Mike Waltz lesz az Egyesült Államok következő ENSZ-nagykövete, miután a Fehér Házból való távozását követően Donald Trump őt jelölte a posztra – írja a SkyNews. A döntést Trump a Truth Social platformon jelentette be, kiemelve Waltz katonai és kongresszusi múltját, valamint azt, hogy tanácsadóként is következetesen az amerikai érdekeket képviselte. Hozzátette, hogy az ENSZ-ben is hasonló elhivatottságra számít tőle.

A külpolitikai változások részeként Marco Rubio külügyminiszter ideiglenesen Trump nemzetbiztonsági tanácsadója lesz. A külügyminisztérium szóvivője, Tammy Bruce elmondta, hogy ők is csak a sajtóból értesültek a személyi döntésekről. Az átrendeződés újabb jele annak, hogy Trump külpolitikai csapatát fokozatosan saját bizalmasaival formálja át.