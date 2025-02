Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"6c2fd453-89fe-49e7-93bc-1829b3a61307","c_author":"Remotiv","category":"brandchannel","description":"A kiégés, más néven burnout szindróma fizikai, érzelmi és mentális kimerüléssel járó tünetegyüttes. Leggyakrabban munkahelyi környezetben jelentkezik, de előfordulhat például tanulmányi stresszhelyzetekben vagy bármilyen hosszú távú, intenzív érzelmi erőfeszítés esetén. De mi vezet el idáig, hogyan ismerhető fel, és mit tehetünk ellene?","shortLead":"A kiégés, más néven burnout szindróma fizikai, érzelmi és mentális kimerüléssel járó tünetegyüttes. Leggyakrabban...","id":"20250129_Igy-ismerje-fel-a-burnout-szindromat-remotiv","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6c2fd453-89fe-49e7-93bc-1829b3a61307.jpg","index":0,"item":"b23d09c0-7471-4468-a46b-1a6b07830a15","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250129_Igy-ismerje-fel-a-burnout-szindromat-remotiv","timestamp":"2025. február. 19. 07:30","title":"Így ismerje fel a burnout szindrómát!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Remotiv extra","c_partnerlogo":"6b463ed1-d453-40c3-82fa-97c561a4b8eb","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"38c91cce-3502-46de-9f56-e2648e4dc3e5","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Minden adathoz hozzá akar férni, minden hivatalba saját embert követel: Elon Musk szabad kezet kapott Donald Trumptól a szövetségi államapparátus karcsúsítására, és ezt mérnöki feladatnak fogja fel. Saját cégeitől valóságos ármádiát irányított át a feladatra, amelynek tagjai hajlandók heti 60-80 órát is dolgozni a nagy célért.","shortLead":"Minden adathoz hozzá akar férni, minden hivatalba saját embert követel: Elon Musk szabad kezet kapott Donald Trumptól...","id":"20250220_hvg-elbocsatando_legio-elon-musk-doge-trump-amerika-leepitesi-hullam","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/38c91cce-3502-46de-9f56-e2648e4dc3e5.jpg","index":0,"item":"77ea18af-1893-41fa-9e99-43d51648805b","keywords":null,"link":"/360/20250220_hvg-elbocsatando_legio-elon-musk-doge-trump-amerika-leepitesi-hullam","timestamp":"2025. február. 20. 16:30","title":"Rideg technokrata hadsereget vezényelt Washingtonba Elon Musk, hogy végrehajtsa minden idők leépítését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d496755-56a5-468f-a64c-0f529e1dc8c2","c_author":"Dobszay János","category":"360","description":"Az ítéletet már meghozta a kormány a szabad média és a civilek felett, a büntetés lehetőségét megadó törvény elfogadása a Fidesz tavaszi terve.","shortLead":"Az ítéletet már meghozta a kormány a szabad média és a civilek felett, a büntetés lehetőségét megadó törvény elfogadása...","id":"20250219_hvg-orban-kormanyules-civilek-media-buntetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3d496755-56a5-468f-a64c-0f529e1dc8c2.jpg","index":0,"item":"8ab32db3-5fa5-4130-88bf-de0b06d2d1f0","keywords":null,"link":"/360/20250219_hvg-orban-kormanyules-civilek-media-buntetes","timestamp":"2025. február. 19. 07:01","title":"Orbán újabb vörös vonal átlépésére készül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e956c97a-c789-4cd4-b95a-4e99d6f68e6e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Szentszék közleménye visszafogottan bár, de bizakodásra ad okot az egyházfő egészségét illetően. ","shortLead":"A Szentszék közleménye visszafogottan bár, de bizakodásra ad okot az egyházfő egészségét illetően. ","id":"20250220_Ferenc-papa-jobban-van-reggeli-horghurut-korhaz-kezeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e956c97a-c789-4cd4-b95a-4e99d6f68e6e.jpg","index":0,"item":"586cb51f-0fad-4708-b915-05343bcb7776","keywords":null,"link":"/elet/20250220_Ferenc-papa-jobban-van-reggeli-horghurut-korhaz-kezeles","timestamp":"2025. február. 20. 10:19","title":"Enyhén javul Ferenc pápa állapota, karosszékben ülve reggelizett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d9d2603-4722-4f27-8b13-b51f7d509dc4","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Kétévesre tervezett küldetése során mintegy 450 millió galaxist és a Tejútrendszer 100 millió csillagát fogja megfigyelni a SPHEREx űrtávcső.","shortLead":"Kétévesre tervezett küldetése során mintegy 450 millió galaxist és a Tejútrendszer 100 millió csillagát fogja...","id":"20250220_nasa-spherex-urtavcso-univerzum-eredete-inditas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8d9d2603-4722-4f27-8b13-b51f7d509dc4.jpg","index":0,"item":"9275b7f0-d6c9-49ae-b6fb-21117d6401fe","keywords":null,"link":"/tudomany/20250220_nasa-spherex-urtavcso-univerzum-eredete-inditas","timestamp":"2025. február. 20. 19:03","title":"Bekapcsolja a NASA az új űrtávcsövet: az univerzum eredetéről árulkodhat a SPHEREx ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe854564-23c6-4072-a0f0-460b121d1160","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Ezzel elsorvaszthatják a vegyes csoportokat a nagyobb intézményekben.","shortLead":"Ezzel elsorvaszthatják a vegyes csoportokat a nagyobb intézményekben.","id":"20250219_rendelet-ovoda-vegyes-csoportok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fe854564-23c6-4072-a0f0-460b121d1160.jpg","index":0,"item":"bf17aeaf-007d-42db-92bb-531c9f02eeeb","keywords":null,"link":"/itthon/20250219_rendelet-ovoda-vegyes-csoportok","timestamp":"2025. február. 19. 12:37","title":"Hozzányúlna a kormány az óvodákhoz: külön csoportba kerülnének az első osztályba készülő gyerekek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d57b96a4-af06-43db-ab8f-5f5c69a85ef4","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az ukrán elnök Donald Trump több állítására is reagált. Zelenszkij szerint nem négyszázalékos a támogatottsága, és nem kaptak 500 milliárd dollárt az USA-tól.","shortLead":"Az ukrán elnök Donald Trump több állítására is reagált. Zelenszkij szerint nem négyszázalékos a támogatottsága, és nem...","id":"20250219_zelenszkij-trump-dezinformacios-buborek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d57b96a4-af06-43db-ab8f-5f5c69a85ef4.jpg","index":0,"item":"bb49be76-3182-42d9-9773-e685d7f69a95","keywords":null,"link":"/vilag/20250219_zelenszkij-trump-dezinformacios-buborek","timestamp":"2025. február. 19. 14:08","title":"Zelenszkij: Trump egy dezinformációs buborékban él","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27c1be80-445b-424d-9117-074f53b58b74","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"360","description":"Na, már tábornoka is van az ellenzéknek. Kicsit savanyú, de az övék.","shortLead":"Na, már tábornoka is van az ellenzéknek. Kicsit savanyú, de az övék.","id":"20250220_Tota-W-Arpad-Ruszin-Szendi-Romulusz-bacsi-mesei-Tisza-Part-Magyar-Peter-Fidesz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/27c1be80-445b-424d-9117-074f53b58b74.jpg","index":0,"item":"127ad153-eb91-439e-95da-6d4c8842765b","keywords":null,"link":"/360/20250220_Tota-W-Arpad-Ruszin-Szendi-Romulusz-bacsi-mesei-Tisza-Part-Magyar-Peter-Fidesz","timestamp":"2025. február. 20. 10:30","title":"Tóta W. Árpád: Romulusz bácsi meséi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]