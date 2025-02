Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b7012672-0188-4128-a20b-22c75514b218","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az egyházfő napok óta szenved hörghuruttól. ","shortLead":"Az egyházfő napok óta szenved hörghuruttól. ","id":"20250214_Ferenc-papa-korhazba-kerult-horghurut-kezeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b7012672-0188-4128-a20b-22c75514b218.jpg","index":0,"item":"2061fd4c-6620-4697-a4b6-eaa37f9f091e","keywords":null,"link":"/elet/20250214_Ferenc-papa-korhazba-kerult-horghurut-kezeles","timestamp":"2025. február. 14. 11:34","title":"Kórházba került Ferenc pápa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c645232-be85-4182-b8c6-1a4217419824","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A MAGA-influenszer Ashley St. Clair a Valentin-napot választotta ki arra, hogy megossza a nyilvánossággal, öt hónappal ezelőtt gyereke született a milliárdostól. ","shortLead":"A MAGA-influenszer Ashley St. Clair a Valentin-napot választotta ki arra, hogy megossza a nyilvánossággal, öt hónappal...","id":"20250215_elon-musk-ashley-st-clair-kozos-gyerek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7c645232-be85-4182-b8c6-1a4217419824.jpg","index":0,"item":"93034f10-9051-4c57-b74a-4baca8cd5ce8","keywords":null,"link":"/elet/20250215_elon-musk-ashley-st-clair-kozos-gyerek","timestamp":"2025. február. 15. 09:49","title":"Úgy tűnik, Elon Musknak titokban született még egy gyereke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c0728ed-54ad-41a8-bf2f-96459b339546","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Miközben Donald Trump arról beszél, hogy Európa védelmét inkább az európaiakra hagyná, beleértve ebbe Ukrajna támogatását is, az EU vezető kijelentették, hogy hajlandóak az így rájuk háruló, megnövekedett terheket vállalni.","shortLead":"Miközben Donald Trump arról beszél, hogy Európa védelmét inkább az európaiakra hagyná, beleértve ebbe Ukrajna...","id":"20250214_orosz-ukran-haboru_ursula-von-der-leyen_donald-trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1c0728ed-54ad-41a8-bf2f-96459b339546.jpg","index":0,"item":"8507a89c-bc8e-4ceb-9152-9732ca4c94e0","keywords":null,"link":"/eurologus/20250214_orosz-ukran-haboru_ursula-von-der-leyen_donald-trump","timestamp":"2025. február. 14. 15:10","title":"Az EU felveszi a kesztyűt: nem hagyja magára Ukrajnát, „amíg az igazságos, átfogó és tartós béke létre nem jön”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc8a7aba-8b6d-4448-811d-aa399b34945e","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Bár igaz, hogy Donald Trump és az amerikai elnök magas rangú kinevezettjei elébe mennek az ukrajnai rendezéssel kapcsolatos orosz követeléseknek, Ukrajnában úgy vélik, az egyre valószínűbbnek tűnő tűzszüneti tárgyalásokon nem csak Moszkva érdekeit veszik figyelembe. Többek szerint egyébként nincs is végleges amerikai béketerv, inkább arról van szó, hogy a mindkét felet zsaroló washingtoni kormányzat a fejleményekhez igazítja következő lépését. ","shortLead":"Bár igaz, hogy Donald Trump és az amerikai elnök magas rangú kinevezettjei elébe mennek az ukrajnai rendezéssel...","id":"20250214_Kijev-Ukrajna-Trump-terv-beketargyalasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fc8a7aba-8b6d-4448-811d-aa399b34945e.jpg","index":0,"item":"7ffaf2d2-1611-4886-b638-302da9c7ab17","keywords":null,"link":"/360/20250214_Kijev-Ukrajna-Trump-terv-beketargyalasok","timestamp":"2025. február. 14. 18:36","title":"Trump és kinevezettjei most egyértelművé tették Ukrajnáról, amit eddig nem lehetett kimondani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc4c1138-a7d6-4c24-ba06-301b1070502f","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Meghatódott, amikor kiállt a színpadra a Hősök terét megtöltő, sokezres tömeg elé szinte pontosan egy évvel ezelőtt, az influenszertüntetésen, ami miatt őt nem érték olyan durva támadások, mint szervezőtársait, Pottyondy Edinát vagy Osváth Zsoltot – ezekről is beszélt Szabó Márton, a Jólvanezígy Youtube-csatorna Csoki néven ismertté vált tagja a Fülke Extra podcastjában. Az is kiderült, hogy bár a választott tisztségviselők, politikusok ügyeivel kapcsolatban sokszor keményen fogalmaz, az “állampolgárok” véleményalkotásával elfogadóbb, és az sem zavarja, hogy a bicskei áldozatok ügyével induló belpolitikai viharból mára elsősorban Magyar Péter és mozgalma tudott kiépülni. Az egykori erdőmérnök még azt sem zárta ki, hogy újra minisztériumi köztisztviselő legyen. Arról is kérdeztük, mennyiben szánta poénnak, hogy szívesen ringbe szállna Gulyás Gergellyel a Sztárboxban.","shortLead":"Meghatódott, amikor kiállt a színpadra a Hősök terét megtöltő, sokezres tömeg elé szinte pontosan egy évvel ezelőtt...","id":"20250214_Nem-lesz-orokre-Fidesz-ketharmad-ebben-az-orszagban-Szabo-Marton-Csoki-Jolvanezigy-Fulke-Extra","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bc4c1138-a7d6-4c24-ba06-301b1070502f.jpg","index":0,"item":"3743da67-93fa-450b-b1e4-7bab0c223bd2","keywords":null,"link":"/itthon/20250214_Nem-lesz-orokre-Fidesz-ketharmad-ebben-az-orszagban-Szabo-Marton-Csoki-Jolvanezigy-Fulke-Extra","timestamp":"2025. február. 14. 15:00","title":"„Nem lesz örökre Fidesz-kétharmad ebben az országban”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f876e58-9d0b-4375-b435-56d9246b1302","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Peti, az megvan, hogy te mész elől?” – kérdezi Menczer.","shortLead":"„Peti, az megvan, hogy te mész elől?” – kérdezi Menczer.","id":"20250215_Menczer-Tamas-majdnem-felrenyelt-amikor-meghallotta-Magyar-Peter-Ut-a-bortonbe-cimu-programot-hirdetett","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5f876e58-9d0b-4375-b435-56d9246b1302.jpg","index":0,"item":"bd0f3283-87f6-4359-b487-13469a8e625e","keywords":null,"link":"/itthon/20250215_Menczer-Tamas-majdnem-felrenyelt-amikor-meghallotta-Magyar-Peter-Ut-a-bortonbe-cimu-programot-hirdetett","timestamp":"2025. február. 15. 20:14","title":"Menczer Tamás majdnem félrenyelt, amikor meghallotta, Magyar Péter Út a börtönbe című programot hirdetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbaad1f0-bc49-437d-a11f-ada429b4a6eb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Annak jelét egyelőre nem látják a hatóságok, hogy az elkövetőnek valamely ismert szélsőséges csoporttal vagy terrorszervezettel lett volna kapcsolata.","shortLead":"Annak jelét egyelőre nem látják a hatóságok, hogy az elkövetőnek valamely ismert szélsőséges csoporttal vagy...","id":"20250214_munchen-gazolas-szandekos-iszlamista-tamadas-rendorseg-ugyeszseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dbaad1f0-bc49-437d-a11f-ada429b4a6eb.jpg","index":0,"item":"289d194e-f4d4-4a6b-b6a2-5d986256989c","keywords":null,"link":"/vilag/20250214_munchen-gazolas-szandekos-iszlamista-tamadas-rendorseg-ugyeszseg","timestamp":"2025. február. 14. 16:23","title":"Iszlamista támadásként kezeli a gázolást a müncheni rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f74ff539-b31a-4d75-9ad3-4b3821d26573","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Amiért akadályozta a gyalogosok közlekedését.","shortLead":"Amiért akadályozta a gyalogosok közlekedését.","id":"20250215_A-Zold-Ujbudaert-Egyesulet-szerint-nem-a-rendorsegnek-kellett-volna-elnezest-kernie-Delhusa-Gjontol-hanem-Delhusa-Gjonnak-kene-elnezest-kernie-az-ujbudaiaktol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f74ff539-b31a-4d75-9ad3-4b3821d26573.jpg","index":0,"item":"51bb681d-dfc1-407e-a7da-4c6b2f46897f","keywords":null,"link":"/elet/20250215_A-Zold-Ujbudaert-Egyesulet-szerint-nem-a-rendorsegnek-kellett-volna-elnezest-kernie-Delhusa-Gjontol-hanem-Delhusa-Gjonnak-kene-elnezest-kernie-az-ujbudaiaktol","timestamp":"2025. február. 15. 14:44","title":"Civilek szerint nem a rendőrségnek kellett volna elnézést kérnie Delhusa Gjontól, hanem neki az újbudaiaktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]