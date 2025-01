Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"7d675f22-5a0c-4ee9-85b1-fcded3992b5a","c_author":"4iG Nyrt.","category":"brandchannel","description":"Egy fontos társadalmi jelenségre, az idősebb korosztály láthatatlanságára hívja fel a figyelmet idei karácsonyi kampányában a Vodafone Magyarország. A szolgáltató egy szívmelengető, elgondolkodtató ünnepi reklámfilmben dolgozza fel ezt az aktuális témát, amelyben Szacsvay László, Oszvald Marika és Székely B. István egy különleges városi kalandra indulnak. A karácsonyi felhívás célja, hogy új megvilágításba helyezze az időskor és a digitális világ kapcsolatát.","shortLead":"Egy fontos társadalmi jelenségre, az idősebb korosztály láthatatlanságára hívja fel a figyelmet idei karácsonyi...","id":"20241126_4iG_Vodafone-Az-idoskor-nem-lathatatlan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7d675f22-5a0c-4ee9-85b1-fcded3992b5a.jpg","index":0,"item":"35bda2be-bc47-4abf-a680-768da18f8c0e","keywords":null,"link":"/brandchannel/20241126_4iG_Vodafone-Az-idoskor-nem-lathatatlan","timestamp":"2025. január. 07. 10:30","title":"Az időskor nem láthatatlan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"4iG Group","c_partnerlogo":"c5551a2f-f095-4389-9a27-544a500cfee1","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"1c5d892f-1946-4f80-96d8-4c0f1cdc2517","c_author":"HVG","category":"360","description":"","shortLead":"","id":"20250107_hvg-paolo-sorrentino-parthenope-napoly-szepe","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1c5d892f-1946-4f80-96d8-4c0f1cdc2517.jpg","index":0,"item":"a8f84026-e84e-4f35-a560-de8c2b60566b","keywords":null,"link":"/360/20250107_hvg-paolo-sorrentino-parthenope-napoly-szepe","timestamp":"2025. január. 07. 18:30","title":"Paolo Sorrentino ugyanazzal dolgozik, mint az istenek – legújabb csodatételének tárgya Nápoly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0284e706-dd1d-4846-8ced-fe042def196f","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Mannarasala szentélybe Orbán egy Szent Istvánt ábrázoló ezüst medált vitt ajándékba.","shortLead":"A Mannarasala szentélybe Orbán egy Szent Istvánt ábrázoló ezüst medált vitt ajándékba.","id":"20250108_ujabb-foto-Orban-Viktor-indiai-ut-kigyoisten-templom-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0284e706-dd1d-4846-8ced-fe042def196f.jpg","index":0,"item":"26a16764-9bff-4369-8de7-e335819b7839","keywords":null,"link":"/itthon/20250108_ujabb-foto-Orban-Viktor-indiai-ut-kigyoisten-templom-ebx","timestamp":"2025. január. 08. 05:36","title":"Újabb fotó került elő Orbán Viktor indiai útjáról, a kormányfő a kígyóisten templomában járt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2027378-a8c8-4b72-a053-e49cd99677f2","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az évtizedes nemzetközi karriert maga mögött tudó pénzügyi szakember a JP Morgan Asset Management igazgatója volt.","shortLead":"Az évtizedes nemzetközi karriert maga mögött tudó pénzügyi szakember a JP Morgan Asset Management igazgatója volt.","id":"20250108_Meghalt-Juscsak-Gyorgy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e2027378-a8c8-4b72-a053-e49cd99677f2.jpg","index":0,"item":"c97323f8-1821-485a-8e03-c6c1fa3f0696","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250108_Meghalt-Juscsak-Gyorgy","timestamp":"2025. január. 08. 11:54","title":"Meghalt Juscsák György","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b23185a-b5c0-4521-b409-484ba19c7f9b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Tisza Párt elnöke továbbra is arra kíváncsi, mivel utazott Ázsiába a kormányfő. ","shortLead":"A Tisza Párt elnöke továbbra is arra kíváncsi, mivel utazott Ázsiába a kormányfő. ","id":"20250107_Magyar-Peter-Orban-Viktornak-Remelem-elnyerte-tetszeset-az-indiai-fuszeres-konyha","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4b23185a-b5c0-4521-b409-484ba19c7f9b.jpg","index":0,"item":"655b9718-1ec6-4c99-a0f2-47178e876c76","keywords":null,"link":"/itthon/20250107_Magyar-Peter-Orban-Viktornak-Remelem-elnyerte-tetszeset-az-indiai-fuszeres-konyha","timestamp":"2025. január. 07. 10:48","title":"Magyar Péter Orbán Viktornak: Remélem, elnyerte tetszését az indiai fűszeres konyha","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e9c56a6-b23a-4925-8124-03c320914d7d","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az autós a közútkezelő furgonjának is nekicsapódott. ","shortLead":"Az autós a közútkezelő furgonjának is nekicsapódott. ","id":"20250107_Helyszineles-rendor-figyelmetlen-autos-gazolas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6e9c56a6-b23a-4925-8124-03c320914d7d.jpg","index":0,"item":"a717064b-557a-46dc-9205-1b5adf81f03f","keywords":null,"link":"/cegauto/20250107_Helyszineles-rendor-figyelmetlen-autos-gazolas","timestamp":"2025. január. 07. 08:22","title":"Helyszínelő rendőrt ütött el egy figyelmetlen autós – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65865552-04bb-472b-a089-77bc00cd3043","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Új robotporszívót mutatott be a CES 2025 kiállításon a kínai Roborock, ami egy pluszkarral parkolja el a földön fekvő tárgyakat.","shortLead":"Új robotporszívót mutatott be a CES 2025 kiállításon a kínai Roborock, ami egy pluszkarral parkolja el a földön fekvő...","id":"20250107_roborock-saros-z70-robotporszivo-kar-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/65865552-04bb-472b-a089-77bc00cd3043.jpg","index":0,"item":"1707fa0c-9bd4-4e81-9355-3476b3149439","keywords":null,"link":"/tudomany/20250107_roborock-saros-z70-robotporszivo-kar-video","timestamp":"2025. január. 07. 10:03","title":"Nemcsak takarít, el is pakol az új kínai robotporszívó – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"957056c2-f410-48dc-881e-d707287797b8","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Bemutatta a Snapdragon X-et a Qualcomm; az új lapka ugyan az olcsóbb laptopokat és PC-ket célozza, de a teljesítmény terén így is figyelemre méltó.","shortLead":"Bemutatta a Snapdragon X-et a Qualcomm; az új lapka ugyan az olcsóbb laptopokat és PC-ket célozza, de a teljesítmény...","id":"20250107_qualcomm-snapdragon-x-arm-lapka-processzor-copilot-pc","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/957056c2-f410-48dc-881e-d707287797b8.jpg","index":0,"item":"72d23bbf-53d2-4ef6-bc93-d7f49e074b00","keywords":null,"link":"/tudomany/20250107_qualcomm-snapdragon-x-arm-lapka-processzor-copilot-pc","timestamp":"2025. január. 07. 16:03","title":"Hatalmas változás jöhet az olcsóbb számítógépeknél – amelyikbe bekerül ez a lapka, az hasíthat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]