4753-9505-c315573ce4be","keywords":null,"link":"/itthon/20250201_Tobb-ezren-tuntettek-az-akkugyarak-ellen-Debrecenben","timestamp":"2025. február. 01. 17:01","title":"Több ezren tüntettek az akkugyárak ellen Debrecenben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ed5ec99-6bf9-44db-9142-a8462006eff9","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"Eretnek történészi látásmóddal párosul John Lukacs világnézeti konzervativizmusa, az író, esszéista, elemző lenyűgöző köteteit jelenteti meg újra a Helikon Kiadó sorozata.","shortLead":"Eretnek történészi látásmóddal párosul John Lukacs világnézeti konzervativizmusa, az író, esszéista, elemző lenyűgöző...","id":"20250131_hvg-john-lukacs-atortenelmi-hitler-populizmus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3ed5ec99-6bf9-44db-9142-a8462006eff9.jpg","index":0,"item":"3af2f3b2-d4c1-4e09-8c9d-94c69dadb70d","keywords":null,"link":"/360/20250131_hvg-john-lukacs-atortenelmi-hitler-populizmus","timestamp":"2025. január. 31. 18:30","title":"„A modern világ legnépszerűbb forradalmi vezére” – így mutatta be Hitlert a reakciós antifasiszta történész, John Lukacs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"672a3214-2b09-4390-9fe7-9ca3adcb2344","c_author":"HVG","category":"360","description":"Ausztrál és lett kutatók előnyt faragnának ebből abból, hogy a mindennapokban leginkább szemétként jelentkező polisztirol évszázadok alatt bomlik le: olyan tapaszt készítettek, amely elektromosságot képes termelni a szél hatására.","shortLead":"Ausztrál és lett kutatók előnyt faragnának ebből abból, hogy a mindennapokban leginkább szemétként jelentkező...","id":"20250131_hvg-polisztirol-szemet-aramtermeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/672a3214-2b09-4390-9fe7-9ca3adcb2344.jpg","index":0,"item":"665af69d-6afd-4ed2-b949-007189c1ac19","keywords":null,"link":"/360/20250131_hvg-polisztirol-szemet-aramtermeles","timestamp":"2025. január. 31. 16:00","title":"Egy kis szemét 5%-kal csökkentheti a klímák fogyasztását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bda250e4-f1c9-4cfb-b078-4df4422f01ce","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Bandai legújabb Star Wars témájú digitális házikedvence, tamagocsija már előrendelhető az Amazonon. A korábbi elődök, R2-G2 és Grogu után ezúttal a Csillagok háborúja univerzum egyik legikonikusabb szereplőjét, Darth Vadert (alias Anakin Skywalkert) lehet nevelgetni.","shortLead":"A Bandai legújabb Star Wars témájú digitális házikedvence, tamagocsija már előrendelhető az Amazonon. A korábbi elődök...","id":"20250201_anakin-skywalker-darth-vader-temaju-tamagocsi-bandai-star-wars","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bda250e4-f1c9-4cfb-b078-4df4422f01ce.jpg","index":0,"item":"bb611c57-2185-42a6-8a6e-474d92f434ee","keywords":null,"link":"/tudomany/20250201_anakin-skywalker-darth-vader-temaju-tamagocsi-bandai-star-wars","timestamp":"2025. február. 01. 16:03","title":"Ön dönthet arról, mennyire gonosz Darth Vader lesz Anakin Skywalkerből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40f19f09-c528-4d4d-9c1f-73d99d626cf9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Pár nap múlva mozikba kerül a számos Oscar-díjra jelölt Bob Dylan-film, de lesz még idén mire várni Mike Leigh filmjétől az Forma1-filmen át a legújabb Avatarig. Elmondjuk, milyen filmeket várunk leginkább 2025-ben.","shortLead":"Pár nap múlva mozikba kerül a számos Oscar-díjra jelölt Bob Dylan-film, de lesz még idén mire várni Mike Leigh...","id":"20250201_X-film-amit-nagyon-varunk-2025-ben-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/40f19f09-c528-4d4d-9c1f-73d99d626cf9.jpg","index":0,"item":"2ad52306-0614-4c2d-b9e9-9cb163963be3","keywords":null,"link":"/kultura/20250201_X-film-amit-nagyon-varunk-2025-ben-ebx","timestamp":"2025. február. 01. 20:00","title":"Hófehérke, Avatar 3, Forma-1, Peaky Blinders - filmek, amiket nagyon várunk 2025-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4be6bc8c-4a00-4db6-8156-213077df2000","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Az egyik megszúrt férfi meghalt, két másik életveszélyes sérüléseket szenvedett.","shortLead":"Az egyik megszúrt férfi meghalt, két másik életveszélyes sérüléseket szenvedett.","id":"20250131_borsodi-biztonsagi-or-keseles-itelet-fegyhaz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4be6bc8c-4a00-4db6-8156-213077df2000.jpg","index":0,"item":"2a2021ed-093e-42bd-88bf-96700258c834","keywords":null,"link":"/itthon/20250131_borsodi-biztonsagi-or-keseles-itelet-fegyhaz","timestamp":"2025. január. 31. 17:50","title":"Fegyházbüntetésre ítéltek borsodi biztonsági őröket, mert megkéselték és összeverték egy szórakozóhely vendégeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]