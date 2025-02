Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"66b8b4ab-ade6-40c5-88b2-44f882fd3664","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"Szintet lépnek a magyarországi üzleti szolgáltató központok, mégis félő, hogy Egyiptom „kanyarban előz”. Az Orbán-kormány mániája az iparosítás, holott az üzleti szektor erősítése jobb üzlet.","shortLead":"Szintet lépnek a magyarországi üzleti szolgáltató központok, mégis félő, hogy Egyiptom „kanyarban előz”...","id":"20250215_hvg-uzletazuzlet-szolgaltato-kozpont-bsc-ssc-egyiptom","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/66b8b4ab-ade6-40c5-88b2-44f882fd3664.jpg","index":0,"item":"d63e93dd-1731-4731-847e-39b4382c42cc","keywords":null,"link":"/360/20250215_hvg-uzletazuzlet-szolgaltato-kozpont-bsc-ssc-egyiptom","timestamp":"2025. február. 15. 07:00","title":"Akkugyárak helyett: a szektor, amelyet sokkal jobban kellene szeretnie az Orbán-kormánynak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f643e05-f6db-4d90-b0f5-cc0330098ecc","c_author":"Fülöp István","category":"kkv","description":"Január végén a gyártósor utolsó darabjait is Romániába szállították, több mint 200 embert bocsátottak el.","shortLead":"Január végén a gyártósor utolsó darabjait is Romániába szállították, több mint 200 embert bocsátottak el.","id":"20250214_Vegleg-leallt-a-Zalakeramia-romhanyi-gyara-Romaniaba-vittek-az-uzem-eszkozeit-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5f643e05-f6db-4d90-b0f5-cc0330098ecc.jpg","index":0,"item":"d1ff6984-52cb-4953-8e3b-3cf763778f99","keywords":null,"link":"/kkv/20250214_Vegleg-leallt-a-Zalakeramia-romhanyi-gyara-Romaniaba-vittek-az-uzem-eszkozeit-ebx","timestamp":"2025. február. 14. 15:48","title":"Végleg leállt a Zalakerámia romhányi gyára, Romániába vitték az üzem eszközeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc4c1138-a7d6-4c24-ba06-301b1070502f","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Meghatódott, amikor kiállt a színpadra a Hősök terét megtöltő, sokezres tömeg elé szinte pontosan egy évvel ezelőtt, az influenszertüntetésen, ami miatt őt nem érték olyan durva támadások, mint szervezőtársait, Pottyondy Edinát vagy Osváth Zsoltot – ezekről is beszélt Szabó Márton, a Jólvanezígy Youtube-csatorna Csoki néven ismertté vált tagja a Fülke Extra podcastjában. Az is kiderült, hogy bár a választott tisztségviselők, politikusok ügyeivel kapcsolatban sokszor keményen fogalmaz, az “állampolgárok” véleményalkotásával elfogadóbb, és az sem zavarja, hogy a bicskei áldozatok ügyével induló belpolitikai viharból mára elsősorban Magyar Péter és mozgalma tudott kiépülni. Az egykori erdőmérnök még azt sem zárta ki, hogy újra minisztériumi köztisztviselő legyen. Arról is kérdeztük, mennyiben szánta poénnak, hogy szívesen ringbe szállna Gulyás Gergellyel a Sztárboxban.","shortLead":"Meghatódott, amikor kiállt a színpadra a Hősök terét megtöltő, sokezres tömeg elé szinte pontosan egy évvel ezelőtt...","id":"20250214_Nem-lesz-orokre-Fidesz-ketharmad-ebben-az-orszagban-Szabo-Marton-Csoki-Jolvanezigy-Fulke-Extra","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bc4c1138-a7d6-4c24-ba06-301b1070502f.jpg","index":0,"item":"3743da67-93fa-450b-b1e4-7bab0c223bd2","keywords":null,"link":"/itthon/20250214_Nem-lesz-orokre-Fidesz-ketharmad-ebben-az-orszagban-Szabo-Marton-Csoki-Jolvanezigy-Fulke-Extra","timestamp":"2025. február. 14. 15:00","title":"„Nem lesz örökre Fidesz-kétharmad ebben az országban”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2817e6d3-bfa0-46ff-9260-891fd939e373","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A mobiltartozékok gyártásáról ismert Belkin cég egy igazi „svájci bicskával” rukkol elő: az iPhone-hoz rögzíthető vésztöltő egyúttal a fotózást, sőt még a videonézést is segíti.","shortLead":"A mobiltartozékok gyártásáról ismert Belkin cég egy igazi „svájci bicskával” rukkol elő: az iPhone-hoz rögzíthető...","id":"20250215_belkin-stage-powergrip-vesztolto-markolat-iphonehoz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2817e6d3-bfa0-46ff-9260-891fd939e373.jpg","index":0,"item":"27d2b138-957a-4726-8d19-711d7199e09f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250215_belkin-stage-powergrip-vesztolto-markolat-iphonehoz","timestamp":"2025. február. 15. 16:03","title":"Ez a tartozék sok iPhone-osnak jól jöhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9216539-2395-456e-a91e-903e84bf9065","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" A fagyzugos részeken mínusz 18, mínusz 19 fokra is lehűlhet a levegő.","shortLead":" A fagyzugos részeken mínusz 18, mínusz 19 fokra is lehűlhet a levegő.","id":"20250215_Jovo-heten-akar-minusz-15-fok-is-lehet-utoljara-evekkel-ezelott-volt-erre-pelda","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c9216539-2395-456e-a91e-903e84bf9065.jpg","index":0,"item":"a8d07320-63ef-4fd3-97c2-dd731f31180e","keywords":null,"link":"/itthon/20250215_Jovo-heten-akar-minusz-15-fok-is-lehet-utoljara-evekkel-ezelott-volt-erre-pelda","timestamp":"2025. február. 15. 18:19","title":"Jövő héten akár mínusz 15 fok is lehet, utoljára évekkel ezelőtt volt erre példa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f74ff539-b31a-4d75-9ad3-4b3821d26573","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az énekes szerint az egész ügy sok hűhó volt semmiért.","shortLead":"Az énekes szerint az egész ügy sok hűhó volt semmiért.","id":"20250214_delhusa-gjon-kozokirat-hamisitas-gyanuja-rendorseg-eljaras-bocsanatkeres-szabalytalan-parkolas-kreiter-sas-mate","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f74ff539-b31a-4d75-9ad3-4b3821d26573.jpg","index":0,"item":"68446dde-a44a-4b5b-b279-c28a3e03a6c2","keywords":null,"link":"/elet/20250214_delhusa-gjon-kozokirat-hamisitas-gyanuja-rendorseg-eljaras-bocsanatkeres-szabalytalan-parkolas-kreiter-sas-mate","timestamp":"2025. február. 14. 15:04","title":"Delhusa Gjon azt mondja, elnézést kért tőle a hatóság, miután megszűnt a rendőrigazolványa ügyében indított eljárás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46d05a33-a094-48a0-a7ff-84e31b4f108d","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A helyi jövedelmekhez viszonyítva a helyi ingatlanárakat a kistelepülések ingatlanpiaca egy nagyságrenddel olcsóbb, mint a fővárosi. Egyévi budapesti jövedelemből 4 négyzetméter budapesti használt lakás sem jön ki.","shortLead":"A helyi jövedelmekhez viszonyítva a helyi ingatlanárakat a kistelepülések ingatlanpiaca egy nagyságrenddel olcsóbb...","id":"20250214_Sokkal-nagyobb-kulonbsegek-vannak-a-lakasarakban-mint-a-nyers-arakbol-latszik","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/46d05a33-a094-48a0-a7ff-84e31b4f108d.jpg","index":0,"item":"7c2b60ec-4064-4b74-aba5-fa956bbe4d8c","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250214_Sokkal-nagyobb-kulonbsegek-vannak-a-lakasarakban-mint-a-nyers-arakbol-latszik","timestamp":"2025. február. 14. 16:42","title":"Sokkal nagyobb különbségek vannak a lakásárakban, mint a nyers árakból látszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92a104f4-362f-4c1f-a753-aa8dfeb68cbf","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A szaunázás pihentető lehet, de veszélyes is. Egy friss tanulmányban ugyanis arra hívják fel a figyelmet a szakemberek, hogy ha nem figyel egy fontos részletre, a hőguta egy ritka, ám annál veszélyesebb esetével szembesülhet.","shortLead":"A szaunázás pihentető lehet, de veszélyes is. Egy friss tanulmányban ugyanis arra hívják fel a figyelmet a szakemberek...","id":"20250215_szaunazas-hoguta-eletveszelyes-allapot-veszely-hidratacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/92a104f4-362f-4c1f-a753-aa8dfeb68cbf.jpg","index":0,"item":"c167a846-babb-45d2-87c6-8b2643ee7597","keywords":null,"link":"/tudomany/20250215_szaunazas-hoguta-eletveszelyes-allapot-veszely-hidratacio","timestamp":"2025. február. 15. 08:03","title":"Halálos veszélyt kockáztat, aki nem figyel erre – egy nő maradandó károsodást szenvedett a szaunában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]