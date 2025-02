Csütörtökön Washingtonba repül Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter, ahol Ukrajna megmentése érdekében folytat majd tárgyalásokat – értesült lengyel diplomáciai körökből a Rzeczpospolita.

Ugyan az utazás tényét hivatalosan még nem erősítették meg, a lap úgy tudja, hogy a találkozót az amerikai fél kezdeményezte.

A hír az Ukrajna és egész Európa szempontjából kritikus időszakban érkezett, amikor sokan attól tartanak, hogy hamarosan megállapodhat a háború befejezéséről Vlagyimir Putyin és Donald Trump, ami az orosz követelések maradéktalan teljesítését is jelentheti.

Ezek között az orosz területi hódítások elismerésén felül szerepel a NATO-csapatok visszavonása a keleti blokkos bővítést megelőző határokra.

„Meg akarjuk győzni az amerikaiakat arról, hogy végső soron az ő érdekeik és a mieink egybevágnak” – mondta a lap forrása.

A jövő héten Emmanuel Macron francia elnök és Sir Keir Starmer brit kormányfő is Washingtonba repülnek, hogy egy harmincezres katonai kontingens ukrajnai missziójáról tárgyaljanak Donald Trumppal. A haderő rendelkezne légi és haditengerészeti támogatással is, a két vezető politikus azonban azt szeretné elérni, ha az amerikaiak is támogatnák a vállalkozást. Ez azt jelentené, hogy amennyiben orosz támadás érné az európai katonákat, akkor a Lengyelországban és más helyeken állomásozó amerikai légierő egységei is felvennék a harcot a támadókkal.

Ugyanakkor a kérdésben Európa sem egységes, hiszen a hétfői párizsi válságcsúcson Németország, Lengyelország, Spanyolország és Olaszország sem támogatta egy ukrajnai kontingens felállítását, míg Franciaország, az Egyesült Királyság, Hollandia, Svédország és a balti államok szavaztak mellette.