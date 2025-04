Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"e3eb477a-d73c-450b-b456-d25bfae2c26e","c_author":"Tiszai Balázs","category":"360","description":"Brutális zuhanásokról számolt be az első negyedév végén Amerika első számú elektromosautó-gyártója. Ez nagymértékben annak a nemzetközi reakciónak tudható be, amely a Tesla-vezér túlpörgetett trumpista tevékenységére érkezett válaszul, de Elon Musk szélsőjobb felé hajló politikai tombolásán túl is jócskán van baja a Teslának. A kínai riválisokkal szemben összeszedett lemaradást nem fogja egyből megoldani, ha a világ leggazdagabb embere visszább lép a Trump-kormányzat kötelékéből.","shortLead":"Brutális zuhanásokról számolt be az első negyedév végén Amerika első számú elektromosautó-gyártója. Ez nagymértékben...","id":"20250423_Elon-Musk-Tesla-negyedeves-jelentes-elektromos-autok-Cybercab-Optimus-DOGE-MAGA-Donald-Trump-BYD-CATL","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e3eb477a-d73c-450b-b456-d25bfae2c26e.jpg","index":0,"item":"55674be6-110a-440f-bbdc-0d5794df13fb","keywords":null,"link":"/360/20250423_Elon-Musk-Tesla-negyedeves-jelentes-elektromos-autok-Cybercab-Optimus-DOGE-MAGA-Donald-Trump-BYD-CATL","timestamp":"2025. április. 23. 17:25","title":"Akkora gödörbe kormányozta a Teslát Musk, hogy abból aligha lehet egy sima MAGA-tolatással kijönni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b05e214c-9f25-4f05-a411-ab8bc36f4500","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az új vámok 50 és 65 százalék között lehetnek, Scott Bessent pénzügyminiszter pedig arról beszélt, hogy a harmadik negyedévre tisztázódhat, milyen vámokkal kell tartósan szembenéznie Kínának.","shortLead":"Az új vámok 50 és 65 százalék között lehetnek, Scott Bessent pénzügyminiszter pedig arról beszélt, hogy a harmadik...","id":"20250423_donald-trump-usa-kina-vam-vamhaboru-kereskedelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b05e214c-9f25-4f05-a411-ab8bc36f4500.jpg","index":0,"item":"0ac4b5f0-0fac-4c8b-9304-112eeb8564e8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250423_donald-trump-usa-kina-vam-vamhaboru-kereskedelem","timestamp":"2025. április. 23. 20:30","title":"Felére vághatja a Kínára kivetett vámokat Donald Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f1a1002-cd48-4152-a90c-6fe8620b3c4f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Az ország középső és észak-keleti részén kell komoly viharokkal számolni.","shortLead":"Az ország középső és észak-keleti részén kell komoly viharokkal számolni.","id":"20250425_vihar-zivatar-felhoszakadas-veszely","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4f1a1002-cd48-4152-a90c-6fe8620b3c4f.jpg","index":0,"item":"f367a8e7-a08a-4713-a719-edf2474fd916","keywords":null,"link":"/itthon/20250425_vihar-zivatar-felhoszakadas-veszely","timestamp":"2025. április. 25. 05:29","title":"Viharos lehet a péntek: zivatar és felhőszakadás veszélye miatt adtak ki figyelmeztetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d6ba2ac-f749-4085-8e0b-d1fc58f69ee1","c_author":"HVG","category":"sport","description":"Így csökkentenék a játékosok terhelését.","shortLead":"Így csökkentenék a játékosok terhelését.","id":"20250424_Eltorolheti-az-UEFA-a-ketszer-tizenot-perces-hosszabbitast-BL-ben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9d6ba2ac-f749-4085-8e0b-d1fc58f69ee1.jpg","index":0,"item":"2aa89931-9237-47f9-bce5-4ec7871df466","keywords":null,"link":"/sport/20250424_Eltorolheti-az-UEFA-a-ketszer-tizenot-perces-hosszabbitast-BL-ben","timestamp":"2025. április. 24. 20:27","title":"Eltörölheti az UEFA a kétszer tizenöt perces hosszabbítást BL-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bff83aee-521c-4c7c-8c38-60cbc3b565bb","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A fiatalabb kínai generáció számára a Porsche magas státusza már nem sokat jelent.","shortLead":"A fiatalabb kínai generáció számára a Porsche magas státusza már nem sokat jelent.","id":"20250424_Kiutottek-a-Porschet-Kinaban-harc-helyi-rivalisokkal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bff83aee-521c-4c7c-8c38-60cbc3b565bb.jpg","index":0,"item":"4238100b-8196-410e-9dae-561a80e6d63c","keywords":null,"link":"/cegauto/20250424_Kiutottek-a-Porschet-Kinaban-harc-helyi-rivalisokkal","timestamp":"2025. április. 24. 11:59","title":"Kiütötték a Porschét Kínában: felmerült, érdemes-e még harcolni a helyi riválisokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74347971-e107-4e80-9992-60a50f5112a4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az énekesnő nyáron koncertezik a fővárosban. Az igényeit illetően az is kiderült, hogy mivel épp tisztító-gyógyító kúrát tart, kifejezetten csak gyümölcs- és zöldségalapú folyadékokat iszik majd.","shortLead":"Az énekesnő nyáron koncertezik a fővárosban. Az igényeit illetően az is kiderült, hogy mivel épp tisztító-gyógyító...","id":"20250425_Jennifer-Lopez-JLo-Budapest-koncert-Michelin-csillag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/74347971-e107-4e80-9992-60a50f5112a4.jpg","index":0,"item":"1b74fbe3-2b09-4fda-baa4-0fda4a0f154a","keywords":null,"link":"/elet/20250425_Jennifer-Lopez-JLo-Budapest-koncert-Michelin-csillag","timestamp":"2025. április. 25. 08:39","title":"Jennifer Lopez Michelin-csillagos színvonalat vár el a budapesti látogatásakor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e8cc700-6806-477d-a6b9-bd150e64c207","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A képviselő szerint a rendőr társa letépte a felvarrót, amikor észrevette, hogy fényképezik.","shortLead":"A képviselő szerint a rendőr társa letépte a felvarrót, amikor észrevette, hogy fényképezik.","id":"20250424_Vizsgalat-indult-a-francia-felvarros-rendorrel-szemben-akirol-a-Momentum-kepviseloje-posztolt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3e8cc700-6806-477d-a6b9-bd150e64c207.jpg","index":0,"item":"b6d857cc-9a32-4718-808e-91f16ba7af6e","keywords":null,"link":"/itthon/20250424_Vizsgalat-indult-a-francia-felvarros-rendorrel-szemben-akirol-a-Momentum-kepviseloje-posztolt","timestamp":"2025. április. 24. 15:46","title":"Vizsgálat indult a francia felvarrós rendőrrel szemben, akiről a Momentum képviselője posztolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"064dfa60-57bb-49ae-91fc-91fef5fb7e6a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök váratlanul felbukkant egy fideszes kampányeseményen, mondván: 15 éve nem látogatta meg a pilisvörösvári szavazóit.","shortLead":"A miniszterelnök váratlanul felbukkant egy fideszes kampányeseményen, mondván: 15 éve nem látogatta meg...","id":"20250424_Orban-teljesen-megerti-ha-valakit-felhaborit-Tiborcz-Istvan-luxuselete","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/064dfa60-57bb-49ae-91fc-91fef5fb7e6a.jpg","index":0,"item":"7c697853-9117-4b70-8043-3c1c66f6ecb4","keywords":null,"link":"/itthon/20250424_Orban-teljesen-megerti-ha-valakit-felhaborit-Tiborcz-Istvan-luxuselete","timestamp":"2025. április. 24. 08:11","title":"Orbán teljesen megérti, ha valakit felháborít Tiborcz István luxusélete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]