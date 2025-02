Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"7c9fb501-5b81-4a8d-ae00-2a349141196e","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Egy indiai gyógyszergyárban találták meg annak a veszélyes szernek a forrását, amely milliók függőségét okozza Nyugat-Afrikában.","shortLead":"Egy indiai gyógyszergyárban találták meg annak a veszélyes szernek a forrását, amely milliók függőségét okozza...","id":"20250221_indiaban-opiad-drogkrizis-afrika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7c9fb501-5b81-4a8d-ae00-2a349141196e.jpg","index":0,"item":"1d1b7fb9-842a-43be-8ad3-a818c6f7f81e","keywords":null,"link":"/elet/20250221_indiaban-opiad-drogkrizis-afrika","timestamp":"2025. február. 21. 18:15","title":"Indiában gyártott opioidok okoznak drogkrízist afrikai országokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4eb03e3c-7021-42a0-970a-187f71a3680a","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A falvakban élők, a közepesen és a rosszul kereső autósok jókora többsége 15 évesnél idősebb kocsit használ.","shortLead":"A falvakban élők, a közepesen és a rosszul kereső autósok jókora többsége 15 évesnél idősebb kocsit használ.","id":"20250222_auto-jarmu-kozepkoru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4eb03e3c-7021-42a0-970a-187f71a3680a.jpg","index":0,"item":"b5c49f37-8875-4089-91af-0d58ac974467","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250222_auto-jarmu-kozepkoru","timestamp":"2025. február. 22. 13:14","title":"Nem tudják lecserélni a középkorú magyarok az autóikat, egyre öregebb a járműpark","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4004651b-7765-40b5-9075-1a836ba7f177","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Borbély Alexandra jutalomjátéka a zsidó gyereket mentő varrónő szerepe.","shortLead":"Borbély Alexandra jutalomjátéka a zsidó gyereket mentő varrónő szerepe.","id":"20250222_hvg-Emma-es-a-halalfejes-lepke","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4004651b-7765-40b5-9075-1a836ba7f177.jpg","index":0,"item":"e3ebb82f-aed2-4a13-9e47-03bf8f0aa236","keywords":null,"link":"/360/20250222_hvg-Emma-es-a-halalfejes-lepke","timestamp":"2025. február. 22. 16:15","title":"Emma és a halálfejes lepke: szembenézés a világháború bűneivel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e29acd96-41ba-4266-a7b1-12ba5f81402f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Parolin bíboros felesleges spekulációnak nevezte az egyházfő lemondásáról szóló találgatásokat.","shortLead":"Parolin bíboros felesleges spekulációnak nevezte az egyházfő lemondásáról szóló találgatásokat.","id":"20250222_ferenc-papa-urangyala-imadsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e29acd96-41ba-4266-a7b1-12ba5f81402f.jpg","index":0,"item":"d493ff9a-d1a9-4243-9cc5-0312882c5d4f","keywords":null,"link":"/elet/20250222_ferenc-papa-urangyala-imadsag","timestamp":"2025. február. 22. 12:22","title":"Ferenc pápa vasárnap sem jelenik meg a hívők előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd4848a1-dc39-4cc8-96a6-78ebc2a2a4cb","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"December óta is jelentősen nőtt a ChatGPT felhasználóinak száma. 