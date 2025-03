Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"cc7fa7c4-263f-4b4d-ba91-d57b928fb302","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Amerikában élő modell néha még unatkozik is, mióta óvodás lett a kislánya.","shortLead":"Az Amerikában élő modell néha még unatkozik is, mióta óvodás lett a kislánya.","id":"20250329_Mihalik-Eniko-Koranyi-David-Amerika-koltozes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cc7fa7c4-263f-4b4d-ba91-d57b928fb302.jpg","index":0,"item":"f3ae967e-d57f-4156-9c55-fe8f45da24a9","keywords":null,"link":"/elet/20250329_Mihalik-Eniko-Koranyi-David-Amerika-koltozes","timestamp":"2025. március. 29. 08:19","title":"Mihalik Enikő: Talán a közeljövőben hazaköltözünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b19bba4f-9fac-4426-9da7-03dbef2ad31d","c_author":"hvg.hu","category":"hvgkonyvek","description":"Hogyan vált egy egyedülálló anya, Jenny konteóhívővé egy ártatlan iskolai incidens után? – többek között ezt meséli el Dan Ariely, a pszichológia és a viselkedési közgazdaságtan világhírű professzora Tévhit című könyvében. 