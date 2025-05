Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"6905d2cc-fd0f-4ded-813e-f11d412578a9","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Oroszbarát nyomorultnak nevezték a miniszterelnököt, aki csókot nyom egy tömeggyilkos gyűrűjére.","shortLead":"Oroszbarát nyomorultnak nevezték a miniszterelnököt, aki csókot nyom egy tömeggyilkos gyűrűjére.","id":"20250508_A-Moszkvaba-utazo-Fico-ellen-tuntetett-Pozsonyban-a-szlovak-ellenzek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6905d2cc-fd0f-4ded-813e-f11d412578a9.jpg","index":0,"item":"d7508bb3-e275-421a-bae6-5e309f6328ac","keywords":null,"link":"/vilag/20250508_A-Moszkvaba-utazo-Fico-ellen-tuntetett-Pozsonyban-a-szlovak-ellenzek","timestamp":"2025. május. 08. 21:35","title":"A Moszkvába utazó Fico ellen tüntetett Pozsonyban a szlovák ellenzék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ef4f10d-13ce-4669-9935-9dec7fdc9017","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az Asus ROG Ally 2 módosított változata lehet a Microsoft Xbox kézikonzolja, melyről már egy fotó is kiszivárgott.","shortLead":"Az Asus ROG Ally 2 módosított változata lehet a Microsoft Xbox kézikonzolja, melyről már egy fotó is kiszivárgott.","id":"20250508_microsoft-xbox-kezikonzol-asus-rog-ally-foto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7ef4f10d-13ce-4669-9935-9dec7fdc9017.jpg","index":0,"item":"20f37e86-b774-45eb-b563-621ca61c3c53","keywords":null,"link":"/tudomany/20250508_microsoft-xbox-kezikonzol-asus-rog-ally-foto","timestamp":"2025. május. 08. 17:03","title":"Nagy dobásra készül a Microsoft, jön az Xbox kézikonzol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7686e84c-cb9f-4397-81ff-0c6f1323499c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Robert Fico szlovák miniszterelnök elutasítja az Európai Unió és Oroszország között kialakulófélben lévő “vasfüggönyt”. A Vlagyimir Putyin orosz elnökkel folytatott beszélgetés után közzétett videóüzenetben egyben őrültségnek nevezte, hogy az EU be kívánja szüntetni az orosz energiahordozók importját. tett közzé szombaton a Facebookon.","shortLead":"Robert Fico szlovák miniszterelnök elutasítja az Európai Unió és Oroszország között kialakulófélben lévő...","id":"20250510_Robert-Fico-elutasitja-az-EU-es-Oroszorszag-kozott-kialakulofelben-levo-vasfuggonyt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7686e84c-cb9f-4397-81ff-0c6f1323499c.jpg","index":0,"item":"b3ce2a7e-124d-4e15-a6ee-0ca27950dde4","keywords":null,"link":"/vilag/20250510_Robert-Fico-elutasitja-az-EU-es-Oroszorszag-kozott-kialakulofelben-levo-vasfuggonyt","timestamp":"2025. május. 10. 15:50","title":"Robert Fico elutasítja az EU és Oroszország között kialakulófélben lévő vasfüggönyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ec7bae8-e537-4177-8f75-821a22ea799f","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A közép-ázsiai posztszovjet országok vezetői az orosz elnökkel egy sorban kaptak helyet.","shortLead":"A közép-ázsiai posztszovjet országok vezetői az orosz elnökkel egy sorban kaptak helyet.","id":"20250509_moszkva-gyozelem-napja-katonai-parade-diszszemle-putyin-steven-seagal-oliver-stone-fotok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8ec7bae8-e537-4177-8f75-821a22ea799f.jpg","index":0,"item":"1e8499f8-6af5-4999-8a0f-c312c1f23b2f","keywords":null,"link":"/elet/20250509_moszkva-gyozelem-napja-katonai-parade-diszszemle-putyin-steven-seagal-oliver-stone-fotok","timestamp":"2025. május. 09. 21:19","title":"Steven Seagal és Oliver Stone is Putyinnal együtt parádézott a Vörös téren – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f0ed077-a447-4596-b70f-ad2898288665","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Kilenc év alatt bővítette olyan méretűre a saját házibarkács-projektjét a Glubux néven ismert fórumozó, hogy mostanra a teljes háztartása zöldenergiával működik.","shortLead":"Kilenc év alatt bővítette olyan méretűre a saját házibarkács-projektjét a Glubux néven ismert fórumozó, hogy mostanra...","id":"20250509_laptop-akkumulator-zoldenergia-napelem-kornyezetvedelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8f0ed077-a447-4596-b70f-ad2898288665.jpg","index":0,"item":"549b850a-d6eb-4154-b23b-05ac0df9c92a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250509_laptop-akkumulator-zoldenergia-napelem-kornyezetvedelem","timestamp":"2025. május. 09. 08:03","title":"Összerakta 1000+ leselejtezett laptop használt akkumulátorát, most erről megy az egész háza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9692ee54-0e4f-48d5-ae23-480a47c256c9","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Egyáltalán nem biztos, hogy az utólagos kommunikációban mindenben igazat állít az ukrán fél – mondta egy rálátó a HVG-nek. A két legfontosabb kérdés, hogy ki volt az ellenséges magyar hírszerzés megrendelője, valamint hogy a kémeknek mi volt a pontos mandátumuk.","shortLead":"Egyáltalán nem biztos, hogy az utólagos kommunikációban mindenben igazat állít az ukrán fél – mondta egy rálátó...","id":"20250509_ukrajna-magyar-kemhalozat-szakerto-velemeny-karpatalja-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9692ee54-0e4f-48d5-ae23-480a47c256c9.jpg","index":0,"item":"508b9607-f4df-4a4e-94fa-29ea9150cac5","keywords":null,"link":"/itthon/20250509_ukrajna-magyar-kemhalozat-szakerto-velemeny-karpatalja-ebx","timestamp":"2025. május. 09. 15:42","title":"Szakértő a HVG-nek: Nem formabontó, ha Magyarország kémhálózatot épített ki egy szomszédos országban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"222ea66c-8999-46f8-a484-f5a5d34936f0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Donald Trump amerikai elnök bejelentette, többórás amerikai közvetítéssel India és Pakisztán megegyezett az azonnali és teljes tűzszünetről. Néhány perccel az amerikai elnök bejelentése után Isaq Dar pakisztáni külügyminiszter is megerősítette, hogy a szembenálló felek egyezségre jutottak az azonnali és átfogó fegyvernyugvásról.","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök bejelentette, többórás amerikai közvetítéssel India és Pakisztán megegyezett az azonnali és...","id":"20250510_India-es-Pakisztan-azonnali-tuzszunetrol-egyezett-meg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/222ea66c-8999-46f8-a484-f5a5d34936f0.jpg","index":0,"item":"96fead58-0f05-492d-b950-3d19f14e668f","keywords":null,"link":"/vilag/20250510_India-es-Pakisztan-azonnali-tuzszunetrol-egyezett-meg","timestamp":"2025. május. 10. 14:25","title":"India és Pakisztán azonnali tűzszünetről egyezett meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"644d9e60-dff9-40c1-89a5-477542c6ed03","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az Ukrán Biztonsági Szolgálat szerint az volt a kémek dolga, hogy a kárpátaljai ukrán védelmi állásokról adjanak át információkat a magyar katonai hírszerzésnek. Péntek délelőtt diplomáciai egyeztetés kezdődött Magyarország és Ukrajna között az ügyben, amelyről Szijjártó Péter azt mondta, csak „ukrán propagandáról” volt szó.","shortLead":"Az Ukrán Biztonsági Szolgálat szerint az volt a kémek dolga, hogy a kárpátaljai ukrán védelmi állásokról adjanak át...","id":"20250509_ukrajna-szbu-magyar-kemek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/644d9e60-dff9-40c1-89a5-477542c6ed03.jpg","index":0,"item":"93600a3c-95bf-4b07-8c4e-bac3be55cb27","keywords":null,"link":"/itthon/20250509_ukrajna-szbu-magyar-kemek","timestamp":"2025. május. 09. 09:43","title":"Az ukránok azt állítják, hogy ellenséges magyar kémeket lepleztek le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]