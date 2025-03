Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Nincs igaza Orbán Viktornak abban, hogy mi a „NATO szíve közepében vagyunk", és ezért a biztonságunk garantált, ennél egyébként is okosabbnak hitte a magyar kormányfőt – mondta Juhász Ferenc, a Gyurcsány-kormány egykori honvédelmi minisztere. Szerinte Magyar Péterhez hasonlóan Ruszin-Szendi Romulusz is a NER része volt, az pedig bevett szokásnak számított, hogy a vezérkari főnökök hozzájuthatnak szolgálati ingatlanukhoz. Arról is beszélt a HVG-nek az MSZP egykori elnökhelyettese, hogyan jutott el oda, hogy a Tiszára szavazna. Nézze meg Gergely Zsófia interjúját a Fülke Extrában! Az orrát befogva, de Magyar Péterre szavaz Gyurcsány volt minisztere 2025. március. 14. 12:04

A távozó miniszterelnök hívott össze értekezletet, miután az amerikai elnök megismételte, hogy az Egyesült Államok megszerezné Grönlandot. Összeültek a grönlandi pártok, mivel Trump újra a sziget megszerzéséről beszélt 2025. március. 14. 13:18

Maria Branyas Morera túlélt két világháborút, a spanyol polgárháborút, a spanyolnáthát és a koronavírus-járványt is. Katalán kutatók a DNS-ét és a mikrobiomát vizsgálva jutottak igen fontos eredményre. Megfejtették, miért élhetett 117 éves koráig a világ volt legidősebb embere 2025. március. 14. 20:03

Matolcsy Ádám, a március elején leköszönő Matolcsy György jegybankelnök fia látható egy képkockán a Netflix „Drive to Survive" című, a Forma–1-ről szóló sorozatában. Matolcsy Ádám beismerte, ő látható egy monacói luxusszálloda teraszán a Netflix Forma–1-es sorozatában 2025. március. 14. 12:54

Az újra 5 százalék fölé emelkedett infláció miatt az inflációkövető állampapírok tulajdonosai közül most sokan elgondolkozhatnak azon, érdemes-e mégis inkább megtartani a PMÁP-jukat. A Bank360.hu elemzésében végigszámolta a lehetőségeket 5 százalék felett ragadó inflációra is. Megugrott az infláció, érdemes mégis megtartani a prémium állampapírokat? 2025. március. 14. 07:50

A bőség zavara gyakran megbénítja vagy felületes kapcsolódáshoz szoktatja azokat, akik online keresnek társat, de számos más oka is van, hogy sokan vannak egyedül manapság. Miért érezzük úgy, hogy a nagyobb merítésből sem találunk megfelelőt? És hogy kéne ismerkedni, hogy tartós párkapcsolatot találjunk? Situationship vagy liquid love, de mindenképpen nehéz ismerkedni 2025. március. 14. 08:38

Eközben 2023-ban az élelmiszerboltok 15,6 százalékos átlagos árréssel dolgoztak. Négy év alatt többet drágult az élelmiszer, mint az előző 11 évben, részben az árstop és a különadó miatt 2025. március. 14. 07:28

Miközben Kocsis Máté megnyitotta a Tengerre, magyar! című kiállítást Szijjártó Péter bejelentette, hogy két év (szerinte ez „rövidesen"), és kész lesz a trieszti kikötő magyar szakasza. Amit a kormány 2019-ben jelentett be. Szijjártó szerint „rövidesen" (pár év múlva) Magyarországnak tényleg lesz kikötője 2025. március. 14. 15:26