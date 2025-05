Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"ae9148b1-7af7-47a5-b544-fc53f701b0b2","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Tobias Thyberg elismerte, hogy hallgatott a képekről.","shortLead":"Tobias Thyberg elismerte, hogy hallgatott a képekről.","id":"20250509_svedorszag-nemzetbiztonsagi-tanacsado-lemondas-grindr","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ae9148b1-7af7-47a5-b544-fc53f701b0b2.jpg","index":0,"item":"938db97f-4b45-45c7-ab11-11cc82904cf8","keywords":null,"link":"/elet/20250509_svedorszag-nemzetbiztonsagi-tanacsado-lemondas-grindr","timestamp":"2025. május. 09. 18:07","title":"Néhány órával a kinevezése után lemondott a svéd nemzetbiztonsági tanácsadó a Grindrre korábban kitett fotói miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Ha bedől az amerikai demokrácia, azzal beteljesül a kínai elnök álma. Közben úgy tűnhet, Trump kezdi felismerni, hogy amit az izraeli vezetés művel, az az USA érdekeit veszélyeztetheti a Közel-Keleten. Válogatás a világlapok híreiből.","shortLead":"Ha bedől az amerikai demokrácia, azzal beteljesül a kínai elnök álma. Közben úgy tűnhet, Trump kezdi felismerni...","id":"20250510_nemzetkozi-lapszemle-magyar-peter-kembotrany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe.jpg","index":0,"item":"18915ba0-e05d-4bdb-80a6-99ce54d546f8","keywords":null,"link":"/360/20250510_nemzetkozi-lapszemle-magyar-peter-kembotrany","timestamp":"2025. május. 10. 08:43","title":"Magyar az utolsó remény, hogy békésen le lehessen váltani Orbánt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca2df5c4-4bbd-49f0-9e53-e5876d7be1ff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar miniszterelnök pénteken beszélt arról, semmilyen elszigetelődést, retorziót nem fog támogatni Romániával és annak vezetőjével szemben.","shortLead":"A magyar miniszterelnök pénteken beszélt arról, semmilyen elszigetelődést, retorziót nem fog támogatni Romániával és...","id":"20250510_George-Simion-Romania-elnokjelolt-Orban-Viktor-uzenet-EU","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ca2df5c4-4bbd-49f0-9e53-e5876d7be1ff.jpg","index":0,"item":"f3e3c427-aa95-4468-8a3e-fe8677340573","keywords":null,"link":"/itthon/20250510_George-Simion-Romania-elnokjelolt-Orban-Viktor-uzenet-EU","timestamp":"2025. május. 10. 09:43","title":"George Simion köszöni Orbán üzenetét és azt mondja, közös harc áll előttük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cd3810-8833-454d-a1a7-7fa3b4baee2c","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) friss adatai szerint áprilisban havi alapon 0,2 százalékkal nőtt az átlagos árszínvonal, a tavalyi év azonos hónapjához képest az inflációs ráta 4,2 százalékra süllyedt. Az áremelkedés ütemének lassulása a piaci konszenzushoz képest gyengébb lett.","shortLead":"A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) friss adatai szerint áprilisban havi alapon 0,2 százalékkal nőtt az átlagos...","id":"20250509_inflacio-elemzo-dragulas-benzin-elelmiszer-ksh","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b0cd3810-8833-454d-a1a7-7fa3b4baee2c.jpg","index":0,"item":"d423f75d-3dbc-42ec-a018-c44dc0696d4b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250509_inflacio-elemzo-dragulas-benzin-elelmiszer-ksh","timestamp":"2025. május. 09. 11:11","title":"Ebben is tévedett Nagy Márton, újabb inflációs hullám érkezhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4a1777c-4409-4941-961d-236feca7a40b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Igaz, az elmúlt két hónapban javultak az amerikai elnök statisztikái.","shortLead":"Igaz, az elmúlt két hónapban javultak az amerikai elnök statisztikái.","id":"20250510_Donald-Trump-titkosszolgalatok-hirszerzes-ertekezlet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f4a1777c-4409-4941-961d-236feca7a40b.jpg","index":0,"item":"c8f052d1-7bfa-469a-8eed-58a341d1ee7e","keywords":null,"link":"/vilag/20250510_Donald-Trump-titkosszolgalatok-hirszerzes-ertekezlet","timestamp":"2025. május. 10. 12:18","title":"Donald Trump eddig mindössze 12-szer vett részt a napi hírszerzési értekezleten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ae3a4b9-99d5-49ca-8c8c-1106f7cb167a","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Hogyan árthat egy olyan időtöltés, mint a labdagurigató golf a környezetvédelemnek? – tűnhet logikusnak a kérdés. Nem is magával a sporttevékenységgel van a gond, hanem azzal az óriási földterülettel, ami helyet ad neki.","shortLead":"Hogyan árthat egy olyan időtöltés, mint a labdagurigató golf a környezetvédelemnek? – tűnhet logikusnak a kérdés. Nem...","id":"20250509_golfpalyak-terulete-kornyezetvedelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2ae3a4b9-99d5-49ca-8c8c-1106f7cb167a.jpg","index":0,"item":"b26bbe78-f99e-4916-917f-c3482a95b1c1","keywords":null,"link":"/tudomany/20250509_golfpalyak-terulete-kornyezetvedelem","timestamp":"2025. május. 09. 18:03","title":"Beleálltak a golfba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd0cf7c2-2f24-41ee-ad67-4d94746b7a2f","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az ukrán elnök a nagyhatalmak szombati követeléséhez köti a tárgyalást.","shortLead":"Az ukrán elnök a nagyhatalmak szombati követeléséhez köti a tárgyalást.","id":"20250511_Zelenszkij-reagalt-Putyin-targyalasi-javaslatara-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bd0cf7c2-2f24-41ee-ad67-4d94746b7a2f.jpg","index":0,"item":"7b8f1449-0d3b-43c8-8749-47b77acbc80b","keywords":null,"link":"/vilag/20250511_Zelenszkij-reagalt-Putyin-targyalasi-javaslatara-ebx","timestamp":"2025. május. 11. 10:21","title":"Zelenszkij reagált Putyin tárgyalási javaslatára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"808b7ce3-09b9-4fbb-a975-163d0c0b69de","c_author":"Martini Noémi","category":"360","description":"Ott voltunk, amikor felszállt a fehér füst, megkérdeztük az új pápáról az euforikus hangulatban lévő híveket, de még előtte, a várakozás óráiban megnéztük azt is, milyen volt a hangulat, mennyire voltak szigorúak a biztonsági intézkedések a Szent Péter téren, kik és miért álltak órákat egy kis kéményt kémlelve.","shortLead":"Ott voltunk, amikor felszállt a fehér füst, megkérdeztük az új pápáról az euforikus hangulatban lévő híveket, de még...","id":"20250509_roma-riport-vatikan-papavalasztas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/808b7ce3-09b9-4fbb-a975-163d0c0b69de.jpg","index":0,"item":"404e4dbe-4157-4ed9-a278-ce6764588405","keywords":null,"link":"/360/20250509_roma-riport-vatikan-papavalasztas-ebx","timestamp":"2025. május. 09. 16:38","title":"Zarándokok, turisták, de még Orbán-fanok is voltak a Szent Péter téren – helyszíni riport Rómából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]