[{"available":true,"c_guid":"5b3484ec-d266-485b-82d0-7dbd875f3e6d","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Tavaly ünnepelte a 100. születésnapját.","shortLead":"Tavaly ünnepelte a 100. születésnapját.","id":"20250215_meghalt-banffy-katalin-grofno","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5b3484ec-d266-485b-82d0-7dbd875f3e6d.jpg","index":0,"item":"c0565141-8f1e-4e1e-b4d9-003a100e3102","keywords":null,"link":"/kultura/20250215_meghalt-banffy-katalin-grofno","timestamp":"2025. február. 15. 11:09","title":"Meghalt Bánffy Katalin grófnő, a bonchidai Bánffy-kastély tulajdonosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1832fa0-8536-4975-a803-7a9284306aad","c_author":"Nemes Nikolett","category":"360","description":"Az egészségügyben számtalan módon sérülhet a méltóság, egy-egy empátiát kifejező gesztus ugyanakkor csodát tesz. 