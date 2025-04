Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"d5439dee-0258-4449-b962-663100b33805","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Marco Rubio külügyminiszter pénteken közölte, hogy Oroszországnak fogy az ideje, hogy meggyőzze a Trump-kormányzatot arról: komolyan gondolja az ukrajnai béketárgyalásokat, és nem csupán időt akar nyerni.","shortLead":"Marco Rubio külügyminiszter pénteken közölte, hogy Oroszországnak fogy az ideje, hogy meggyőzze a Trump-kormányzatot...","id":"20250405_Amerikai-kulugyminiszter-ketyeg-az-ora-Oroszorszagnak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d5439dee-0258-4449-b962-663100b33805.jpg","index":0,"item":"f3324c81-3bbc-4757-b999-cc017c624e98","keywords":null,"link":"/vilag/20250405_Amerikai-kulugyminiszter-ketyeg-az-ora-Oroszorszagnak","timestamp":"2025. április. 05. 10:15","title":"Amerikai külügyminiszter: Ketyeg az óra, Oroszország ideje fogy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9efc97da-3f8f-4353-9c6a-96ace023fcf9","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Elsősorban a mobileszközökön és az okosotthon készülékein érhető el a Google Asszisztens, a keresőóriás virtuális segédje. Sokakat kiszolgált eddig, azonban a fejlesztője úgy döntött, ideje nyugdíjba küldeni. Lesz helyette más, és egy cseppet sem meglepő, hogy mi lép a helyére.","shortLead":"Elsősorban a mobileszközökön és az okosotthon készülékein érhető el a Google Asszisztens, a keresőóriás virtuális...","id":"20250405_google-asszisztens-csere-gemini-mesterseges-intelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9efc97da-3f8f-4353-9c6a-96ace023fcf9.jpg","index":0,"item":"dbf55da5-658b-4571-8e1d-cefa95986420","keywords":null,"link":"/tudomany/20250405_google-asszisztens-csere-gemini-mesterseges-intelligencia","timestamp":"2025. április. 05. 12:03","title":"Az ön telefonjáról is el fog tűnni a Google egyik fontos szolgáltatása – jön helyette valami más","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af0d2029-e574-4f66-af54-c7ef7187089c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A döntést azzal indokolták a hatóságok, hogy túl sok menekült marad Líbiában, ezzel veszélyeztetik az ország etnikai összetételét.","shortLead":"A döntést azzal indokolták a hatóságok, hogy túl sok menekült marad Líbiában, ezzel veszélyeztetik az ország etnikai...","id":"20250404_Libia-segelyszervezet-kitiltas-ensz-orvosok-hatarok-nelkul-tunezia-menekult-migrans-humanitarius","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af0d2029-e574-4f66-af54-c7ef7187089c.jpg","index":0,"item":"086b667b-e017-415d-8fd4-7568789a580b","keywords":null,"link":"/vilag/20250404_Libia-segelyszervezet-kitiltas-ensz-orvosok-hatarok-nelkul-tunezia-menekult-migrans-humanitarius","timestamp":"2025. április. 04. 20:12","title":"Líbia segélyszervezeteket tilt ki az országból, köztük van az ENSZ menekültügyi szervezete is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"944c2b4d-fa56-45f8-b523-7ef7cdfff25e","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"Elhúzódó folyamat lesz, amíg az MNB tőkehiánya megszűnik – figyelmeztet az ÁSZ, ezzel azt sejtetve, hogy előbb-utóbb adófizetői százmilliárdokat kell erre fordítani. Ez is a Matolcsy-korszak hagyatéka.","shortLead":"Elhúzódó folyamat lesz, amíg az MNB tőkehiánya megszűnik – figyelmeztet az ÁSZ, ezzel azt sejtetve, hogy előbb-utóbb...","id":"20250405_hvg-tokehiany-mnb-matolcsy-veszteseg-koltsegvetes-forintarfolyam","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/944c2b4d-fa56-45f8-b523-7ef7cdfff25e.jpg","index":0,"item":"3c3a7f0f-cf21-4fe1-b739-0603ca5d55c7","keywords":null,"link":"/360/20250405_hvg-tokehiany-mnb-matolcsy-veszteseg-koltsegvetes-forintarfolyam","timestamp":"2025. április. 05. 10:30","title":"Súlyos százmilliárdokba fog még kerülni nekünk Matolcsy MNB-elnöksége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73629f77-5381-4e75-85a3-04c5c3cacd9d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A tartózkodási engedélyként funkcionáló trumpkártyát ötmillió dollárért (kb. 1,8 milliárd forint) lehet megvásárolni.","shortLead":"A tartózkodási engedélyként funkcionáló trumpkártyát ötmillió dollárért (kb. 1,8 milliárd forint) lehet megvásárolni.","id":"20250404_trump-aranykartya-tartozkodasi-engedely","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/73629f77-5381-4e75-85a3-04c5c3cacd9d.jpg","index":0,"item":"ab6ae74f-8f23-4c22-a1bb-03b3f45582a5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250404_trump-aranykartya-tartozkodasi-engedely","timestamp":"2025. április. 04. 21:39","title":"Donald Trump bemutatta az aranykártyáját, ami lényegében az ottani letelepedési kötvény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eaf819a4-9f23-417b-9fbc-c68b500f0c8d","c_author":"HVG","category":"360","description":"Saját székház építésére kell az új társaság.","shortLead":"Saját székház építésére kell az új társaság.","id":"20250405_hvg-MVM-Neuron-MVM-Energetika-ingatlanfejlesztes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eaf819a4-9f23-417b-9fbc-c68b500f0c8d.jpg","index":0,"item":"241ac5ed-015e-4772-8766-a5b18866abdc","keywords":null,"link":"/360/20250405_hvg-MVM-Neuron-MVM-Energetika-ingatlanfejlesztes","timestamp":"2025. április. 05. 10:45","title":"Ingatlanfejlesztő leánycéget alapított az MVM Energetika","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5319f8dc-db60-4f03-84e4-7f78e8a3f6b8","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A Nemzei Dialízis Központ költségvetési szerv lesz, a változás fő célja, hogy lerövidítse a várólistákat.","shortLead":"A Nemzei Dialízis Központ költségvetési szerv lesz, a változás fő célja, hogy lerövidítse a várólistákat.","id":"20250405_Atalakitjak-a-muveseallomasok-szervezeti-felepiteset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5319f8dc-db60-4f03-84e4-7f78e8a3f6b8.jpg","index":0,"item":"ada0df9b-3aa1-4dec-b7dc-9a481c9b089d","keywords":null,"link":"/itthon/20250405_Atalakitjak-a-muveseallomasok-szervezeti-felepiteset","timestamp":"2025. április. 05. 09:30","title":"Átalakítják a műveseállomások szervezeti felépítését, jön az NDK","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8d1d481-c89a-4cd8-8850-3afcd3eb24d6","c_author":"Galicza Dorina","category":"itthon","description":"„A miniszterelnök papírsárkányokkal harcol, jogszabály-módosításra semmi szükség” – mondta lapunknak Hegyi Szabolcs, a Társaság a Szabadságjogokért szakértője, aki szerint a rendőrségnek már most is megvan minden eszköze és törvényi felhatalmazása ahhoz, hogy tüntetés idején biztosítsa a közlekedés rendjét.","shortLead":"„A miniszterelnök papírsárkányokkal harcol, jogszabály-módosításra semmi szükség” – mondta lapunknak Hegyi Szabolcs...","id":"20250405_Orban-Viktor-Hadhazy-Akos-gyulekezesi-torveny-modositas-hidfoglalas-TASZ-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a8d1d481-c89a-4cd8-8850-3afcd3eb24d6.jpg","index":0,"item":"3114bd7f-3426-4d74-a509-615db890ea9f","keywords":null,"link":"/itthon/20250405_Orban-Viktor-Hadhazy-Akos-gyulekezesi-torveny-modositas-hidfoglalas-TASZ-ebx","timestamp":"2025. április. 05. 06:00","title":"Lex Hídfoglalás: „Nincs olyan opció, amellyel nem sérül tovább a gyülekezéshez való jog”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]