[{"available":true,"c_guid":"8d95ba8b-d7ed-434f-812d-01157d51d1a7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Lánszki Regő építészeti államtitkár szerint „messzemenően figyelembe vették” a szomszédos utcákban lakók igényeit, a projekt olcsóbb, zöldebb és nyitotabb lesz.","shortLead":"Lánszki Regő építészeti államtitkár szerint „messzemenően figyelembe vették” a szomszédos utcákban lakók igényeit...","id":"20250424_Olcsobb-lett-a-Pazmany-Campus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8d95ba8b-d7ed-434f-812d-01157d51d1a7.jpg","index":0,"item":"b85f70a7-3310-49af-88ad-5e92b2db33ef","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250424_Olcsobb-lett-a-Pazmany-Campus","timestamp":"2025. április. 24. 05:20","title":"Olcsóbb lett a Pázmány Campus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48e4b752-bf4f-45ea-9946-a3a635b91376","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Még a legoptimistább mércével mérve is Trump miatt tartós károk érték Amerika intézményeit, szövetségeit és erkölcsi pozícióit. De ha útját állják a befektetők, a polgárok vagy a bíróságok, alighanem még nagyobb dühvel ront rá az intézményekre – írja az amerikai elnök első száz napját értékelve a brit lap.","shortLead":"Még a legoptimistább mércével mérve is Trump miatt tartós károk érték Amerika intézményeit, szövetségeit és erkölcsi...","id":"20250425_Economist-vezercikk-trump-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/48e4b752-bf4f-45ea-9946-a3a635b91376.jpg","index":0,"item":"84e404d4-409c-4f3f-beef-05f8b78c3520","keywords":null,"link":"/360/20250425_Economist-vezercikk-trump-lapszemle","timestamp":"2025. április. 25. 07:30","title":"Economist-vezércikk: Trump forradalmár, de vajon sikert arat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c78a658a-9831-4575-a383-7d3b48e4f808","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A miniszterelnöknek és az oktatási államtitkárnak elküldött levelében azt kéri, hogy „a magyar gyermekek iránt »szeretettel áthatott« szolgáló hatalmuknál fogva tegyenek lépéseket a kémiaoktatás helyretétele érdekében”.","shortLead":"A miniszterelnöknek és az oktatási államtitkárnak elküldött levelében azt kéri, hogy „a magyar gyermekek iránt...","id":"20250424_Elkeseredett-levelet-irt-Orban-Viktornak-egy-kemiatanar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c78a658a-9831-4575-a383-7d3b48e4f808.jpg","index":0,"item":"eed4a3f1-6177-449a-8a1e-a1359b8bca32","keywords":null,"link":"/elet/20250424_Elkeseredett-levelet-irt-Orban-Viktornak-egy-kemiatanar","timestamp":"2025. április. 24. 15:07","title":"Elkeseredett levelet írt Orbán Viktornak egy kémiatanár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48204f29-474c-42d1-91ec-cc9bb77f0c8e","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Ebben a szegmensben egyértelmű dominanciája van a Toyotának.","shortLead":"Ebben a szegmensben egyértelmű dominanciája van a Toyotának.","id":"20250424_Hibrid-laz-van-a-magyar-a-hasznaltpiacon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/48204f29-474c-42d1-91ec-cc9bb77f0c8e.jpg","index":0,"item":"1e66a9ce-09b0-4df7-9d4f-7886245afa46","keywords":null,"link":"/cegauto/20250424_Hibrid-laz-van-a-magyar-a-hasznaltpiacon","timestamp":"2025. április. 24. 10:13","title":"A hibrid autó lett a sláger a magyar használtautó-piacon, de az árak még nem szálltak el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e719021-4def-4979-9a95-f0477a8dd91f","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A gondolatainknak és a képzeletünknek ereje van – ezt bizonyítja a pozitív imaginációs technika is, amelyet Szilágyi Áron háromszoros olimpiai bajnok kardvívó és Kenyeres András mentáltréner mutatott be a Penge podcast legújabb adásában.","shortLead":"A gondolatainknak és a képzeletünknek ereje van – ezt bizonyítja a pozitív imaginációs technika is, amelyet Szilágyi...","id":"20250424_penge-podcast-szilagyi-aron-kenyeres-andras-pozitiv-imaginacio-onbizalom-noveles-mentalis-gyakorlat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6e719021-4def-4979-9a95-f0477a8dd91f.jpg","index":0,"item":"aef07cb0-7e23-4f65-995b-4725283888fa","keywords":null,"link":"/elet/20250424_penge-podcast-szilagyi-aron-kenyeres-andras-pozitiv-imaginacio-onbizalom-noveles-mentalis-gyakorlat","timestamp":"2025. április. 24. 11:07","title":"Ezzel a módszerrel jelentősen megnövelhetjük az önbizalmunkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3113b728-38bb-4df2-bf2e-c17158fabaaf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Letört a gyújtószerkezet, de működőképes volt a detonátor.","shortLead":"Letört a gyújtószerkezet, de működőképes volt a detonátor.","id":"20250423_Hatalmas-legibombat-talaltak-a-varosligeti-holegballonnal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3113b728-38bb-4df2-bf2e-c17158fabaaf.jpg","index":0,"item":"d5b756b1-884f-4f2f-b11d-0e7d80240be0","keywords":null,"link":"/elet/20250423_Hatalmas-legibombat-talaltak-a-varosligeti-holegballonnal","timestamp":"2025. április. 23. 14:56","title":"100 kilós világháborús bombát találtak a városligeti hőlégballonnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9501316c-beb9-4dc5-a0f4-42ee3bfd7251","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ezúttal azonban nem csak a magyar kormánynak szólt be, szerinte ez közép-európai hagyomány.","shortLead":"Ezúttal azonban nem csak a magyar kormánynak szólt be, szerinte ez közép-európai hagyomány.","id":"20250424_Hernadi-Zsoltnak-elege-van-az-extraprofit-adokbol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9501316c-beb9-4dc5-a0f4-42ee3bfd7251.jpg","index":0,"item":"31d54b0f-f31d-493e-8f6f-546a25473ba2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250424_Hernadi-Zsoltnak-elege-van-az-extraprofit-adokbol","timestamp":"2025. április. 24. 12:16","title":"Hernádi Zsoltnak elege van az extraprofitadókból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddee0867-4218-46aa-86b8-609d9e225719","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Gondolkodás Öröme Alapítvánnyal közösen matekos hónapot tartunk a hvg.hu-n: május 8-ig minden hétköznap közzéteszünk egy feladatot, és arra biztatjuk – nem csak a matematikus – olvasóinkat, hogy próbálják megoldani. Tizenkettedik kihívás.","shortLead":"A Gondolkodás Öröme Alapítvánnyal közösen matekos hónapot tartunk a hvg.hu-n: május 8-ig minden hétköznap közzéteszünk...","id":"20250424_Gondolkozz-velunk-Kave-az-asztalon-Szexi-a-matek-12","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ddee0867-4218-46aa-86b8-609d9e225719.jpg","index":0,"item":"7a3612df-4d2d-4a95-bc3a-f4a8cce456a0","keywords":null,"link":"/elet/20250424_Gondolkozz-velunk-Kave-az-asztalon-Szexi-a-matek-12","timestamp":"2025. április. 24. 10:00","title":"Gondolkozz velünk: Kávé az asztalon – Szexi a matek 12.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]