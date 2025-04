Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"502c9cb3-bb12-4035-9ac8-34c36926ca75","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az alelnök szerint némi területcserére is szükség lenne a megállapodáshoz.","shortLead":"Az alelnök szerint némi területcserére is szükség lenne a megállapodáshoz.","id":"20250423_vance-oroszorszag-ukrajna-bekefolyamat-amerika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/502c9cb3-bb12-4035-9ac8-34c36926ca75.jpg","index":0,"item":"efd0daee-21e3-4438-9d26-95ab220e3759","keywords":null,"link":"/vilag/20250423_vance-oroszorszag-ukrajna-bekefolyamat-amerika","timestamp":"2025. április. 23. 19:12","title":"Vance: Amerika kihátrál a békefolyamat mögül, ha Oroszország és Ukrajna nem fogadja el a javaslatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b56e38aa-9d44-4750-a798-bcfa0ecc0e01","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az elmúlt évek legnagyobb vatikáni pénzügyi botrányának egyik főszereplője állítja, ő is jogosult szavazni az új pápáról, mert még nem jogerős a börtönbüntetésről szóló ítélete.","shortLead":"Az elmúlt évek legnagyobb vatikáni pénzügyi botrányának egyik főszereplője állítja, ő is jogosult szavazni az új...","id":"20250424_Koltsegvetesi-csalas-papavalasztas-papa-vatikan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b56e38aa-9d44-4750-a798-bcfa0ecc0e01.jpg","index":0,"item":"aaa59134-dde1-4592-a5e5-449a90587d31","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250424_Koltsegvetesi-csalas-papavalasztas-papa-vatikan","timestamp":"2025. április. 24. 08:41","title":"Költségvetési csalás miatt elítélt bíboros követeli, hogy ő is szavazhasson az új pápa megválasztásakor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c14e93ab-3cd0-4bf9-b870-321fc9588445","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Ezzel a külön almárkával erősítené pozícióit Kínában a német cég. ","shortLead":"Ezzel a külön almárkával erősítené pozícióit Kínában a német cég. ","id":"20250423_Bemutatkozott-a-csupa-nagybetus-AUDI","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c14e93ab-3cd0-4bf9-b870-321fc9588445.jpg","index":0,"item":"76b9afea-a653-4f05-8678-6e5f662c4954","keywords":null,"link":"/cegauto/20250423_Bemutatkozott-a-csupa-nagybetus-AUDI","timestamp":"2025. április. 23. 07:56","title":"Bemutatkozott a csupa nagybetűs AUDI","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"505b3d2e-6492-4249-8bfe-fa586f23a53a","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Rekordot döntött a McDonald’s magyarországi árbevétele, jelentősen nőtt Scheer Sándorék nyeresége is.","shortLead":"Rekordot döntött a McDonald’s magyarországi árbevétele, jelentősen nőtt Scheer Sándorék nyeresége is.","id":"20250422_mcdonalds-magyarorszag-bet-eredmeny-bevetel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/505b3d2e-6492-4249-8bfe-fa586f23a53a.jpg","index":0,"item":"9108b4db-efe7-44d3-bfd6-ee192b055119","keywords":null,"link":"/kkv/20250422_mcdonalds-magyarorszag-bet-eredmeny-bevetel","timestamp":"2025. április. 22. 17:38","title":"Több mint 100 milliárd forintot hagytunk tavaly a magyarországi McDonald's éttermekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09e5b930-0dbe-4930-93f4-9fe8aee4de28","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az ukrán elnök megosztotta azt is, szívesen beszél Donald Trumppal, ha találkoznak Ferenc pápa temetésén. ","shortLead":"Az ukrán elnök megosztotta azt is, szívesen beszél Donald Trumppal, ha találkoznak Ferenc pápa temetésén. ","id":"20250422_volodimir-zelenszkij-tuzszunet-targyalasok-orosz-ukran-haboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/09e5b930-0dbe-4930-93f4-9fe8aee4de28.jpg","index":0,"item":"e26ae104-c2bf-4ea6-9d3e-4cb83d201b43","keywords":null,"link":"/vilag/20250422_volodimir-zelenszkij-tuzszunet-targyalasok-orosz-ukran-haboru","timestamp":"2025. április. 22. 21:51","title":"Zelenszkij kijelentette, hogy Ukrajna semmilyen körülmények között nem ismeri el Oroszország fennhatóságát a Krím félszigeten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7336b8cc-50fe-4b1c-8a27-f17a455781a7","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Hívást kapott az MNB egyik ügyintézője egy hazai politikai párt vezetőjétől. Az MNB által nem nevesített illető az Opus Global Nyrt. részvényeihez köthető bennfentes kereskedelem ügyében zajló eljárással kapcsolatban telefonált a jegybank szerint indulatosan. Igen, a hívó fél Magyar Péter volt, aki azt írta, nem fenyegetést, hanem ígéretet fogalmazott meg.","shortLead":"Hívást kapott az MNB egyik ügyintézője egy hazai politikai párt vezetőjétől. Az MNB által nem nevesített illető az Opus...","id":"20250423_mnb-indulatos-telefonhivas-ugyintezo-opus-bennfentes-kereskedelem-piacfelugyelet-magyar-peter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7336b8cc-50fe-4b1c-8a27-f17a455781a7.jpg","index":0,"item":"fcc7a325-f0d1-4949-9ca2-b0527a20fbf9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250423_mnb-indulatos-telefonhivas-ugyintezo-opus-bennfentes-kereskedelem-piacfelugyelet-magyar-peter","timestamp":"2025. április. 23. 15:01","title":"Magyar Péter telefonon beolvasott az MNB ügyintézőjének, a jegybank közleményt adott ki az esetről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0e9d00f-6684-473a-b0bd-214a6f4274ef","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A filmben Ralph Fiennes vezetésével választanak új pápát, akinek nagy titka van.","shortLead":"A filmben Ralph Fiennes vezetésével választanak új pápát, akinek nagy titka van.","id":"20250423_Ferenc-papa-halala-utan-kilott-a-Konklave-cimu-papavalasztos-thriller-nezettsege","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a0e9d00f-6684-473a-b0bd-214a6f4274ef.jpg","index":0,"item":"5647b0ba-2aab-43e0-957c-9d7c68e159a6","keywords":null,"link":"/kultura/20250423_Ferenc-papa-halala-utan-kilott-a-Konklave-cimu-papavalasztos-thriller-nezettsege","timestamp":"2025. április. 23. 08:30","title":"Ferenc pápa halála után kilőtt a Konklávé című pápaválasztós thriller nézettsége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f9c7ae2-a1b7-429a-8505-170a2a915815","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Több mint egy héten át nem lehetett letölteni a Samsung új rendszerverzióját egy hiba miatt, de a cég a jelek szerint javította a problémát.","shortLead":"Több mint egy héten át nem lehetett letölteni a Samsung új rendszerverzióját egy hiba miatt, de a cég a jelek szerint...","id":"20250423_samsung-galaxy-oneui-7-frissites-elerhetoseg-hibajavitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9f9c7ae2-a1b7-429a-8505-170a2a915815.jpg","index":0,"item":"99355add-b88f-4992-8766-68885f114130","keywords":null,"link":"/tudomany/20250423_samsung-galaxy-oneui-7-frissites-elerhetoseg-hibajavitas","timestamp":"2025. április. 23. 17:03","title":"Újraindult a Samsung mobilok nagy frissítése, ami egy súlyos hiba miatt akadt meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]