[{"available":true,"c_guid":"765c75d0-6858-4e45-9e76-24b3aa84751d","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Csodálatos dolgokat ígért a kormány, ezek után a legpesszimistább elemzői véleményeket igazolva indult az év. Eddig sem volt fényes a helyzet, de január és március között éves alapon és 2024 végéhez viszonyítva is visszaesett a magyar gazdaság. ","shortLead":"Csodálatos dolgokat ígért a kormány, ezek után a legpesszimistább elemzői véleményeket igazolva indult az év. Eddig sem...","id":"20250430_Repulorajt-gdp-visszaeses-valsag-ksh-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/765c75d0-6858-4e45-9e76-24b3aa84751d.jpg","index":0,"item":"49d8a047-e6ba-4249-84ab-f630757c7ea0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250430_Repulorajt-gdp-visszaeses-valsag-ksh-ebx","timestamp":"2025. április. 30. 08:30","title":"Repülőrajt helyett földbe állt a gazdaság: 0,4 százalékkal csökkent a GDP az első negyedévben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e857a094-9331-4be1-b1d1-8114e13199ad","c_author":"HVG","category":"gazdasag.zhvg","description":"Hogyan hat egy bank kibocsátáscsökkentési törekvéseire, ha egy korszerűtlen Kádár-kocka megvásárlására ad hitelt? Mennyit számít fenntarthatósági szempontból, ha csak saját működését állítja át zöldre? Mi a gond azzal, ha bankunk az orrunk alá dörgöli a vásárlásainkhoz kapcsolható kibocsátásunkat? Többek között erről is szó esik a zCast friss adásában, amelyben a pénzügyi szektor fenntarthatóságát vizsgáljuk, de bepillantunk saját zsebünkbe is.","shortLead":"Hogyan hat egy bank kibocsátáscsökkentési törekvéseire, ha egy korszerűtlen Kádár-kocka megvásárlására ad hitelt...","id":"20250430_zcast-podcast-fenntarthato-penzugyek-zold-bankolas-kh-bank-suba-levente-kibocsatascsokkentes-esg-csr","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e857a094-9331-4be1-b1d1-8114e13199ad.jpg","index":0,"item":"d4876582-1a26-4299-9912-42b0e9a43b43","keywords":null,"link":"/zhvg/20250430_zcast-podcast-fenntarthato-penzugyek-zold-bankolas-kh-bank-suba-levente-kibocsatascsokkentes-esg-csr","timestamp":"2025. április. 30. 15:00","title":"zCast: A Kádár-kockára adott hiteltől a széniparig – hogyan tekerheti jól a zöldverklit egy bank?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1800ab02-34e9-4d95-9772-b836ab7a0a70","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"324 milliárd forintra csökkent a nyereség tavaly.","shortLead":"324 milliárd forintra csökkent a nyereség tavaly.","id":"20250430_mvm-csoport-nyereseg-energia-paks-atomeromu-rezsi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1800ab02-34e9-4d95-9772-b836ab7a0a70.jpg","index":0,"item":"40f4a9c6-3005-4664-a43f-03c36c28f3dd","keywords":null,"link":"/kkv/20250430_mvm-csoport-nyereseg-energia-paks-atomeromu-rezsi","timestamp":"2025. április. 30. 16:02","title":"Csökkent az MVM Csoport nyeresége, de így is elégedettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4546e18b-cd50-4d4e-9e20-10ff4d0cafcc","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Sokféle érdek fűződne hozzá, mégsem működik a tavaly élesített vendégletelepedési program. Ezzel szemben Pintér Sándor saját hatáskörben, titokban azt enged be az országba, akit csak akar. ","shortLead":"Sokféle érdek fűződne hozzá, mégsem működik a tavaly élesített vendégletelepedési program. Ezzel szemben Pintér Sándor...","id":"20250430_hvg-vendegletelepedes_pinter_privilegiuma_rejtelyes_idegenek_strategiai_dilettantizmus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4546e18b-cd50-4d4e-9e20-10ff4d0cafcc.jpg","index":0,"item":"8e31d22e-a7c6-45e9-9844-e602d486c739","keywords":null,"link":"/360/20250430_hvg-vendegletelepedes_pinter_privilegiuma_rejtelyes_idegenek_strategiai_dilettantizmus","timestamp":"2025. április. 30. 06:30","title":"Ha úgy érzi, nemzeti érdek betelepülnie Magyarországra, forduljon Pintér Sándorhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de93d62d-dd11-4be0-8402-ae57d889a4c2","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"kkv","description":"Kétnapos ülésen fogadta el a GTC tavalyi beszámolóját a megújított felügyelőbizottság. Habár az ingatlancég nyeresége nőtt, ez még nem menti meg a nagy tulajdonos jegybanki Pallas Athéné alapítványt attól, hogy sokat bukjon rajta.","shortLead":"Kétnapos ülésen fogadta el a GTC tavalyi beszámolóját a megújított felügyelőbizottság. Habár az ingatlancég nyeresége...","id":"20250430_Pallas-Athene-varsoi-cegek-merleg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/de93d62d-dd11-4be0-8402-ae57d889a4c2.jpg","index":0,"item":"16b10007-c7dd-44a7-90df-4e55e9a19a3f","keywords":null,"link":"/kkv/20250430_Pallas-Athene-varsoi-cegek-merleg","timestamp":"2025. április. 30. 14:39","title":"Kijött a Pallas Athéné varsói cégének mérlege, és a vártnál jobb az eredmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ff5337c-e16f-4f74-99c8-4129e90517ca","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Moshen Langarneshinről azt is állítják, hogy évekkel ezelőtt megölte a Forradalmi Gárda egyik ezredesét. ","shortLead":"Moshen Langarneshinről azt is állítják, hogy évekkel ezelőtt megölte a Forradalmi Gárda egyik ezredesét. ","id":"20250430_iran-teheran-forradalmi-garda-atom-trump-kemkedes-atombomba-nuklearis-fegyver-ezredes-gyilkossag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1ff5337c-e16f-4f74-99c8-4129e90517ca.jpg","index":0,"item":"f931ffb4-bfc2-4a64-9831-4bba8f79891a","keywords":null,"link":"/vilag/20250430_iran-teheran-forradalmi-garda-atom-trump-kemkedes-atombomba-nuklearis-fegyver-ezredes-gyilkossag","timestamp":"2025. április. 30. 13:00","title":"Iránban kivégeztek egy férfit, akit Izraelnek kémkedéssel vádoltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7c10225-db18-4d7d-aaa1-68515803d338","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem egyedi esetről beszélünk.","shortLead":"Nem egyedi esetről beszélünk.","id":"20250501_Megvaltoztattak-a-Burkina-Faso-i-biboros-eletkorat-hogy-szavazhasson-a-konklaven","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e7c10225-db18-4d7d-aaa1-68515803d338.jpg","index":0,"item":"0ce4c4c1-4815-4487-aa56-ace770a1fcc7","keywords":null,"link":"/elet/20250501_Megvaltoztattak-a-Burkina-Faso-i-biboros-eletkorat-hogy-szavazhasson-a-konklaven","timestamp":"2025. május. 01. 11:14","title":"Csodával határos megfiatalodás a konklávé előtt: azért szavazhat Ferenc pápa utódjáról egy bíboros, mert átírták a születése dátumát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d58190b4-b686-4715-a1fc-4cd6313d44af","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Az új szabályozás szerint az elkövetkezendő két évben a gyártók a gépjárművek és alkatrészek importjára kivetett 25 százalékos vám egy részét visszaigényelhetik majd. ","shortLead":"Az új szabályozás szerint az elkövetkezendő két évben a gyártók a gépjárművek és alkatrészek importjára kivetett 25...","id":"20250430_Trump-vamhaboru-autovam-usa-india-kin","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d58190b4-b686-4715-a1fc-4cd6313d44af.jpg","index":0,"item":"1baadef3-117f-4d5e-abbf-985bce821a9a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250430_Trump-vamhaboru-autovam-usa-india-kin","timestamp":"2025. április. 30. 06:06","title":"Trump enyhített az amerikai autóvámokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]