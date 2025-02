Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"ff0ba062-7acf-4a2a-923b-09a6f63ec363","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A legfőbb ügyész is megerősítette, hogy a végrehajtói kar volt elnöke továbbra is jelentős jövedelemmel rendelkezik.","shortLead":"A legfőbb ügyész is megerősítette, hogy a végrehajtói kar volt elnöke továbbra is jelentős jövedelemmel rendelkezik.","id":"20250218_polt-peter-schadl-gyorgy-vagyon-megvaltas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ff0ba062-7acf-4a2a-923b-09a6f63ec363.jpg","index":0,"item":"42f89a6b-c49c-4ca7-927f-bc355a871ae5","keywords":null,"link":"/kkv/20250218_polt-peter-schadl-gyorgy-vagyon-megvaltas","timestamp":"2025. február. 18. 10:41","title":"„Jelentős legális jövedelemmel rendelkezik jelenleg is” – ezt válaszolta Polt Péter arra, hogy miből van pénze Schadl Györgynek megváltani a lefoglalt értékeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9e1efcf-759a-4105-b4bb-3db3b2b337d3","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A GTi-jelvényt nem viseli egy ideje egyetlen modelljük sem. ","shortLead":"A GTi-jelvényt nem viseli egy ideje egyetlen modelljük sem. ","id":"20250218_Peugeot-uj-fonoke-nyitott-a-208-GTi-ujjaelesztesere","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f9e1efcf-759a-4105-b4bb-3db3b2b337d3.jpg","index":0,"item":"6b47b655-12b3-4fa0-99f4-6d112c75d1fc","keywords":null,"link":"/cegauto/20250218_Peugeot-uj-fonoke-nyitott-a-208-GTi-ujjaelesztesere","timestamp":"2025. február. 18. 20:20","title":"Peugeot új főnöke nyitott a 208 GTi újjáélesztésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4705259-2872-44de-8cd7-f157b41cd028","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Európa ugyanis többet áldozott Ukrajnára, mint az Egyesült Államok.","shortLead":"Európa ugyanis többet áldozott Ukrajnára, mint az Egyesült Államok.","id":"20250218_eu-usa-ukrajna-tamogatasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e4705259-2872-44de-8cd7-f157b41cd028.jpg","index":0,"item":"e1814b56-8e5c-46da-b9f8-ee0839181651","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250218_eu-usa-ukrajna-tamogatasok","timestamp":"2025. február. 18. 11:50","title":"Nem igaz Trumpék fő érve, amivel kizárták Európát az Ukrajnát érintő tárgyalásokból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a62b157-c110-458a-9db1-a7e2f1e91803","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A speciális eljárásrend péntekig tart.","shortLead":"A speciális eljárásrend péntekig tart.","id":"20250217_Voros-kod-a-szocialis-intezmenyeknek-hetfo-estetol-be-kell-fogadnia-a-hajlektalanokat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7a62b157-c110-458a-9db1-a7e2f1e91803.jpg","index":0,"item":"01e6dc0c-79f6-4ad6-a26f-bde7cddb7e95","keywords":null,"link":"/itthon/20250217_Voros-kod-a-szocialis-intezmenyeknek-hetfo-estetol-be-kell-fogadnia-a-hajlektalanokat","timestamp":"2025. február. 17. 19:19","title":"Vörös kód: a szociális intézményeknek hétfő estétől be kell fogadniuk a hajléktalanokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06435474-13b3-4df1-b6da-5102f1a03960","c_author":"Laborczi Dóra","category":"360","description":"Egyre több a konfliktus az egyházi segélyszervezetek és a Trump-kormányzat szervei között annak ellenére, hogy Donald Trump a vallásgyakorló keresztények szavazatával nyert választást. A pénzmegvonás, lejáratási kampányok miatt már a Vatikán is közbelépett. Vélemény.","shortLead":"Egyre több a konfliktus az egyházi segélyszervezetek és a Trump-kormányzat szervei között annak ellenére, hogy Donald...","id":"20250218_trump-egyhazak-laborczi-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/06435474-13b3-4df1-b6da-5102f1a03960.jpg","index":0,"item":"2666baa9-5917-4818-bb31-aad0c2c589de","keywords":null,"link":"/360/20250218_trump-egyhazak-laborczi-velemeny","timestamp":"2025. február. 18. 08:00","title":"Laborczi Dóra: Katolikusok és evangélikusok kontra Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2613d086-ad48-4c00-81d3-fa476080b9d7","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A szokásos helyszíneken ment volna az éjszakai versenyzés. ","shortLead":"A szokásos helyszíneken ment volna az éjszakai versenyzés. ","id":"20250218_Illegalis-gyorsulasi-versenyeket-akadalyoztak-meg-a-budapesti-rendorok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2613d086-ad48-4c00-81d3-fa476080b9d7.jpg","index":0,"item":"ba72f417-cdf0-4eb2-9804-d21655ae324e","keywords":null,"link":"/cegauto/20250218_Illegalis-gyorsulasi-versenyeket-akadalyoztak-meg-a-budapesti-rendorok","timestamp":"2025. február. 18. 09:32","title":"Tucatnyi illegális gyorsulási versenyre csaptak le a rendőrök Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0127beb-95d3-4003-88ff-558f6e49688e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Ugyan a 2024-es, első tesztrepülés meghiúsult, de az amerikai űrhivatal már javában teszteli az X-59-et, és erről most egy videót is kiadtak. ","shortLead":"Ugyan a 2024-es, első tesztrepülés meghiúsult, de az amerikai űrhivatal már javában teszteli az X-59-et, és erről most...","id":"20250219_nasa-lockheed-martin-x59-hiperszonikus-repulogep-teszt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f0127beb-95d3-4003-88ff-558f6e49688e.jpg","index":0,"item":"b5f434df-856e-4329-984b-360ba7c03d1d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250219_nasa-lockheed-martin-x59-hiperszonikus-repulogep-teszt","timestamp":"2025. február. 19. 11:03","title":"Nyers erő: beindította a Concorde utódjaként emlegetett repülőgép hajtóművét a NASA (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16fbe701-7249-4c0c-9b66-725849f8dfe0","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Közös tiltakozó közlemény kiadására sarkallta a rendszerváltást követő vezérkari főnököket Ruszin-Szendi Romulusz szereplése a Tisza Párt hétvégi kongresszusán. Aki megfogalmazta és „postásként” a HM-nek elküldte a közleményt, Fodor Lajos, az 1999–2003 közötti vezérkari főnök. A HVG-nek el is mondta, mi volt a bajuk.","shortLead":"Közös tiltakozó közlemény kiadására sarkallta a rendszerváltást követő vezérkari főnököket Ruszin-Szendi Romulusz...","id":"20250217_Fodor-Lajos-vezerornagy-ruszin-szendi-tisza-part-kozlemeny-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/16fbe701-7249-4c0c-9b66-725849f8dfe0.jpg","index":0,"item":"a2e27f3a-7568-4ef0-913a-d1119ee23c75","keywords":null,"link":"/itthon/20250217_Fodor-Lajos-vezerornagy-ruszin-szendi-tisza-part-kozlemeny-ebx","timestamp":"2025. február. 17. 18:46","title":"Fodor Lajos a HVG-nek: „Mi, volt vezérkari főnökök nem pártpolitizálunk, és baj, hogy Ruszin-Szendi a Tisza rendezvényén szerepelt”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]