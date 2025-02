Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c4760b2e-3ac4-487b-b007-6891f5f93a95","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A nyilvános tárgyalás során Trump egyebek mellett azzal vádolta meg Zelenszkijt, hogy „a harmadik világháborúval játszik”.","shortLead":"A nyilvános tárgyalás során Trump egyebek mellett azzal vádolta meg Zelenszkijt, hogy „a harmadik világháborúval...","id":"20250228_Zelenszkij-sietve-hagyta-el-a-Feher-hazat-miutan-duhos-szovaltasba-keveredett-Trumppal-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c4760b2e-3ac4-487b-b007-6891f5f93a95.jpg","index":0,"item":"380f67a1-51c4-45eb-bf51-e4996b940d4a","keywords":null,"link":"/vilag/20250228_Zelenszkij-sietve-hagyta-el-a-Feher-hazat-miutan-duhos-szovaltasba-keveredett-Trumppal-ebx","timestamp":"2025. február. 28. 20:05","title":"Zelenszkij sietve hagyta el a Fehér Házat, miután dühös szóváltásba keveredett Trumppal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"293aae09-485f-4ce8-9f30-0d85c3ac3d68","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A lokálisan zéró emissziós platós amerikai rendőrautókkal elsőként Las Vegasban lehet találkozni.","shortLead":"A lokálisan zéró emissziós platós amerikai rendőrautókkal elsőként Las Vegasban lehet találkozni.","id":"20250227_szolgalatba-allnak-az-elso-tesla-cybertruck-rendorautok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/293aae09-485f-4ce8-9f30-0d85c3ac3d68.jpg","index":0,"item":"42706c40-0be5-4f5e-a4a3-3b54071f7844","keywords":null,"link":"/cegauto/20250227_szolgalatba-allnak-az-elso-tesla-cybertruck-rendorautok","timestamp":"2025. február. 27. 07:21","title":"Szolgálatba állnak az első Tesla Cybertruck rendőrautók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c566f55a-b81e-4cb7-b737-d119ea6fd9a8","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"„Nem biztos, hogy tetszik nekem, de rendben van” – mondta Trump Keir Starmer tárgyalási stílusáról.","shortLead":"„Nem biztos, hogy tetszik nekem, de rendben van” – mondta Trump Keir Starmer tárgyalási stílusáról.","id":"20250228_trump-starmer-washington-targyalas-vammentesseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c566f55a-b81e-4cb7-b737-d119ea6fd9a8.jpg","index":0,"item":"99a402b5-8da6-44fe-8cc7-5726d6d82c4c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250228_trump-starmer-washington-targyalas-vammentesseg","timestamp":"2025. február. 28. 05:27","title":"Donald Trump kemény tárgyalópartnernek nevezte a brit miniszterelnököt és vámmentességet is kilátásba helyezett Nagy-Britanniának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcf35378-259e-4752-8488-3d4341b357cf","c_author":"Köves Gábor","category":"kultura","description":"Világhírű kortársai nem bírnak leállni, ő időben lelépett Hollywoodból. 